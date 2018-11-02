«Ответ санкциям»: Украина арестовала груз следовавшего из России в Бельгию судна

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в порту Мариуполя более 3 тыс. тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного в ЛНР. По его словам, судно под флагом Либерии перевозило этот груз из «российского порта» в Бельгию, а действия украинских властей — это «ответ» на введённые Россией санкции. Согласно открытым данным, оператором задержанного сухогруза Comet является немецкая компания Blumenthal JMK. Как следует из информации, опубликованной на отслеживающих передвижение кораблей порталах, Comet действительно заходил в российский порт Темрюк в Краснодарском крае на прошлой неделе, 28 октября прибыл в Мариуполь и должен отправиться в Антверпен. При этом пока неизвестно, задержано ли само судно и его экипаж. Кроме того, нет данных о численности и составе экипажа корабля.

Украинские власти арестовали в порту Мариуполя более 3 тыс. тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на территории Луганской народной республики. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, этот груз перевозился судном под флагом Либерии из «российского порта» в Бельгию. При этом генпрокурор сообщил, что причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье уголовного кодекса Украины о финансировании терроризма (ст. 258-5 УКУ, от 5 до 12 лет лишения свободы).

«Наш ответ «санкциям», — заявил Луценко.

Генпрокурор Украины сообщил об аресте груза корабля, разместив соответствующее сообщение у себя в Facebook; на опубликованной им фотографии видно название судна — Comet. При этом пока неизвестно, задержано ли само судно и его экипаж.

Согласно данным отслеживающих передвижение кораблей порталов MarineTraffic, VesselFinder и AIS tracker, в порту Мариуполя находится следующий под флагом Либерии сухогруз Comet, оператором которого является немецкая компания Blumenthal JMK.

Судно вошло в украинский порт ещё днём 28 октября, а 10 ноября оно должно было прибыть в бельгийский Антверпен. Причём предыдущим портом, в который заходил сухогруз, был российский Темрюк в Краснодарском крае. Согласно открытым данным, Comet пробыл в этом порту с 24 по 27 октября.

На момент публикации материала представители российских властей или владельца судна не делали официальных заявлений касательно ситуации с кораблём, поэтому пока нет информации о численности и составе экипажа сухогруза.

Санкции для «достойных людей»

Напомним, что в четверг, 1 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении 322 физических лиц Украины, среди которых, в частности, глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, спикер Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, старший сын президента Украины Алексей Порошенко, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, один из лидеров «евромайдана» Арсений Яценюк, а также сообщивший о задержании сухогруза Comet генпрокурор Юрий Луценко.

Также санкции затронут 68 юридических лиц, контролируемых крупнейшими бизнесменами Украины, в том числе миллиардерами Виктором Пинчуком и Геннадием Боголюбовым. Решение принято для противодействия недружественным и противоречащим международному праву шагам Киева в отношении российских граждан и предприятий.

Финансовые рестрикции подразумевают «заморозку» безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод средств за пределы России.

«Россия не является инициатором такого рестриктивного обмена: это вынужденная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, что в Киеве назвали действия Москвы ожидаемым шагом. Как считает президент Украины Пётр Порошенко, российские рестрикции в большей степени затронули «достойных людей».

«На Украине быть в этом списке — это как государственная награда», — сказал украинский лидер.

В свою очередь, министр иностранных дел государства Павел Климкин сравнил произошедшее с «тизером» многосерийного сериала. По его мнению, целью Москвы якобы является попытка оказать влияние на Украину на фоне выборов. При этом экс-премьер страны Арсений Яценюк считает, что попавшие под российские специальные экономические меры лица являются «патриотами Украины».

Навіть зовсім поверховий аналіз так званого «санкційного списку» РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 ноября 2018 г.

По старым лекалам

Напомним, это не первое задержание корабля украинскими властями в Азовском море. Наиболее резонансной в этом плане стала история зарегистрированного в Крыму рыболовецкого судна «Норд» и его экипажа. Корабль был задержан украинскими пограничниками 25 марта в разрешённом для судоходства районе и сопровождён в порт Бердянска. Экипажу и капитану траулера Владимиру Горбенко были предъявлены различные обвинения.

В апреле двум членам экипажа удалось вернуться на родину, тогда как остальных моряков продолжили удерживать на территории Украины, так как Киев считал их своими гражданами (несмотря на российские паспорта). Лишь в конце октября российской и украинской сторонам удалось договориться и провести обмен задержанными в 2018 году моряками в формате «семь на семь».

При этом капитан корабля до сих пор находится на территории Украины. По его словам, все следственные действия в отношении него завершены, а дело направлено в Киевский суд. Горбенко рассказал телеканалу «Звезда», что сейчас он находится у своих родственников в Мелитополе в ожидании повестки в суд.

«Самочувствие нормальное, медицинская помощь была оказана. Принимаю медикаменты, прописанные врачами. По поводу своего возвращения никакой информацией не владею, но, исходя из последних событий, надеюсь, что в скорейшем будущем моя судьба будет так же благополучно решена», — рассказал Горбенко.