Ответ на ультиматум: Европа призвала Иран к соблюдению условий ядерной сделки

Главы МИД Европейского союза, Великобритании, Франции и ФРГ призвали Иран к соблюдению условий ядерной сделки и отвергли любые ультиматумы Тегерана по этому соглашению. Вместе с тем в Европе выразили сожаление о новых санкциях против Ирана со стороны США. Франция призвала обсудить договор на саммите ЕС и дополнить его. Накануне Иран временно отказался от ряда обязательств в рамках сделки, касающихся продажи излишков обогащённого урана и тяжёлой воды. В свою очередь, Вашингтон утвердил очередной блок ограничительных мер, пригрозив расширить их в дальнейшем, если Тегеран «не изменит своё поведение». Эксперты считают, что Иран демонстрирует готовность к соблюдению ядерного соглашения, однако вынужден отвечать на давление со стороны США. Теперь судьба сделки теперь зависит от стран Запада, подчёркивают аналитики.

Страны Европы призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года в полном объёме. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД ЕС, Великобритании, Франции и ФРГ.

«Мы настоятельно призываем Иран продолжать полностью выполнять свои обязательства по СВПД, как он делал это до сих пор, и воздерживаться от любых эскалационных шагов», — гласит документ.

«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия», — говорится в заявлении.

Вместе с тем участники соглашения заявили, что привержены сохранению и полному осуществлению СВПД, которое подписанты обращения назвали «ключевым достиженем глобальной системы ядерного нераспространения».

Подписавшие обращение стороны заявили, что привержены обязательствам по отмене санкций против Ирана и сожалеют о восстановлении антииранских ограничительных мер со стороны США.

Также они призвали, которые не участвуют в СВПД, воздержаться от действий, которые мешают участникам соглашения полностью выполнять их обязательства.

Вскоре после публикации совместного заявления стран Европы президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Иран нужно убедить остаться в ядерной сделке.

Французский лидер предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕС в румынском Сибиу. Он отметил, что договор следует дополнить.

«Франция с самого начала твердо поддерживает договор, который мы подписали. Этот договор недостаточен, мы хотели бы его дополнить с учетом иранской деятельности в ракетной сфере, его деятельности в регионе», — приводит слова Макрона РИА Новости.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что исламская республика частично прекращает выполнять свои обязательства по СВПД, который также называют ядерной сделкой. Это соглашение предусматривает ограничение развития иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций. Обязательства, от исполнения которых временно отказался Тегеран, касаются условий хранения обогащённого урана и тяжёлой воды — Иран перестанет продавать их излишки.

«Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащённого урана и тяжёлой воды в другие страны. Право на это дают нам статьи 26 и 36 соглашения», — заявил 8 мая президент Ирана Хасан Рухани. Его слова приводит ТАСС.

Тегеран отметил, что уведомил о своём решении других участников СВПД: Россию, Великобританию, Китай, Германию и Францию.

На переговоры Иран выделил 60 дней. Если в течение этого срока договорённости не будут достигнуты, то Иран может начать обогащать уран без ограничений, заявил глава республики. Также Тегеран может отказаться от модернизации ядерного реактора в городе Арак.

«Иран готов выполнять соглашение»

Ранее из СВПД вышел один из первоначальных участников соглашения — США. В мае 2018 года соответствующее распоряжение подписал президент Дональд Трамп. Позднее Соединённые Штаты заявили о восстановлении всех санкций против Ирана, которые были сняты в рамках СВПД. Ограничительные меры со стороны Вашингтона касаются и тех стран, которые ведут бизнес с Тегераном.

Кроме того, в ноябре 2018 года Соединённые Штаты ввели эмбарго на продажу иранской нефти. В апреле 2019 года стало известно, что Белый дом откажется от действовавших с ноября исключений из санкций для Греции, Индии, Италии, Китая, Южной Кореи, Тайваня, Турции и Японии.

8 мая Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства железа, стали, алюминия и меди в Иране.

«Сегодня я подписал указ о введении санкций в отношении иранского сектора по производству железа, стали, алюминия и меди, которые являются крупнейшими источниками доходов от экспорта, не связанными с нефтью», — говорится в заявлении президента.

Он добавил, что «Тегеран может ожидать дальнейших действий, если не изменит своё поведение».

В России решение США выйти из ядерной сделки назвали грубейшим нарушением пунктов этого соглашения и резолюции Совбеза ООН.

«Год назад США объявили о выходе из этой договоренности, что явилось грубейшим нарушением и самого СВПД, и резолюции Совета Безопасности, которая является обязательной для исполнения не только всеми членами Совета, но и всеми членами ООН», — заявил глава МИД России Сергей Лавров 8 мая 2019 года по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Иран сейчас делает всё, для того, чтобы было окно возможностей для сохранения этой сделки, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Все понимают, что Европа, Россия, Иран, все ответственные игроки международного сообщества заинтересованы в сохранении этой сделки. Она была результатом успеха и триумфа многосторонней коллективной дипломатии», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, текущая риторика Ирана, отчасти немного агрессивная и демонстративная, всё же указывает на желание сохранить соглашение.

«Они хотят убедить здравомыслящих людей в Европе и, возможно, в американской элите, в сохранении этой сделки», — считает Блохин.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло отметил, что Иран готов выполнять соглашение, но санкционная политика США уничтожает смысл существования сделки.

«Причина практически исключительно в односторонних действиях Соединённых Штатов. Иран готов выполнять всеобъемлющее соглашение», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что в случае введения санкций со стороны США, действующих в том числе против европейских компаний, смысл соглашения пропадает.

«Иран понимает, что его по-прежнему душат, пытаются давить со всех сторон. У иранского руководства на передний план выходят мысли о том, что только ядерная программа в состоянии обеспечить защиту и суверенитет страны», — рассказал RT эксперт.

По его словам, предоставленного Ираном 60-дневного срока вполне достаточно для обсуждения и понимания ситуации, но дальнейшее развитие событий зависит в большей степени от США и коллективного Запада.