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Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
22 декабря 2020, 06:20 • 378 • Политика
Первый президент Украины ответил на заявление Путина по Донбассу. Попытка оправдаться привела к полному саморазоблачению.
На Украине ответили президенту России Владимиру Путину на обвинения в затягивании процесса мирного урегулирования в Донбассе. С заявлением выступил лично представитель Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук.
На большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря, Путин заявил, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Речь идёт о невыполнении Киевом ни одного из пунктов Минских соглашений.
На это первый президент Украины заявил, что Киев якобы постоянно поднимал в контактной группе "насущные проблемы", такие как транспорт и социальные вопросы. Однако в Москве отказываются это обсуждать, пока не будет решён вопрос выборов и статуса Донбасса, утверждает Кравчук.
По его словам, политические проблемы не имеют "никакой привязки" к этим вопросам. При этом он не отрицает, что Киев не выполняет политические обязательства и подменяет основополагающие вопросы второстепенными.
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