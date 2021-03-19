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Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"

19 марта 2021, 07:15  •  294 • Политика
Ответ официального представителя Кремля Дмитрия Пескова бойцам полка имени Ахмата Кадырова удивил главу Чечни Рамзана Кадырова. "Вы меня озадачили!" - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее сотрудники подразделения при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на публикации "Новой газеты", которая выпустила уже несколько материалов о якобы незаконных расправах в Чечне. В ответ Песков сказал, что обращение было направлено "не по адресу" - с такой проблемой необходимо обратиться в суд, потому что клевета должна преследоваться по закону. При этом Песков подчеркнул, что безопасность журналистов должна оставаться непререкаемой.
"Господин Песков, Вы меня озадачили!" - написал в ответ Кадыров в своём Telegram-канале.
"Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину", - добавил он.
Глава Чечни добавил, что не видит угрозы журналистам и даже "намёков" на малейшую тревогу в этом смысле. По мнению Кадырова, абсолютно очевидно, что "сотрудники "НГ" являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами".
"Американские власти часто применяют антироссийские санкции с подачи таких якобы либеральных газет", - добавил он.

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