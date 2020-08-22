Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

С тем, кто будет работать, он решил "потом разобраться"

Александр Лукашенко считает, работников бастующих предприятий работать уже не заставишь. Единственный действующий на народ метод – закрыть производство. Он сообщил, что эта мера начнет действовать с понедельника.

О своих намерениях Лукашенко заявил во время выступления на митинге своих сторонников, передает "Белта". Президент уверяет, что приветствует абсолютно разные настроения в обществе, указывая на протесты в стране в адрес его персоны, но это не касается тех, кто попросту не хочет работать.

"В Белоруссии нашлись люди, "которые толкают нас в пропасть раздора и бедности", но после уголовного дела "половина разбежалась", – заявил он.

Провокаторов, как говорит Лукашенко, он "достанет из-под плинтуса".

Также президент указал, что больше половины случаев, когда задержанные в Белоруссии во время протестов показывали свои синяки – фейк. Однако он не исключил, что милиция "где-то ошиблась" и призвал народ простить правоохранителей.

Сам Лукашенко прокомментировал в разговоре с RT свое решение. Он вспомнил, что во время разговора Путиным тот у него поинтересовался "Что ты молчишь?". На что белорусский лидер ответил: "Скоро услышишь".

Ранее Лукашенко во время выступления заявил, что оппозиция угрожает властям расправой.