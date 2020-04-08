Ответ России на ультиматум: Коротченко дал саудитам короткий ликбез

Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко отреагировал в Twitter на заявление представителей Саудовской Аравии, сделанное в адрес России в ходе переговоров по поводу сокращения добычи нефти.

"Как ответим на ультиматум саудитов?" - задался вопросом эксперт.

Напомним, в рамках встречи стороны достигли соглашения относительно того, что добычу сырья стоит уменьшить в сумме на 10 миллионов баррелей ежесуточно. Тем не менее начались разногласия по поводу того, как разделить эти объёмы, написало издание Bloomberg.

Так, Эр-Рияд потребовал, чтобы Россия урезала добычу больше остальных государств - сразу на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Окончательной договорённости в итоге достигнуто не было. Участники пока лишь согласились в том, что к данной сделке должны примкнуть и США. Президент Штатов Дональд Трамп, однако, выступает против этого шага.

Коротченко увидел в словах представителей Саудовской Аравии давление со стороны Лондона.

"Это не саудиты выдвигают России ультиматум, а стоящая за ними Великобритания", - заметил он.

Фото: скриншот Twitter/Игорь Коротченко

Журналист напомнил, что британские политики уже пытались диктовать РФ свои условия, однако ничем хорошим для них это в итоге не закончилось.