Ответ Северного флота на возведение РЛС «Globus III» не заставил себя долго ждать. Что происходит близ Вардё? • 217 • Аналитика









Развёртывание и обновление элементной базы радаров семейства «Have Stare» на острове Вардё формирует ряд угроз стратегического характера для ВМФ и ВКС России

23 мая 2019 года официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, уличив военную разведку Норвегии в предоставлении фиксируемой радаром «Globus II» информации о стратегической воздушно-космической обстановке над арктическим регионом командованию ВВС США, анонсировала реализацию ряда весомых контрмер в отношении данного объекта, являющегося одним из ключевых элементов американской системы ПРО на условном европейском театре военных действий. И ничего удивительного в столь воинственной патетике нет, ведь хорошо известно, что радиолокационные комплексы семейства AN/FPS-129 хоть и представлены не лучшими в плане помехозащищённости рефлекторными параболическими антенными решётками, их пиковая мощность в 200+ кВт и сантиметровый X-диапазон работы обуславливает филигранно точное определение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) большинства перспективных средств воздушно-космического нападения Северного флота ВМФ и ВКС России, проходящих натурные испытания в стратосфере над Баренцевым и Карским морями.



Опишем суть проблемы в более технически изощрённой плоскости: «Globus II/III» смогут без затруднений определять «радиолокационные портреты» (ЭПР) следующих типов тестируемого ракетного вооружения и летательных аппаратов:



— перспективных зенитных ракет 9М96Е2/ДМ в ходе стрельбовых испытаний корабельных ЗРК «Редут», размещённых на многоцелевых фрегатах 1-го ранга пр. 22350 «Адмирал Горшков»;



— твердотопливных баллистических ракет 3М30 «Булава-30», входящих в боекомплекты ракетных подводных крейсеров стратегического назначения пр. 955 (класса «Борей») и проходящих регулярные бросковые испытания с запуском из Баренцева моря и поражением целевого полигона Кура на Камчатке;



— сверхзвуковых и гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М55 «Оникс» и 3М22 «Циркон» в ходе стрельбовых испытаний со «смешанным» профилем траектории полёта, предусматривающим выход ПКР на высоты от 8 до 15 км на маршевом участке траектории (именно этот участок попадает в угломестную зону обзора радаров «Глобус-2» и «Глобус-3»);



— различных видов перспективных ударно-разведывательных БПЛА Воздушно-космических сил России, барражирующих над арктическим регионом в рамках разразившейся «арктической гонки» между Россией, США, Данией, Норвегией, Канадой и Великобританией.



Логично предположить, что определение «радиолокационных портретов» (эффективной отражающей поверхности) вышеуказанных перспективных типов российского вооружения позволит специалистам из Научно-исследовательской лаборатории ВВС США создать соответствующую цифровую номенклатуру шаблонов ЭПР данных изделий для дальнейшего облегчения их идентификации с помощью самолётов ДРЛОиУ системы AWACS, а также посредством бортовых РЛС AN/APG-77/81 истребителей F-22A и F-35A и радаров истребителей Объединённых ВВС НАТО. Стало быть, развёрнутые в окрестностях норвежской деревушки Вардё РЛС СПРН «Globus II/III» вполне способны вскрыть ряд критических технологий отечественного ракетного вооружения, проходящего испытания в воздушном пространстве арктического региона. Не говоря уже о том, что под радиопрозрачным обтекателем «Глобуса-3» может скрываться на порядок более помехозащищённый АФАР-радар СПРН GBR-P, способный селекционировать цели даже на фоне помехового противодействия со стороны комплексов РЭБ «Хибины». А это уже реальная угроза национальной безопасности Российской Федерации.



Ответ не заставил себя долго ждать

Первое серьёзное предупреждение Осло и Вашингтону было сделано задолго до громкого заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Речь идёт о февральской отработке условного противорадиолокационного удара по РЛС «Globus II», осуществлённой звеном фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Северного флота ВМФ России. Данное событие не на шутку озадачило высокопоставленных представителей военной разведки Норвегии, включая директора ведомства Мортена Хага Лундэ. Тем не менее, приостановления работ по возведению антенного поста радара «Globus III» в 50 км от Мурманской области так и не последовало.



В итоге у командования Северного флота не осталось другого выхода, кроме как пойти на реализацию более весомой контрмеры, заключающейся в передислокации батареи дальнобойного берегового противокорабельного комплекса 3К60 «Бал» на полуостров Средний, расположенный в 60 км от норвежского фюльке (провинции) Финнмарк и в 65 км от Вардё. С этого момента оперативно-тактический расклад на Кольском полуострове претерпел ряд серьёзных изменений.



Несмотря на дозвуковую скорость полёта в 850—1020 км/ч и эффективную поверхность рассеяния порядка 0,1 кв. м, противокорабельные ракеты 3М24У (Х-35У) могут оснащаться модернизированными активно-пассивными радиолокационными ГСН АРГС-35 с дополнительно введенным режимом обнаружения и «захвата» не только надводных целей, но и радиоконтрастных (радиоизлучающих) стационарных береговых объектов (включая радары «Глобус-2/3»).



При этом использование пассивного режима работы АРГС-35 в сочетании с радиовысотомером и инерциально-навигационной системой даст возможность ракетам Х-35У «подкрадываться» к «Глобусам» по сверхнизковысотным траекториям (3—7 м над гребнем волны), не вскрывая собственного местоположения средствам радиотехнической разведки воздушного базирования Объединённых ВВС НАТО (самолётам РТР RC-135V/W и т.д.); в данном случае наведение может осуществляться непосредственно на излучение радаров «Глобус-2/3». Что ещё более важно, полёт «Уранов» на сверхнизких высотах создаст ряд сложностей для их перехвата с помощью противоракетных комплексов «Patriot PAC-3», которые могут быть привлечены к прикрытию острова Вардё, ведь хорошо известно о «хронической болезни» радаров наведения AN/MPQ-53/65, заключающейся в невозможности «захвата» целей на высотах менее 30 м.





Безусловно, целеуказание противоракетам MIM-104F PAC-3MSE по нашим Х-35У «Уран» могут выдать самолёты ДРЛО E-3C «Sentry», используя канал «Link-16», но и здесь не всё однозначно. Во-первых, для этого AWACS придётся приблизиться к Мурманской области на расстояние 250 км (именно на такой дистанции их «грибовидные» радары AN/APY-2 способны обнаружить «рой» противокорабельных ракет Х-35У). Но вот ведь незадача: подобное сближение чревато для экипажей E-3B/C вхождением в зоны поражения зенитно-ракетных полков С-400 и систем С-300В4 (250 и 350 км соответственно), а также перехватчиков МиГ-31БМ с ракетами Р-37 на узлах подвески, прикрывающих объекты Северного флота. Во-вторых, каналы сети «Link-16» могут быть подавлены посредством совместного применения комплексов РЭБ «Красуха-4», «Житель» и «Диабазол». Да и что уж здесь говорить, когда на отражение условного залпа из 32 ПКР Х-35У, запущенных с острова Средний дивизионом комплекса «Бал», у развёрнутых на острове Вардё средств ПВО будет оставаться всего 4 минуты! Подтвердившаяся в мае 2019 года информация о начале работ по возведению антенного поста РЛС системы предупреждения о ракетном нападении «Globus III» и обновлении элементной базы аналогичного радара AN/FPS-129 «Have Stare» («Globus II») в норвежской рыбацкой деревушке Вардё была встречена вполне оправданной и жесткой риторикой в российском МИДе.23 мая 2019 года официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, уличив военную разведку Норвегии в предоставлении фиксируемой радаром «Globus II» информации о стратегической воздушно-космической обстановке над арктическим регионом командованию ВВС США, анонсировала реализацию ряда весомых контрмер в отношении данного объекта, являющегося одним из ключевых элементов американской системы ПРО на условном европейском театре военных действий. И ничего удивительного в столь воинственной патетике нет, ведь хорошо известно, что радиолокационные комплексы семейства AN/FPS-129 хоть и представлены не лучшими в плане помехозащищённости рефлекторными параболическими антенными решётками, их пиковая мощность в 200+ кВт и сантиметровый X-диапазон работы обуславливает филигранно точное определение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) большинства перспективных средств воздушно-космического нападения Северного флота ВМФ и ВКС России, проходящих натурные испытания в стратосфере над Баренцевым и Карским морями.Опишем суть проблемы в более технически изощрённой плоскости: «Globus II/III» смогут без затруднений определять «радиолокационные портреты» (ЭПР) следующих типов тестируемого ракетного вооружения и летательных аппаратов:— перспективных зенитных ракет 9М96Е2/ДМ в ходе стрельбовых испытаний корабельных ЗРК «Редут», размещённых на многоцелевых фрегатах 1-го ранга пр. 22350 «Адмирал Горшков»;— твердотопливных баллистических ракет 3М30 «Булава-30», входящих в боекомплекты ракетных подводных крейсеров стратегического назначения пр. 955 (класса «Борей») и проходящих регулярные бросковые испытания с запуском из Баренцева моря и поражением целевого полигона Кура на Камчатке;— сверхзвуковых и гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М55 «Оникс» и 3М22 «Циркон» в ходе стрельбовых испытаний со «смешанным» профилем траектории полёта, предусматривающим выход ПКР на высоты от 8 до 15 км на маршевом участке траектории (именно этот участок попадает в угломестную зону обзора радаров «Глобус-2» и «Глобус-3»);— различных видов перспективных ударно-разведывательных БПЛА Воздушно-космических сил России, барражирующих над арктическим регионом в рамках разразившейся «арктической гонки» между Россией, США, Данией, Норвегией, Канадой и Великобританией.Логично предположить, что определение «радиолокационных портретов» (эффективной отражающей поверхности) вышеуказанных перспективных типов российского вооружения позволит специалистам из Научно-исследовательской лаборатории ВВС США создать соответствующую цифровую номенклатуру шаблонов ЭПР данных изделий для дальнейшего облегчения их идентификации с помощью самолётов ДРЛОиУ системы AWACS, а также посредством бортовых РЛС AN/APG-77/81 истребителей F-22A и F-35A и радаров истребителей Объединённых ВВС НАТО. Стало быть, развёрнутые в окрестностях норвежской деревушки Вардё РЛС СПРН «Globus II/III» вполне способны вскрыть ряд критических технологий отечественного ракетного вооружения, проходящего испытания в воздушном пространстве арктического региона. Не говоря уже о том, что под радиопрозрачным обтекателем «Глобуса-3» может скрываться на порядок более помехозащищённый АФАР-радар СПРН GBR-P, способный селекционировать цели даже на фоне помехового противодействия со стороны комплексов РЭБ «Хибины». А это уже реальная угроза национальной безопасности Российской Федерации.Первое серьёзное предупреждение Осло и Вашингтону было сделано задолго до громкого заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Речь идёт о февральской отработке условного противорадиолокационного удара по РЛС «Globus II», осуществлённой звеном фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Северного флота ВМФ России. Данное событие не на шутку озадачило высокопоставленных представителей военной разведки Норвегии, включая директора ведомства Мортена Хага Лундэ. Тем не менее, приостановления работ по возведению антенного поста радара «Globus III» в 50 км от Мурманской области так и не последовало.В итоге у командования Северного флота не осталось другого выхода, кроме как пойти на реализацию более весомой контрмеры, заключающейся в передислокации батареи дальнобойного берегового противокорабельного комплекса 3К60 «Бал» на полуостров Средний, расположенный в 60 км от норвежского фюльке (провинции) Финнмарк и в 65 км от Вардё. С этого момента оперативно-тактический расклад на Кольском полуострове претерпел ряд серьёзных изменений.Несмотря на дозвуковую скорость полёта в 850—1020 км/ч и эффективную поверхность рассеяния порядка 0,1 кв. м, противокорабельные ракеты 3М24У (Х-35У) могут оснащаться модернизированными активно-пассивными радиолокационными ГСН АРГС-35 с дополнительно введенным режимом обнаружения и «захвата» не только надводных целей, но и радиоконтрастных (радиоизлучающих) стационарных береговых объектов (включая радары «Глобус-2/3»).При этом использование пассивного режима работы АРГС-35 в сочетании с радиовысотомером и инерциально-навигационной системой даст возможность ракетам Х-35У «подкрадываться» к «Глобусам» по сверхнизковысотным траекториям (3—7 м над гребнем волны), не вскрывая собственного местоположения средствам радиотехнической разведки воздушного базирования Объединённых ВВС НАТО (самолётам РТР RC-135V/W и т.д.); в данном случае наведение может осуществляться непосредственно на излучение радаров «Глобус-2/3». Что ещё более важно, полёт «Уранов» на сверхнизких высотах создаст ряд сложностей для их перехвата с помощью противоракетных комплексов «Patriot PAC-3», которые могут быть привлечены к прикрытию острова Вардё, ведь хорошо известно о «хронической болезни» радаров наведения AN/MPQ-53/65, заключающейся в невозможности «захвата» целей на высотах менее 30 м.Безусловно, целеуказание противоракетам MIM-104F PAC-3MSE по нашим Х-35У «Уран» могут выдать самолёты ДРЛО E-3C «Sentry», используя канал «Link-16», но и здесь не всё однозначно. Во-первых, для этого AWACS придётся приблизиться к Мурманской области на расстояние 250 км (именно на такой дистанции их «грибовидные» радары AN/APY-2 способны обнаружить «рой» противокорабельных ракет Х-35У). Но вот ведь незадача: подобное сближение чревато для экипажей E-3B/C вхождением в зоны поражения зенитно-ракетных полков С-400 и систем С-300В4 (250 и 350 км соответственно), а также перехватчиков МиГ-31БМ с ракетами Р-37 на узлах подвески, прикрывающих объекты Северного флота. Во-вторых, каналы сети «Link-16» могут быть подавлены посредством совместного применения комплексов РЭБ «Красуха-4», «Житель» и «Диабазол». Да и что уж здесь говорить, когда на отражение условного залпа из 32 ПКР Х-35У, запущенных с острова Средний дивизионом комплекса «Бал», у развёрнутых на острове Вардё средств ПВО будет оставаться всего 4 минуты! Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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