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Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончится его провокация
21 декабря 2018, 14:39 • 500 • Политика
В Госдуме прямо и четко объяснили президенту Украины Петру Порошенко, чем закончится очередная провокация Киева в Азовском море. Эксперт напомнил, что армия России - одна из сильнейших в мире и ответ министра обороны РФ Сергея Шойгу будет незамедлительным и неотразимым.
Очередная провокация Украины, судя по словам ее лидера Петра Порошенко, уже вовсю готовится. Глава Незалежной прямо сознался, что к побережью Азовского и Черного морей уже переброшены десантно-штурмовые подразделения ВСУ. Повод уже давно известный и активно тиражируемый киевской хунтой - якобы для отражения ″агрессии″ России.
В нижней палате парламента России Киеву прямо и весьма доходчиво объяснили, чем может закончиться его очередная провокация, напомнив, что армия России, которой руководит министр обороны РФ Сергей Шойгу, - одна из сильнейших в мире. И уж его ответ точно будет не только незамедлителен, но и неотразимым.
″Порошенко тоже должен понимать: если со стороны Киева будут какие-либо провокации, наш ответ будет незамедлительным и неотразимым″, - подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.
Он также указал на то, что силы двух армий - российской и украинской - несравнимы.
″Просто смешно слушать, как Порошенко пытается нагнетать военную истерию в отношении нашего государства″, - отметил депутат.
При этом парламентарий обратил внимание на то, что страдает-то от киевских провокаций простой украинский народ, за который, как напомнил Швыткин, власти страны, вообще-то, несут полную ответственность.
″К сожалению, в этой ситуации заложниками становятся и украинский народ, и военнослужащие Украины, - указал депутат. - Киевские власти должны это понимать и осознавать ответственность за судьбу своей страны, за судьбу данного региона″.
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