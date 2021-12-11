Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины

Украинские военные выразили недовольство учениями ВМС России в Азовском море.

Военно-морские силы Украины возмутились действиями кораблей России в Азовском море после инцидента с украинским судном "Донбасс" в Керченском проливе, назвав происходящее провокацией.

ВМСУ утверждают, что Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря, якобы превратив его в своё "озеро". В сообщении говорится о навигационных предупреждениях со стороны ВМС России, указывающих на ограничение судоходства на некоторых участках в связи с учениями (в частности, речь идёт об артиллерийских стрельбах).

Украинское военное ведомство недовольно, что данные ограничения доставляют неудобства, поскольку мешают судоходству близ берегов Украины, в том числе около городов Мариуполь, Бердянск и Геническ. Там также пожаловались, что такие ситуации происходят систематически, пишет "Политнавигатор".

Напомним, что 9 декабря корабль "Донбасс" ВМС Украины, находясь в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу безопасности мореплавания в этом районе. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, судно не отвечало на сигналы наших пограничников. Через некоторое время корабль всё же поменял курс и пошёл в обратном направлении.

Экс-сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет считает, что этот провокационный манёвр украинского корабля "Донбасс" - не что иное, как проверка реакции России. По мнению эксперта, за такого рода действиями скрывается "двойной фронт" НАТО.