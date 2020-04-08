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Ответ России на ультиматум: Коротченко дал саудитам короткий ликбез
08 апреля 2020, 15:35 • 192 • Политика
Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко провёл для саудитов, потребовавших от РФ сократить нефтедобычу больше, чем остальные страны, короткий ликбез по поводу их ультиматума. Он заметил, что история помнит примеры, когда кто-то пытался навязать нашей стране свои условия. Для них это ничем хорошим не закончилось.
Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко отреагировал в Twitter на заявление представителей Саудовской Аравии, сделанное в адрес России в ходе переговоров по поводу сокращения добычи нефти.
Напомним, в рамках встречи стороны достигли соглашения относительно того, что добычу сырья стоит уменьшить в сумме на 10 миллионов баррелей ежесуточно. Тем не менее начались разногласия по поводу того, как разделить эти объёмы, написало издание Bloomberg.
Так, Эр-Рияд потребовал, чтобы Россия урезала добычу больше остальных государств - сразу на 1,5 миллиона баррелей в сутки.
Окончательной договорённости в итоге достигнуто не было. Участники пока лишь согласились в том, что к данной сделке должны примкнуть и США. Президент Штатов Дональд Трамп, однако, выступает против этого шага.
Коротченко увидел в словах представителей Саудовской Аравии давление со стороны Лондона.
Фото: скриншот Twitter/Игорь Коротченко
Журналист напомнил, что британские политики уже пытались диктовать РФ свои условия, однако ничем хорошим для них это в итоге не закончилось.
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