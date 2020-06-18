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Ответ надо продумать: Санкции США против "Северного потока - 2" взволновали бундестаг

18 июня 2020, 01:00  •  37 • Политика
Бундестаг призвал правительство ФРГ продумать ответ на санкции США, введённые против "Северного потока - 2". В немецком парламенте считают, что меры Вашингтона нарушают международное право.
В бундестаге обеспокоены санкциями США, введёнными против "Северного потока - 2". Комитет по экономике и энергетике в немецком парламенте призвал кабмин продумать ответ американцам, отметив, что меры, которые может принять Вашингтон, "несовместимы с международным правом и не могут быть приемлемыми".
В частности, в обращении комитета говорится, что представители всех фракций единодушно согласны с этой позицией.
"Был [сформулирован] призыв к федеральному правительству - разработать и представить соразмерную чёткую реакцию со стороны Германии и Европейского союза", - приводится в пресс-релизе заявление главы комитета Клауса Эрнста.
Ранее группа американских законодателей внесла на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

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