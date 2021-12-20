Ответ Путина на хамские вопросы украинского беглеца

Царьград в преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина напомнил ответы президента России на хамские вопросы украинского беглеца. Сможет ли скандальный провокатор от УНИАН вновь обратиться к лидеру ненавистной ему страны?

23 декабря стартует традиционная большая пресс-конференция Путина, на которой будут подведены итоги всего года. Неизменной особенностью этого мероприятия стали "каверзные вопросы" московского корреспондента украинского портала УНИАН Романа Цимбалюка, которые чаще всего преследуют цель сделать политическое заявление, а не получить ответ. Журналиста называют "беглецом", поскольку, критикуя Россию, он живёт в Москве. И не торопится возвращаться на родину.

Так, например, в 2019 году Цимбалюк запомнился своей "обвинительной речью" на пресс-конференции. Он спросил, как бы Россия отнеслась к Украине, если в Кубани появились бы украинские танки. Путин уточнил: "Т-72 или Т-34?" Цимбалюк в ответ заявил: "У нас основной боевой танк - Т-64, произведён в Харькове". Тогда президент России обратил внимание, что эта модель была разработана в Советском Союзе, который так ненавидят в Киеве.

После этого последовал вопрос, когда Россия "расформирует оккупационные администрации в Донецке и Луганске".

Путин в ответ напомнил, что ни о какой оккупации речи не идёт. Во главе ДНР и ЛНР стоят люди, которые родились и выросли в Донбассе. Более того, Киев де-факто признал республики Донбасса, поскольку подписал Минские соглашения.

Ещё один вопрос Цимбалюка касался вопроса выплаты Украине 3 млрд долларов по газовому иску.

Складывается впечатление, что вы не планируете нам отдавать 3 млрд долларов,

- отметил журналист.

Путин заявил, что решение Стокгольмского арбитража было явно политизировано. Об этом свидетельствует строчка в судебном постановлении: "В связи с тяжёлым экономическим положением на Украине".

Чушь какая-то просто. Но написали. Хоть воздержались бы от такой записи,

- заметил президент России.

Тем не менее "Газпром" согласился выплатить эту сумму.