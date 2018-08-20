«Ответ на угрозы сегодняшнего и завтрашнего дня»: какие задачи стоят перед российскими авиаконструкторами

Президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что до конца лета ожидается подписание контракта с Минобороны на закупку первой партии истребителей Су-57. По словам главы ОАК, поставка самолётов пятого поколения в войска начнётся в 2019 году. Слюсарь также отметил, что Россия и Индия продолжают обсуждать реализацию совместного проекта истребителя FGFA. Кроме того, до конца года начнётся научно-исследовательская работа по созданию перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА), призванного заменить Ан-124 «Руслан». По словам экспертов, России удалось восстановиться от тяжелейших потрясений в самолётостроении, происходивших в 1990-е годы, и вернуть себе лидирующие позиции в этой отрасли.

Контракт с Минобороны на поставку в подразделения Российской армии первой партии истребителей пятого поколения Су-57 должен быть подписан до конца августа. Об этом в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» рассказал президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«До конца лета, я думаю. Наверное, на «Патриоте» (выставочный центр, где пройдёт форум «Армия-2018». — RT) мы подпишем с Министерством обороны контракт — и это такое знаковое событие для нас — на поставку первой, установочной партии», — цитирует РИА Новости главу ОАК.

«Всего запланирована закупка порядка 12 машин. Со следующего года начнётся поставка уже непосредственно в части», — сказал он.

Отмечается, что Су-57 будет дороже самолётов четвёртого поколения, однако его цена существенно (в 2,5 раза) ниже, чем у американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

«Я надеюсь, что спрос на эту машину будет как по линии Министерства обороны, так и собственно по линии военно-технического сотрудничества. В своём классе при сопоставимых и превосходящих характеристиках наш самолёт будет дешевле. Причём дешевле как с точки зрения стоимости приобретения, так и на всём жизненном цикле», — подчеркнул глава ОАК.

Президент корпорации добавил, что ОАК занимается созданием новейших двигателей для Су-57.

Напомним, в конце июня замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что ведомство рассчитывает получить первую партию серийных истребителей Су-57 (заводской индекс Т-50, разработка в рамках проекта ПАК ФА) в 2019 году. По его словам, этот авиационный комплекс полностью подтвердил все заданные характеристики, в том числе с учётом испытаний в Сирии.

Позднее начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков отмечал, что его специалисты в ближайшее время одними из первых в армии получат Су-57 и уже прошли переобучение для работы с новейшими истребителями​​​.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, наличие в составе Военно-воздушных сил страны истребителей пятого поколения выводит армию РФ на передовые позиции. В беседе с RT эксперт отметил, что пока такие машины есть только у России и США. О создании самолётов пятого поколения также заявляли в Пекине, однако подтверждения всех необходимых характеристик пока не было.

«Наличие этого самолёта свидетельствует о том, что техническое оснащение нашей армии и достижения нашего оборонно-промышленного комплекса выводят нашу армию на самые передовые позиции... Так что необходимость в Су-57 очевидна. И самое главное, я бы хотел сказать, что Су-57 участвовали в операции в Сирии и показали себя в высшей степени прекрасно, подтвердили свои характеристики», — заявил Коновалов.

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Кооперация с Индией и альтернатива «Руслану»





Глава ОАК также рассказал, что Москва и Нью-Дели продолжают обсуждать реализацию российско-индийского проекта по созданию истребителя пятого поколения (Fifth Generation Fighter Aircraft, FGFA).

«У нас не закрыта тема, мы продолжаем с Индией обсуждать совместную разработку пятого поколения... Достаточно интенсивно обсуждалось, что индийцы из этого проекта выходят. Они из этого проекта не выходят, они задают действительно большое количество вопросов, на которые мы даём, на наш взгляд, исчерпывающие ответы», — отметил Слюсарь.

По его словам, Индия переходит на новый этап технологического развития, когда помимо покупки самолётов она может принять участие в проекте разработки новейшего истребителя. И в случае успешного завершения переговоров Россия готова передать Индии большой объём технологий.

«Индийские коллеги это понимают. Я очень надеюсь, что всё это у нас в итоге увенчается переходом, а мы закончили как раз этап эскизно-технического проектирования... Мы перейдём с ними на рабочее проектирование и будем вместе создавать наш самолёт пятого поколения», — рассказал глава ОАК.

Он также отметил, что научно-исследовательская работа по созданию перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации, призванного заменить Ан-124 «Руслан», начнётся в 2018 году.

«Именно такой проект сейчас, в этом году, мы начинаем с Министерством обороны — научно-исследовательскую работу, в которой будем смотреть облик перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации», — заявил Слюсарь.

Президент авиастроительной корпорации добавил, что «Русланы» остаются в парке транспортной авиации, поэтому специалисты ведут их плановый капитальный ремонт и модернизацию, таким образом продлевая срок службы самолётов.

Глава ОАК рассказал, что в Воронеже и Ульяновске осваивают производство самолётов для замены всей линейки транспортных самолётов, которые раньше выпускались на Украине и в Узбекистане (начиная с лёгкого Ил-112 и заканчивая тяжёлым Ил-76).

Самолёт Ан-124-100

РИА Новости

© Александр Вильф

«Су-57 на протяжении десятилетий будет одним из ключевых самолётов в ВКС России»

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» полковника в отставке Виктора Баранца, работы по замене «Русланов» ведутся из-за серьёзного конфликта между Москвой и Киевом, а также разрыва интеграции военно-промышленного комплекса двух стран.

«Украинцы чуть ли не международный скандал хотели затеять из-за того, что вся технология якобы принадлежит «Антонову». Хотя мы уже после распада СССР овладели всеми технологиями, которые необходимы для создания Ан-124. Но конфликт до сих пор не урегулирован, и Киев грозит Москве международными судами», — отметил эксперт.

Вместе с тем собеседник RT выразил уверенность в том, что в случае начала судебных процессов российская сторона с лёгкостью сможет доказать, «что этот «Руслан» уже давно не украинский», тем более что у России есть богатый опыт по производству тяжёлой транспортной авиации.

Эксперт добавил, что после тяжелейшего периода в самолётостроении, который пришёлся на 1990-е годы, России удалось оправиться и во многом восстановить свои позиции в этой отрасли.

В свою очередь, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в разговоре с RT отметил, что процесс создания альтернативы Ан-124 может занять до 20 лет.

«Совершенно очевидно, что это будет технически весьма сложный проект, в котором нужно воплотить самые передовые разработки в области материалов, технологии изготовления, бортового радиоэлектронного оборудования и многих других областях. В то же время стоит напомнить, что процесс создания самолёта такого класса растягивается примерно на два десятилетия. Поэтому начинать сейчас, чтобы через 15—20 лет иметь возможность заменить чем-то «Руслан», — это трезвый расчёт», — заявил эксперт.

По словам собеседника RT, можно констатировать, что во всём мире только две страны — США и СССР (Россия как преемница) — создали самолёты такого класса. При этом можно говорить о том, что они устарели с точки зрения некоторых отдельных решений, однако модернизация позволяет поддерживать сверхтяжёлые транспортные самолёты в приемлемом для эксплуатантов состоянии.

Вместе с тем он отметил, что серьёзное обострение отношений между Москвой и Киевом не остановило эксплуатацию «Русланов», поскольку ответственность за регламентное обслуживание этих самолётов возложена на российскую компанию.

«Есть определённые затруднения, связанные с ремонтом двигателей «Русланов», но это задача, которую так или иначе пока удаётся решать», — подчеркнул Пантелеев.

Возвращаясь к готовности ОАК подписать контракт на поставку Су-57 в армию, эксперт отметил, что этот самолёт сможет противостоять тем угрозам, которые прогнозируются и на ближайшее время, и на некоторую перспективу.

«Полагаю, что сейчас действительно есть шанс получить машину, которая отвечает вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня. При этом мы отлично понимаем, что существует модернизационный потенциал — и как платформа Су-57 на протяжении десятилетий будет одним из ключевых самолётов в ВКС России», — подытожил Пантелеев.