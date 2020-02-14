Ответ на возведение системы ПРО США озадачит Пентагон. Ударный тандем от «Туполева» в игре • 108 • Аналитика

Анонсированное компетентными источниками в оборонно-промышленном комплексе России начало программы интеграции противокорабельных / многоцелевых аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» в боекомплекты и системы управления вооружением стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М/М2 было встречено восторженными комментариями не одной сотни обозревателей-завсегдатаев именитых отечественных новостных и военно-технических порталов, включая «Военное обозрение».



Оснащение стратегических ракетоносцев Ту-160М/М2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» откроет перед ВКС новые горизонты в моделировании передовой концепции сдерживания

И повод для пафосных размышлений в экспертных сообществах и в осведомлённой аудитории Рунета в данном случае действительно имеется. Ведь грядущая реализация данной программы силами специалистов Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»), корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и коломенского «КБ машиностроения» превратит гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Кинжал» в уникальный инструмент стратегического сдерживания, обладающий «глубиной» нанесения удара ракетами Х-47М2 порядка 9500 км (с учетом радиуса действия ракетоносца Ту-160М2 с модернизированными ТРДДФ НК-32 около 8000 км и дальности действия Х-47М2 в 1500 км) и парирующий противоракетный потенциал комплексов THAAD и «Patriot PAC-3MSE», развёрнутых вооруженными силами США не только на территории восточноевропейских государств-участников НАТО, но и на континентальной части США.







При этом стратегическая ударная связка Ту-160М/М2 — Х-47М2 сможет похвастаться следующими тактико-техническими преимуществами в сравнении со штатным боекомплектом «Белых лебедей», представленным дозвуковыми малозаметными стратегическими крылатыми ракетами Х-101 и Х-102 в ядерном исполнении.



В первую очередь это в 9—10 раз более высокая средняя скорость полёта Х-47М2 «Кинжал» (8500 км/ч против 850—970 км/ч у Х-101/102), обеспечивающая подлётное время к объектам на дистанции 1500 км порядка 10 минут, в то время как X-101/102 преодолевают аналогичную дистанцию более чем за полтора часа. Вследствие этого в ходе гипотетического нанесения массированного ракетно-авиационного удара «Кинжалами» по таким стратегически важным объектам, как ключевая военно-морская база Атлантического флота ВМС США «Норфолк» или авиабаза и Центр применения морской авиации ВМС США в Джексонвилле, в распоряжении боевых расчётов противоракетных комплексов «Patriot PAC-3MSE», а также операторов боевых информационно-управляющих систем «Aegis», размещённых на эсминцах класса «Arleigh Burke», будет оставаться ничтожно малое временное «окно» для завязки трасс и начала перехвата Х-47М2, приближающихся с гиперзвуковой скоростью по квазибаллистической траектории.



И если высокоэнергетические многофункциональные РЛС AN/SPY-1D(V) или более передовые радары AN/SPY-6 AMDR систем «Иджис» смогут самостоятельно обнаружить Х-47М2 (эффективная отражающая поверхность порядка 0,07—0,1 кв. м) на дистанции около 200—350 км (завершающий этап маршевого участка траектории) и выдать целеуказание ЗУР-перехватчикам корабельного базирования RIM-174 ERAM/SM-6, то менее мощные многофункциональные РЛС AN/MPQ-53/65 комплексов «Patriot PAC-3MSE» вовсе не смогут запеленговать приближающиеся «Кинжалы», ведь дальность обнаружения баллистических целей с ЭПР 0,07—0,1 кв. м у данных радаров составляет всего 55—80 км, а максимальный угол возвышения сканирующего луча в режиме обзора 73 градуса, в то время как приблизившиеся к цели на расстояние 60—70 км (терминальный участок траектории) «Кинжалы» переходят в режим пикирования под углами 80—85 градусов, выходя за пределы диаграммы направленности МРЛС MPQ-53/65.



Вследствие этого попытка перехвата аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» посредством комплексов «Patriot PAC-3MSE» может быть осуществлена лишь при задействовании дополнительных средств радиолокационной разведки (РЛС AN/APY-2/9 самолётов ДРЛОиУ E-3C/G и E-2D, либо высокопотенциальных РЛС AN/TPY-2 GBR), агрегированных в единую сетецентрическую систему ПРО с пунктами боевого управления EOC («Engagement Operations Centers») «Пэтриотов» при помощи защищённого радиоканала сети обмена тактической информацией «Link-16». В данном случае «пэтриотовская» противоракета MIM-104F PAC-3MSE сможет получать целеуказание по «Кинжалам» и на фоне бездействия многофункционального радара AN/MPQ-65.



Здесь-то и стоит упомянуть второе (основное) технологическое преимущество аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», минимизирующее вероятность их перехвата как посредством противоракет MIM-104F PAC-3MSE, так и с помощью дальнобойных ЗУР SM-6. Речь о способности выполнения интенсивных противозенитных манёвров с перегрузками порядка 30 ед. на терминальном участке траектории. Реализация данного режима обеспечивается благодаря совместной работе хвостовых аэродинамических рулей и спаренных сопловых модулей импульсных газодинамических двигателей маневрирования.



Для перехвата подобного объекта противоракета должна обладать располагаемыми перегрузками в 65—70 ед., что предусматривает оснащение газодинамическим «поясом» двигателей поперечной тяги для выполнения молниеносных бросков на траектории. Зенитная управляемая ракета MIM-104F PAC-3MSE оснащена подобным «поясом»; тем не менее, и при его наличии максимальные перегрузки данной противоракеты едва достигают 55-60G, чего недостаточно для уничтожения аэробаллистической ракеты «Кинжал» методом кинетического поражения / прямого попадания («hit-to-kill»). Что же касается дальнобойных ЗУР RIM-174ERAM и перехватчиков комплекса THAAD, то они и вовсе не располагают возможностью работы по нашим ракетам Х-47М2 «Кинжал». Первая в связи с малыми располагаемыми перегрузками (30—35G), обусловленными наличием лишь аэродинамических рулей; вторая — по причине неспособности осуществления перехвата на эндоатмосферном участке, в плотных слоях тропосферы, стратосфере и даже нижних слоях мезосферы, где и оперируют «Кинжалы». Анонсированное компетентными источниками в оборонно-промышленном комплексе России начало программы интеграции противокорабельных / многоцелевых аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» в боекомплекты и системы управления вооружением стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М/М2 было встречено восторженными комментариями не одной сотни обозревателей-завсегдатаев именитых отечественных новостных и военно-технических порталов, включая «Военное обозрение».И повод для пафосных размышлений в экспертных сообществах и в осведомлённой аудитории Рунета в данном случае действительно имеется. Ведь грядущая реализация данной программы силами специалистов Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»), корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и коломенского «КБ машиностроения» превратит гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Кинжал» в уникальный инструмент стратегического сдерживания, обладающий «глубиной» нанесения удара ракетами Х-47М2 порядка 9500 км (с учетом радиуса действия ракетоносца Ту-160М2 с модернизированными ТРДДФ НК-32 около 8000 км и дальности действия Х-47М2 в 1500 км) и парирующий противоракетный потенциал комплексов THAAD и «Patriot PAC-3MSE», развёрнутых вооруженными силами США не только на территории восточноевропейских государств-участников НАТО, но и на континентальной части США.При этом стратегическая ударная связка Ту-160М/М2 — Х-47М2 сможет похвастаться следующими тактико-техническими преимуществами в сравнении со штатным боекомплектом «Белых лебедей», представленным дозвуковыми малозаметными стратегическими крылатыми ракетами Х-101 и Х-102 в ядерном исполнении.В первую очередь это в 9—10 раз более высокая средняя скорость полёта Х-47М2 «Кинжал» (8500 км/ч против 850—970 км/ч у Х-101/102), обеспечивающая подлётное время к объектам на дистанции 1500 км порядка 10 минут, в то время как X-101/102 преодолевают аналогичную дистанцию более чем за полтора часа. Вследствие этого в ходе гипотетического нанесения массированного ракетно-авиационного удара «Кинжалами» по таким стратегически важным объектам, как ключевая военно-морская база Атлантического флота ВМС США «Норфолк» или авиабаза и Центр применения морской авиации ВМС США в Джексонвилле, в распоряжении боевых расчётов противоракетных комплексов «Patriot PAC-3MSE», а также операторов боевых информационно-управляющих систем «Aegis», размещённых на эсминцах класса «Arleigh Burke», будет оставаться ничтожно малое временное «окно» для завязки трасс и начала перехвата Х-47М2, приближающихся с гиперзвуковой скоростью по квазибаллистической траектории.И если высокоэнергетические многофункциональные РЛС AN/SPY-1D(V) или более передовые радары AN/SPY-6 AMDR систем «Иджис» смогут самостоятельно обнаружить Х-47М2 (эффективная отражающая поверхность порядка 0,07—0,1 кв. м) на дистанции около 200—350 км (завершающий этап маршевого участка траектории) и выдать целеуказание ЗУР-перехватчикам корабельного базирования RIM-174 ERAM/SM-6, то менее мощные многофункциональные РЛС AN/MPQ-53/65 комплексов «Patriot PAC-3MSE» вовсе не смогут запеленговать приближающиеся «Кинжалы», ведь дальность обнаружения баллистических целей с ЭПР 0,07—0,1 кв. м у данных радаров составляет всего 55—80 км, а максимальный угол возвышения сканирующего луча в режиме обзора 73 градуса, в то время как приблизившиеся к цели на расстояние 60—70 км (терминальный участок траектории) «Кинжалы» переходят в режим пикирования под углами 80—85 градусов, выходя за пределы диаграммы направленности МРЛС MPQ-53/65.Вследствие этого попытка перехвата аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» посредством комплексов «Patriot PAC-3MSE» может быть осуществлена лишь при задействовании дополнительных средств радиолокационной разведки (РЛС AN/APY-2/9 самолётов ДРЛОиУ E-3C/G и E-2D, либо высокопотенциальных РЛС AN/TPY-2 GBR), агрегированных в единую сетецентрическую систему ПРО с пунктами боевого управления EOC («Engagement Operations Centers») «Пэтриотов» при помощи защищённого радиоканала сети обмена тактической информацией «Link-16». В данном случае «пэтриотовская» противоракета MIM-104F PAC-3MSE сможет получать целеуказание по «Кинжалам» и на фоне бездействия многофункционального радара AN/MPQ-65.Здесь-то и стоит упомянуть второе (основное) технологическое преимущество аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», минимизирующее вероятность их перехвата как посредством противоракет MIM-104F PAC-3MSE, так и с помощью дальнобойных ЗУР SM-6. Речь о способности выполнения интенсивных противозенитных манёвров с перегрузками порядка 30 ед. на терминальном участке траектории. Реализация данного режима обеспечивается благодаря совместной работе хвостовых аэродинамических рулей и спаренных сопловых модулей импульсных газодинамических двигателей маневрирования.Для перехвата подобного объекта противоракета должна обладать располагаемыми перегрузками в 65—70 ед., что предусматривает оснащение газодинамическим «поясом» двигателей поперечной тяги для выполнения молниеносных бросков на траектории. Зенитная управляемая ракета MIM-104F PAC-3MSE оснащена подобным «поясом»; тем не менее, и при его наличии максимальные перегрузки данной противоракеты едва достигают 55-60G, чего недостаточно для уничтожения аэробаллистической ракеты «Кинжал» методом кинетического поражения / прямого попадания («hit-to-kill»). Что же касается дальнобойных ЗУР RIM-174ERAM и перехватчиков комплекса THAAD, то они и вовсе не располагают возможностью работы по нашим ракетам Х-47М2 «Кинжал». Первая в связи с малыми располагаемыми перегрузками (30—35G), обусловленными наличием лишь аэродинамических рулей; вторая — по причине неспособности осуществления перехвата на эндоатмосферном участке, в плотных слоях тропосферы, стратосфере и даже нижних слоях мезосферы, где и оперируют «Кинжалы». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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