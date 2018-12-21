Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Опрос: 59% украинцев считают ситуацию в стране критической
Взрывы тоннелей "Хезболлы": Армия Израиля двинулась под землю
Президент Эстонии припугнула толпами беженцев из России
"Бешеного пса заменят на бешеного бабуина": Гаспарян - об отставке мин...
Главная / Политика

Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончится его провокация

21 декабря 2018, 14:39  •  500 • Политика
В Госдуме прямо и четко объяснили президенту Украины Петру Порошенко, чем закончится очередная провокация Киева в Азовском море. Эксперт напомнил, что армия России - одна из сильнейших в мире и ответ министра обороны РФ Сергея Шойгу будет незамедлительным и неотразимым.
Очередная провокация Украины, судя по словам ее лидера Петра Порошенко, уже вовсю готовится. Глава Незалежной прямо сознался, что к побережью Азовского и Черного морей уже переброшены десантно-штурмовые подразделения ВСУ. Повод уже давно известный и активно тиражируемый киевской хунтой - якобы для отражения ″агрессии″ России.
В нижней палате парламента России Киеву прямо и весьма доходчиво объяснили, чем может закончиться его очередная провокация, напомнив, что армия России, которой руководит министр обороны РФ Сергей Шойгу, - одна из сильнейших в мире. И уж его ответ точно будет не только незамедлителен, но и неотразимым.
″Порошенко тоже должен понимать: если со стороны Киева будут какие-либо провокации, наш ответ будет незамедлительным и неотразимым″, - подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.
Он также указал на то, что силы двух армий - российской и украинской - несравнимы.
″Просто смешно слушать, как Порошенко пытается нагнетать военную истерию в отношении нашего государства″, - отметил депутат.
При этом парламентарий обратил внимание на то, что страдает-то от киевских провокаций простой украинский народ, за который, как напомнил Швыткин, власти страны, вообще-то, несут полную ответственность.
″К сожалению, в этой ситуации заложниками становятся и украинский народ, и военнослужащие Украины, - указал депутат. - Киевские власти должны это понимать и осознавать ответственность за судьбу своей страны, за судьбу данного региона″.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

500
Источник
Похожие новости
21 декабря 2018, 11:24
В России не верят в вывод войск США из Сирии: "доверяй, но проверяй"
20 декабря 2018, 19:09
Чеченский журналист попросил за гостей из Латинской Америки и забыл свой вопрос для Путина
21 декабря 2018, 11:24
Президент Эстонии припугнула толпами беженцев из России

21 декабря 2018, 01:39
"США надо сосредоточиться на себе, а не воевать с ИГ в Сирии": Трамп ответил недовольным сенаторам
20 декабря 2018, 22:24
Мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина
20 декабря 2018, 22:24
США отложили до весны санкции против Группы "ГАЗ" Олега Дерипаски
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
19 декабря 2018, 03:54
Забили до смерти: В украинской тюрьме убили русского добровольца Валерия Иванова
18 декабря 2018, 01:54
Либеральная ненависть: Обратился к Путину - ты мразь и предатель (Анна Сочина)
20 декабря 2018, 22:24
Мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина
20 декабря 2018, 09:09
Президент Польши решил отозвать посла с Украины
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
18 декабря 2018, 05:09
Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко
17 декабря 2018, 16:09
″Мирные украинские моряки″ оказались шпионами: В СБУ ″сдали″ своих офицеров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.