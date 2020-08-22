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Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
22 августа 2020, 18:05 • 311 • Политика
С тем, кто будет работать, он решил "потом разобраться"
Александр Лукашенко считает, работников бастующих предприятий работать уже не заставишь. Единственный действующий на народ метод – закрыть производство. Он сообщил, что эта мера начнет действовать с понедельника.
О своих намерениях Лукашенко заявил во время выступления на митинге своих сторонников, передает "Белта". Президент уверяет, что приветствует абсолютно разные настроения в обществе, указывая на протесты в стране в адрес его персоны, но это не касается тех, кто попросту не хочет работать.
"В Белоруссии нашлись люди, "которые толкают нас в пропасть раздора и бедности", но после уголовного дела "половина разбежалась", – заявил он.
Провокаторов, как говорит Лукашенко, он "достанет из-под плинтуса".
Также президент указал, что больше половины случаев, когда задержанные в Белоруссии во время протестов показывали свои синяки – фейк. Однако он не исключил, что милиция "где-то ошиблась" и призвал народ простить правоохранителей.
Сам Лукашенко прокомментировал в разговоре с RT свое решение. Он вспомнил, что во время разговора Путиным тот у него поинтересовался "Что ты молчишь?". На что белорусский лидер ответил: "Скоро услышишь".
Ранее Лукашенко во время выступления заявил, что оппозиция угрожает властям расправой.
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