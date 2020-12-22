Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире

На Украине ответили президенту России Владимиру Путину на обвинения в затягивании процесса мирного урегулирования в Донбассе. С заявлением выступил лично представитель Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук.

На большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря, Путин заявил, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Речь идёт о невыполнении Киевом ни одного из пунктов Минских соглашений.

На это первый президент Украины заявил, что Киев якобы постоянно поднимал в контактной группе "насущные проблемы", такие как транспорт и социальные вопросы. Однако в Москве отказываются это обсуждать, пока не будет решён вопрос выборов и статуса Донбасса, утверждает Кравчук.

"Мол, будет отменён закон о местных выборах, мы будем рассматривать этот вопрос - это прямо говорилось с экрана", - пожаловался он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, политические проблемы не имеют "никакой привязки" к этим вопросам. При этом он не отрицает, что Киев не выполняет политические обязательства и подменяет основополагающие вопросы второстепенными.