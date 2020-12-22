Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Главная / Политика

Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире

22 декабря 2020, 06:20  •  378 • Политика
Первый президент Украины ответил на заявление Путина по Донбассу. Попытка оправдаться привела к полному саморазоблачению.
На Украине ответили президенту России Владимиру Путину на обвинения в затягивании процесса мирного урегулирования в Донбассе. С заявлением выступил лично представитель Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук.
На большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря, Путин заявил, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Речь идёт о невыполнении Киевом ни одного из пунктов Минских соглашений.
На это первый президент Украины заявил, что Киев якобы постоянно поднимал в контактной группе "насущные проблемы", такие как транспорт и социальные вопросы. Однако в Москве отказываются это обсуждать, пока не будет решён вопрос выборов и статуса Донбасса, утверждает Кравчук.
"Мол, будет отменён закон о местных выборах, мы будем рассматривать этот вопрос - это прямо говорилось с экрана", - пожаловался он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, политические проблемы не имеют "никакой привязки" к этим вопросам. При этом он не отрицает, что Киев не выполняет политические обязательства и подменяет основополагающие вопросы второстепенными.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



378
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
21 декабря 2020, 23:55
Совбез раскрыл прикрытие Навального, использованное в звонке "отравителю"
21 декабря 2020, 23:55
Навальный засветил иностранную разведку? "Расследование" блогера разоблачила ФСБ
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
21 декабря 2020, 23:55
Перекачивают сотни баррелей в сутки: Раскрыта новая нефтяная схема США в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - ...
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "док...
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Укра...
22 декабря 2020, 01:45
"Может преодолеть даже самую сложную ПРО": В США назвали самое непобедимое ...
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-верченые..."
20 декабря 2020, 20:25
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.