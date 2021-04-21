«Ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким». Главное из послания Путина

Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие прошло в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж». В этом году ключевыми темами стали социальная сфера и проекты, связанные с развитием инфраструктуры. Об этом в ходе совещания еще накануне заявил сам президент. Главные цитаты из обращения — в материале «Известий».

Про пандемию

«Начну с событий прошлого года, когда наша страна и весь мир столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией. В те дни, в том числе в ходе совещаний со специалистами и разговоров с лидерами многих государств, часто слышал от них такую оценку ситуации: мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. И это действительно было так».

«Наряду с естественной большой тревогой, у меня лично была твердая уверенность в том, что мы преодолеем все сложности. (...) Граждане, общество и государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями».

Про солидарность

«Особо отмечу самоотверженность сотрудников социальных служб, работников интернатов, домов престарелых, хосписов, которые оставались рядом со своими подопечными».

«Искренние слова признательности и учителям школ, преподавателям вузов, других образовательных учреждений. При участии и поддержке родителей учеников вы сделали все возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены».

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

«Солидарность людей выражалась в конкретных делах, в заботе о близких, в заботе о тех, кто нуждается в помощи. Миллионы стали волонтерами».

Про ценности

«На протяжении всей истории наш народ побеждал благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка. (…) И эти ценности мы всегда будем отстаивать».

Про демографию

«Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет».

«Сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. Этим приоритетом определяются все положения Конституции — укрепление социальных гарантий, развитие экономики и культуры. Наша задача — выйти на устойчивый рост численности населения. К 2030 году продолжительность жизни в стране должна дойти до 78 лет».

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Про медицину

«Правительству и регионам поручаю расширить программы диспансеризации с 1 июля (...) Нарастим для регионов поставки современных диагностических комплексов».

«В ближайшие годы направим дополнительно еще 5 тысяч машин скорой помощи в села и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В здравоохранении, как и в других сферах, у нас до сих пор немало нерешенных вопросов — технических, финансовых, человеческих. Но человеку необходима квалифицированная своевременная помощь. В связи с этим предлагаю провести расширенное заседание Госсовета».

Про принцип «одного окна»

«Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы "социального казначейства". Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна", без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации».

Про внутренний туризм и детский отдых

«До конца года предлагаю продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России».

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Детский отдых надо сделать максимально доступным. В этой связи в этом году предлагаю возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь».

Про поддержку семей

«Главная задача сейчас — обеспечить рост реальных доходов граждан. И прежде всего, государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми»

«Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную программу по поддержке семей с детьми. Задача — свести к минимуму риск бедности для таких семей».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, в которых растут дети школьного возраста — по 10 тыс. рублей на всех школьников».

«Отдельно придется остановиться на теме взыскания алиментов. Эта процедура не должна унижать. Все вопросы надо решать удаленно и в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках не должна ходить по инстанциям, обивать пороги и собирать справки. Государство обязано защитить права ребенка».

«Надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и испытывают материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку государства, чтобы она сохранила ребенка. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере по среднем по стране 6350 руб».

Про образование

«До сих пор открываю школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано — как будто это не про нас. Предлагаю в ближайшие три года дополнительно направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры в сельской местности, в том числе и библиотек».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Про биологическую безопасность

«У нас должен быть надежный щит в сфере санитарной, биологической безопасности. Мы должны иметь полный спектр возможностей производства вакцин. В случае появления опасной инфекции Россия должна быть готова в течение четырех дней создать эффективные тестовые системы и в самые краткие сроки — собственную вакцину. Эти задачи должны быть решены к 2030 году».

Про воздействие бизнеса на экологию

«Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счет природы — убери за собой. Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности».

«Принцип "загрязнитель платит" должен работать и в сфере обращения с отходами, чтобы перейти к экономике замкнутого цикла».

«Предлагаю также "окрасить" экологические платежи, поступающие в бюджет. И направлять эти средства на решение экологических проблем».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Про поддержку бизнеса

«Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет стимулировать бизнес. (…) Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний».

«[О решениях по возможной достройке налогового законодательства, которые будут приняты к концу года] Скажу без протокола: дивиденды. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие. Мы, конечно, будем поощрять тех, кто вкладывает».

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Про газификацию

«Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу «Единой России»: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны».

Про развитие регионов

«Стремление руководства региона сделать его успешным должно и будет поддерживаться. Для успешного развития нужно снизить бремя долговых обязательств. Этот вопрос нужно тщательно проработать».

«Предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер по борьбе с эпидемией. Срок погашения таких кредитов истекает через 2 месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года».

«Мы предоставим принципиально новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 млрд руб.».

«Нужно форсировать строительство автомагистрали Москва — Казань, и более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за 3 года».

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Про международную политику

«Вместе с тем недружественные акции в отношении России также не прекращаются. Завели пренеприличный обычай: по любому поводу цеплять Россию. Какой-то новый вид спорта — кто громче что-то скажет. Мы ведем себя максимально сдержанно. Даже скромно. Иногда вообще не отвечаем даже на откровенное хамство. Мы хотим иметь хорошие отношения с международными партнерами. Но нас в последнее время любят цеплять. Как Табаки возле Шерхана. Все как у Киплинга».

«Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного процесса. В том числе и с теми, с кем отношения последнее время не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но те, кто воспринимает это как слабость, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. (…) Организаторы провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».

«У нас хватит терпения, уверенности в себе и своей правоте. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией «красную черту», а где она будет проходить — мы будем определять сами».