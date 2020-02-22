Ответ «неблагодарных братушек». Россия и Болгария в 1878—1944 годах • 92 • Аналитика

Источник: wikipedia.org

Этот текст является ответом на статью «Болгарская благодарность России: тут помним, тут не помним», опубликованную в журнале «Военное обозрение» 7 февраля 2020 года, а конкретно на выраженное в статье мнение о «неблагодарных братушках».



Вкратце мнение можно свести к следующему: Ах вы, неблагодарные братушки! Мы (русские), освободили вас от турецкого ига, мы всегда вас поддерживали и помогали вам, а вы два раза воевали против нас (в Первую и Вторую мировую войны), а сейчас вошли в НАТО (т. е. снова оказались в стане врагов).







Хочу подчеркнуть, что такая позиция встречается во многих материалах «Военного обозрения», а также в целом ряде комментариев читателей на статьи, так или иначе связанные с Болгарией. Другими словами, можно утверждать, что этот тезис довольно широко распространён в России.



В тексте ниже я провожу исторический анализ этого тезиса за период с 1878 по 1944 годы. Современные российско-болгарские отношения рассмотрим в другой раз.



Итак, 3 марта 1878 года, спустя почти одиннадцать месяцев военных действий, ценою жизней более 15000 солдат Российская империя одерживает победу в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов и принуждает Османскую империю подписать мирный договор в пригороде Стамбула Сан-Стефано. Этот договор предусматривает создание Княжества Болгария в указанных на карте черным цветом границах (см. иллюстрацию выше).



Так на свет появилась так называемая Сан-Стефанская Болгария. Прошу запомнить это название. Оно имеет исключительно важное значение для понимания политики Болгарии в последующие 50-60 лет.



Как были определены границы Сан-Стефанской Болгарии? Во многих отношениях это границы созданного в 1870 году Болгарского экзархата – подчинённой Константинопольскому (греческому) патриарху болгарской церковной организации в рамках Османской империи. Согласно фирману (закону) султана, создание Болгарского экзархата ставилось в зависимость от добровольного согласия как минимум двух третей православного населения империи. Другими словами, православное население в границах экзархата более чем на 60% состояло из болгар. (Источник.)



Сан-Стефанская Болгария осталась только на бумаге, так как договор от 3 марта 1878 года был пересмотрен спустя менее чем три месяца на Берлинском конгрессе в июне—июле 1878 года. На этом конгрессе Великобритания, Австро-Венгрия, Германия, Италия, Франция и Россия принимают решение «урезать» границы недавно созданного болгарского государства. Территория Княжества Болгария уменьшилась почти в два раза – с около 170 000 кв. км до 95 223 кв. км (отмечено зелёным цветом на карте выше). На территории в 32 978 кв. км была создана автономная область Восточная Румелия (обозначена красным цветом) с собственным местным самоуправлением в составе Османской империи. Остальные земли полностью перешли под османскую власть.



Согласно официальной точке зрения (по крайней мере, так было написано в моем школьном учебнике истории), Россия приняла условия Берлинского конгресса, чтобы не допустить повторения Крымской войны. Тем не менее, не является тайной, что основные решения Берлинского конгресса (в том числе и «урезанные» границы Болгарии) были предварительно согласованы между Россией и Великобританией в так называемом Лондонском соглашении в мае 1878 года.



Совершенно логично, что основной целью Княжества Болгария стало возвращение территорий, отобранных решением Берлинского конгресса, и восстановление Сан-Стефанской Болгарии, то есть объединение Княжества Болгария, Восточной Румелии и областей Фракия и Македония. Первый (и почти единственный) успех в этом начинании был достигнут 6 сентября 1885 г., когда произошло объединение Княжества Болгария и Восточной Румелии, известное в истории Болгарии как Соединение. Наверное, следовало бы ожидать, что Россия будет приветствовать Соединение, так как российские солдаты все же освобождали территорию Восточной Румелии из-под власти султана? Наверное, следовало бы ожидать, что Россия окажет помощь объединённому болгарскому государств, ведь мы всегда помогали братушкам? Наверное, следовало бы, но этого не произошло. Россия выступила против Соединения, император Александр III отозвал российских военных советников из Болгарии, в результате чего в болгарской армии почти не осталось офицеров рангом выше капитана.



А тем временем Сербия объявляет войну Болгарии, и 14 ноября 1885 сербская армия переходит болгарскую границу. Да, да, Сербия, братская славянская Сербия. Та же Сербия, которая помогала русской армии освобождать Болгарию в 1877-1878 годах. Следовало ли бы ожидать, что Россия как «старший брат» помирит «младших братьев» — Сербию и Болгарию? Но нет, в начале войны Россия занимает скорее нейтральную позицию и вмешивается в неё после 20 ноября, когда сербская армия уже разбита и болгары занимают находящийся на сербской территории город Пирот. Усилиями Австро-Венгрии, Германии, России, Великобритании и Франции достигнуто перемирие, и войска отводятся на довоенные рубежи.



В 1912 году Болгария, Сербия, Черногория и Греция создают так называемый Балканский союз с целью вытеснить турок с Балканского полуострова. В договоре между Сербией и Болгарией предусматривается раздел Македонии (в то время она все ещё была частью Османской империи), при этом территория Македонии разделялась на «спорную» и «бесспорную» зоны (см. карту ниже). Оба государства признавали, что бесспорная зона после войны должна присоединиться к Болгарии, так как население там является преимущественно болгарским, тогда как в отношении спорной зоны арбитром выступит российский император. Договор был заключён при посредничестве России.





Источник: gpedia.com

8 октября 1912 года между Османской империей и Балканским союзом началась Балканская война. Мы не будем останавливаться на ходе военных действий, так как вполне естественно, что каждый из союзников был убеждён, что именно его армия выиграла самые крупные и самые важные сражения. Просто приведу несколько цифр: общая численность армии Балканского союза составляла 632 000 человек, из них болгарская армия насчитывала 300 000. Общие потери убитыми и ранеными во время военных действий со стороны Балканского союза составили 55 000, из них потери болгар — 32 000. Как говорится, выводы можете сделать сами. (Источник.)







Балканская война закончилась полным поражением Османской империя. Согласно условиям Лондонского мирного договора от 30 мая 1913 года, империя отказывалась от всех своих территорий к западу от линии Мидия-Энос (см. первую карту ниже).





Источник: wikipedia.org

Но тут между участниками Балканского союза начался спор о разделе территорий, отнятых у Османской империи. Болгария настаивает на соблюдении условий довоенных договоров, тогда как Сербия и Греция предпочитают принцип фактического владения: территория, занятая сербской армией, отходит к Сербии, территория, занятая греческой армией, – к Греции, и т.д. Как видно на второй карте выше, при таком разделе практически вся Македония переходит к Сербии, включая и «бесспорную» часть. С другой стороны, существует довоенный договор и российский император признан арбитром. Наверное, следует ожидать вмешательства императора, который поможет «братушкам» и заставит сербов отступить? Но нет, Россия не вмешивается. И тогда Болгария решает силой отобрать Македонию у Сербии (а также у Греции, так как сербы и греки уже заключили новый договор, в этот раз направленный против Болгарии). Это привело к началу Межсоюзнической войны, известной в России как Вторая Балканская война. Нетрудно понять все безумие этого поступка. Болгария войну проиграла, потеряв при этом почти все территории, отвоёванные от Османской империи, а также часть области Добруджа на Дунае, так как в войну вступила и Румыния – также против Болгарии. Конвертопланы: об актуальности для морпехов США и российской армии



В 1914 году началась Первая мировая война. Болгария объявляет нейтралитет. И страны Антанты, и Центральные державы стремятся убедить болгарское правительство вступить в войну на их стороне. Претензии Болгарии ясны: Македония. Центральные державы легко обещают передать Македонию Болгарии. Страны Антанты не готовы принять такое решение, хотя Уинстон Черчилль, который в то время был членом Высшего военного совета Великобритании, настаивал на удовлетворении требований Болгарии. В конце концов, 14 октября 1915 года Болгария объявляет войну Сербии (обратите внимание – Сербии, а не России) и таким образом вступает в войну на стороне Центральных держав. Спустя две недели, 27 октября 1915 года, болгарский порт Варна подвергся обстрелу со стороны российской военной эскадры. В результате нападения было убито 9 и ранено 24 человека. Среди погибших была и Мария Филова, супруга бывшего мэра Варны Добри Филова, русская по происхождению. Пострадало в основном гражданское население. Веских военных причин для обстрела не было: в Варне не располагались ни военный флот, ни какие-либо значимые военные сооружения.



До августа 1916 года крупных сражений между болгарскими и российскими войсками не происходило. Военные действия в области Добруджа начались после 17 августа 1916 года в результате вступления в войну Румынии на стороне Антанты. Болгарская армия совместно с 1-ой германской бригадой и 1-ым османским корпусом разгромили румынско-российские части к югу от Дуная. Важно отметить, что даже согласно российским источникам, основные военные действия велись на территориях с болгарским населением. 6 декабря 1916 года Бухарест взяли германские, австрийские и болгарские части, объединённые в группу армий под общим командованием генерала Макензена. В сентябре 1917 года так называемый Румынский фронт стабилизировался на линии реки Сирет, и до конца войны в Румынии крупных сражений уже не происходило. На других фронтах этой войны болгарские и российские части в боевое соприкосновение не входили. (Источники: первый, второй.)



После окончания Первой мировой войны дипломатические отношения между Царством Болгария и СССР были возобновлены лишь в 1934 году. С начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года до марта 1941 года Болгария сохраняла нейтралитет. 1 марта 1941 г. Болгария официально присоединилась к Тройственному пакту. Основными обещаниями Гитлера было возвращение Болгарии территорий, отторгнутых в результате Межсоюзнической войны 1913 года (Македония, Беломорская Фракия, Добруджа). Важно отметить, что в тот момент СССР и Германия врагами не являлись. В официальном заявлении премьер-министра Богдана Филова по поводу вступления Болгарии в Тройственный пакт подчёркивалось: «Мы считаем, что подписанный нами пакт не нарушает договоры, которые у нас имеются с нашими соседями, и что мы продолжим политику традиционной дружбы с Советским Союзом». Более того, просоветская Болгарская коммунистическая партия (БКП) не предпринимала активных действий против союза с Германией до 22 июня 1941 года, только тогда начала развёртывание партизанской войны против правительства. Тем не менее, в период с марта по май 1941 года БКП ограничивалась общими декларациями о том, что Болгарии следовало бы вступить в союз с СССР, а не с Гитлером. Для сравнения можно отметить, что пробританский Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС «Объединенный») ещё в апреле 1941 года планировал организацию государственного переворота в целях предотвращения союза Болгарии с Германией. Другими словами, вступление Болгарии в Тройственный пакт в марте 1941 года не было воспринято современниками этого события как враждебный акт в отношении СССР. Момент истины: как поляки относятся к их освобождению Красной армией



В период с 1941 по 1944 годы Болгария войну СССР не объявляла, болгарские солдаты на Восточном фронте не сражались. Для сравнения: в материалах «Военного обозрения» можно найти множество примеров того, как немало европейских государств, официально не состоящих в союзе с Гитлером, посылали свои войска против СССР. Так что заявление о том, что братушки два раза воевали против нас, не имеет под собой никаких оснований: в ходе Второй мировой войны Болгария не участвовала в военных действиях против СССР. Со своей стороны, 5 сентября 1944 года СССР объявил войну Болгарии, но это не привело к началу военных действий, так как в тот же день Генштаб болгарской армии издал приказ о неоказании сопротивления Красной Армии. 9 сентября 1944 года к власти в Софии приходит новое правительство, и Болгария вступает в ряды антигитлеровской коалиции.



В заключение хочу отметить, что данная статья не представляет собой критику действий России в отношении Болгарии в рассматриваемый период (1878—1944 гг.), нет в ней и каких-либо претензий по поводу недостаточной помощи, оказываемой «братушкам». Россия и СССР всегда действовали в соответствии со своими интересами и возможностями – это совершенно нормально и естественно. Тем не менее, утверждение, что Россия всегда помогала «братушкам-болгарам», а они, со своей стороны, всегда отвечали неблагодарностью и враждебностью, противоречит историческим фактам. Этот текст является ответом на статью «Болгарская благодарность России: тут помним, тут не помним», опубликованную в журнале «Военное обозрение» 7 февраля 2020 года, а конкретно на выраженное в статье мнение о «неблагодарных братушках».Вкратце мнение можно свести к следующему:Хочу подчеркнуть, что такая позиция встречается во многих материалах «Военного обозрения», а также в целом ряде комментариев читателей на статьи, так или иначе связанные с Болгарией. Другими словами, можно утверждать, что этот тезис довольно широко распространён в России.В тексте ниже я провожу исторический анализ этого тезиса за период с 1878 по 1944 годы. Современные российско-болгарские отношения рассмотрим в другой раз.Итак, 3 марта 1878 года, спустя почти одиннадцать месяцев военных действий, ценою жизней более 15000 солдат Российская империя одерживает победу в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов и принуждает Османскую империю подписать мирный договор в пригороде Стамбула Сан-Стефано. Этот договор предусматривает создание Княжества Болгария в указанных на карте черным цветом границах (см. иллюстрацию выше).Так на свет появилась так называемая Сан-Стефанская Болгария. Прошу запомнить это название. Оно имеет исключительно важное значение для понимания политики Болгарии в последующие 50-60 лет.Как были определены границы Сан-Стефанской Болгарии? Во многих отношениях это границы созданного в 1870 году Болгарского экзархата – подчинённой Константинопольскому (греческому) патриарху болгарской церковной организации в рамках Османской империи. Согласно фирману (закону) султана, создание Болгарского экзархата ставилось в зависимость от добровольного согласия как минимум двух третей православного населения империи. Другими словами, православное население в границах экзархата более чем на 60% состояло из болгар. (Источник.)Сан-Стефанская Болгария осталась только на бумаге, так как договор от 3 марта 1878 года был пересмотрен спустя менее чем три месяца на Берлинском конгрессе в июне—июле 1878 года. На этом конгрессе Великобритания, Австро-Венгрия, Германия, Италия, Франция и Россия принимают решение «урезать» границы недавно созданного болгарского государства. Территория Княжества Болгария уменьшилась почти в два раза – с около 170 000 кв. км до 95 223 кв. км (отмечено зелёным цветом на карте выше). На территории в 32 978 кв. км была создана автономная область Восточная Румелия (обозначена красным цветом) с собственным местным самоуправлением в составе Османской империи. Остальные земли полностью перешли под османскую власть.Согласно официальной точке зрения (по крайней мере, так было написано в моем школьном учебнике истории), Россия приняла условия Берлинского конгресса, чтобы не допустить повторения Крымской войны. Тем не менее, не является тайной, что основные решения Берлинского конгресса (в том числе и «урезанные» границы Болгарии) были предварительно согласованы между Россией и Великобританией в так называемом Лондонском соглашении в мае 1878 года.Совершенно логично, что основной целью Княжества Болгария стало возвращение территорий, отобранных решением Берлинского конгресса, и восстановление Сан-Стефанской Болгарии, то есть объединение Княжества Болгария, Восточной Румелии и областей Фракия и Македония. Первый (и почти единственный) успех в этом начинании был достигнут 6 сентября 1885 г., когда произошло объединение Княжества Болгария и Восточной Румелии, известное в истории Болгарии как Соединение. Наверное, следовало бы ожидать, что Россия будет приветствовать Соединение, так как российские солдаты все же освобождали территорию Восточной Румелии из-под власти султана? Наверное, следовало бы ожидать, что Россия окажет помощь объединённому болгарскому государств, ведь? Наверное, следовало бы, но этого не произошло. Россия выступила против Соединения, император Александр III отозвал российских военных советников из Болгарии, в результате чего в болгарской армии почти не осталось офицеров рангом выше капитана.А тем временем Сербия объявляет войну Болгарии, и 14 ноября 1885 сербская армия переходит болгарскую границу. Да, да, Сербия, братская славянская Сербия. Та же Сербия, которая помогала русской армии освобождать Болгарию в 1877-1878 годах. Следовало ли бы ожидать, что Россия как «старший брат» помирит «младших братьев» — Сербию и Болгарию? Но нет, в начале войны Россия занимает скорее нейтральную позицию и вмешивается в неё после 20 ноября, когда сербская армия уже разбита и болгары занимают находящийся на сербской территории город Пирот. Усилиями Австро-Венгрии, Германии, России, Великобритании и Франции достигнуто перемирие, и войска отводятся на довоенные рубежи.В 1912 году Болгария, Сербия, Черногория и Греция создают так называемый Балканский союз с целью вытеснить турок с Балканского полуострова. В договоре между Сербией и Болгарией предусматривается раздел Македонии (в то время она все ещё была частью Османской империи), при этом территория Македонии разделялась на «спорную» и «бесспорную» зоны (см. карту ниже). Оба государства признавали, что бесспорная зона после войны должна присоединиться к Болгарии, так как население там является преимущественно болгарским, тогда как в отношении спорной зоны арбитром выступит российский император. Договор был заключён при посредничестве России.8 октября 1912 года между Османской империей и Балканским союзом началась Балканская война. Мы не будем останавливаться на ходе военных действий, так как вполне естественно, что каждый из союзников был убеждён, что именно его армия выиграла самые крупные и самые важные сражения. Просто приведу несколько цифр: общая численность армии Балканского союза составляла 632 000 человек, из них болгарская армия насчитывала 300 000. Общие потери убитыми и ранеными во время военных действий со стороны Балканского союза составили 55 000, из них потери болгар — 32 000. Как говорится, выводы можете сделать сами. (Источник.)Балканская война закончилась полным поражением Османской империя. Согласно условиям Лондонского мирного договора от 30 мая 1913 года, империя отказывалась от всех своих территорий к западу от линии Мидия-Энос (см. первую карту ниже).Но тут между участниками Балканского союза начался спор о разделе территорий, отнятых у Османской империи. Болгария настаивает на соблюдении условий довоенных договоров, тогда как Сербия и Греция предпочитают принцип фактического владения: территория, занятая сербской армией, отходит к Сербии, территория, занятая греческой армией, – к Греции, и т.д. Как видно на второй карте выше, при таком разделе практически вся Македония переходит к Сербии, включая и «бесспорную» часть. С другой стороны, существует довоенный договор и российский император признан арбитром. Наверное, следует ожидать вмешательства императора, который поможет «братушкам» и заставит сербов отступить? Но нет, Россия не вмешивается. И тогда Болгария решает силой отобрать Македонию у Сербии (а также у Греции, так как сербы и греки уже заключили новый договор, в этот раз направленный против Болгарии). Это привело к началу Межсоюзнической войны, известной в России как Вторая Балканская война. Нетрудно понять все безумие этого поступка. Болгария войну проиграла, потеряв при этом почти все территории, отвоёванные от Османской империи, а также часть области Добруджа на Дунае, так как в войну вступила и Румыния – также против Болгарии.В 1914 году началась Первая мировая война. Болгария объявляет нейтралитет. И страны Антанты, и Центральные державы стремятся убедить болгарское правительство вступить в войну на их стороне. Претензии Болгарии ясны: Македония. Центральные державы легко обещают передать Македонию Болгарии. Страны Антанты не готовы принять такое решение, хотя Уинстон Черчилль, который в то время был членом Высшего военного совета Великобритании, настаивал на удовлетворении требований Болгарии. В конце концов, 14 октября 1915 года Болгария объявляет войну Сербии (обратите внимание – Сербии, а не России) и таким образом вступает в войну на стороне Центральных держав. Спустя две недели, 27 октября 1915 года, болгарский порт Варна подвергся обстрелу со стороны российской военной эскадры. В результате нападения было убито 9 и ранено 24 человека. Среди погибших была и Мария Филова, супруга бывшего мэра Варны Добри Филова, русская по происхождению. Пострадало в основном гражданское население. Веских военных причин для обстрела не было: в Варне не располагались ни военный флот, ни какие-либо значимые военные сооружения.До августа 1916 года крупных сражений между болгарскими и российскими войсками не происходило. Военные действия в области Добруджа начались после 17 августа 1916 года в результате вступления в войну Румынии на стороне Антанты. Болгарская армия совместно с 1-ой германской бригадой и 1-ым османским корпусом разгромили румынско-российские части к югу от Дуная. Важно отметить, что даже согласно российским источникам, основные военные действия велись на территориях с болгарским населением. 6 декабря 1916 года Бухарест взяли германские, австрийские и болгарские части, объединённые в группу армий под общим командованием генерала Макензена. В сентябре 1917 года так называемый Румынский фронт стабилизировался на линии реки Сирет, и до конца войны в Румынии крупных сражений уже не происходило. На других фронтах этой войны болгарские и российские части в боевое соприкосновение не входили. (Источники: первый, второй.)После окончания Первой мировой войны дипломатические отношения между Царством Болгария и СССР были возобновлены лишь в 1934 году. С начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года до марта 1941 года Болгария сохраняла нейтралитет. 1 марта 1941 г. Болгария официально присоединилась к Тройственному пакту. Основными обещаниями Гитлера было возвращение Болгарии территорий, отторгнутых в результате Межсоюзнической войны 1913 года (Македония, Беломорская Фракия, Добруджа). Важно отметить, что в тот момент СССР и Германия врагами не являлись. В официальном заявлении премьер-министра Богдана Филова по поводу вступления Болгарии в Тройственный пакт подчёркивалось: «Мы считаем, что подписанный нами пакт не нарушает договоры, которые у нас имеются с нашими соседями, и что мы продолжим политику традиционной дружбы с Советским Союзом». Более того, просоветская Болгарская коммунистическая партия (БКП) не предпринимала активных действий против союза с Германией до 22 июня 1941 года, только тогда начала развёртывание партизанской войны против правительства. Тем не менее, в период с марта по май 1941 года БКП ограничивалась общими декларациями о том, что Болгарии следовало бы вступить в союз с СССР, а не с Гитлером. Для сравнения можно отметить, что пробританский Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС «Объединенный») ещё в апреле 1941 года планировал организацию государственного переворота в целях предотвращения союза Болгарии с Германией. Другими словами, вступление Болгарии в Тройственный пакт в марте 1941 года не было воспринято современниками этого события как враждебный акт в отношении СССР.В период с 1941 по 1944 годы Болгария войну СССР не объявляла, болгарские солдаты на Восточном фронте не сражались. Для сравнения: в материалах «Военного обозрения» можно найти множество примеров того, как немало европейских государств, официально не состоящих в союзе с Гитлером, посылали свои войска против СССР. Так что заявление о том, чтоне имеет под собой никаких оснований: в ходе Второй мировой войны Болгария не участвовала в военных действиях против СССР. Со своей стороны, 5 сентября 1944 года СССР объявил войну Болгарии, но это не привело к началу военных действий, так как в тот же день Генштаб болгарской армии издал приказ о неоказании сопротивления Красной Армии. 9 сентября 1944 года к власти в Софии приходит новое правительство, и Болгария вступает в ряды антигитлеровской коалиции.В заключение хочу отметить, что данная статья не представляет собой критику действий России в отношении Болгарии в рассматриваемый период (1878—1944 гг.), нет в ней и каких-либо претензий по поводу недостаточной помощи, оказываемой «братушкам». Россия и СССР всегда действовали в соответствии со своими интересами и возможностями – это совершенно нормально и естественно. Тем не менее, утверждение, что Россия всегда помогала «братушкам-болгарам», а они, со своей стороны, всегда отвечали неблагодарностью и враждебностью, противоречит историческим фактам. Братушка Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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