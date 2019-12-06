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Ответ на угрозы? Строители "Северного потока - 2" стали работать быстрее - СМИ

06 декабря 2019, 13:54  •  199 • В мире
Строители "Северного потока - 2" стали работать быстрее, заявил руководитель компании-оператора Райнер Зеле. Точных сроков завершения работ он не назвал, пишет Lenta.ru. Эта информация появилась на фоне грозных заявлений США о санкциях к европейским партнёрам России и новых попытках остановить "Северный поток - 2".
Сотрудники компании, которая строит газопровод "Северный поток - 2", стали работать ещё быстрее. Об этом заявил руководитель оператора Nord Stream 2 Райнер Зеле, сообщает Lenta.ru. Но удастся ли опередить сроки, он не сказал. Райнер Зеле подчеркнул, что многое будет зависеть от погоды.
"Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу", - подытожил руководитель фирмы.
Это заявление Райнер Зеле сделал на фоне выступлений властей США. Появилась информация, что они надеются сорвать ввод объекта в эксплуатацию даже на такой поздней стадии строительства. Сделать это собирались с помощью "санкционного трюка" - экономических мер к европейским партнёрам России по этому проекту.
До этого вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал, что газопровод "Северный поток - 2" запустят уже в середине 2020 года. До этого громкие заявления о проекте делали Штаты. Напомним, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ, который собираются доставлять через всю Атлантику и для принятия которого необходимы специальные терминалы. Поэтому газопровод "Северный поток - 2", поставляющий относительно дешёвый газ из России в Европу, является серьёзной угрозой американской бизнес-модели.
Эксперты комментировали, что российско-европейский энергетический проект "Северный поток - 2" уже неуязвим для американских санкций, преследующих цели лишить доходов Россию и навязать европейцам свой дорогой сжиженный газ. Отчасти потому, что участвующие в проекте крупнейшие европейские энергетические компании понесут серьёзные убытки в случае его срыва, а это болезненно ударит по карманам их американских акционеров и инвесторов.

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