Ответ на угрозу: названы цели «Циркона» в США

В случае угрозы Вашингтона нанести удар по России отечественные ракеты «Циркон» поразят потенциальные цели на территории США за 5 минут, уничтожив центры принятия решений. Об этом ведущий заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет «Циркон» — по 40 штук на каждой субмарине — то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин»,

— заявил ведущий.

Целями для «Циркона» оказались здание Пентагона, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, военная база Форт-Ритчи в штате Мэриленд — все они расположены на Восточном побережье, передает ФАН.

Еще два объекта располагаются на Западном побережье США — это управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан в Калифорнии и пункт управления ядерными силами Джим-Крик в штате Вашингтон, на границе с Канадой.

20 февраля президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию представил новейший вид вооружения — гиперзвуковую ракету «Циркон».

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», — заявил российский глава. Путин отметил, что скорость «Циркона» — 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Вооружать этими ракетами будут субмарины и корабли надводного флота.

Президент добавил, что началось серийное производство гиперзвукового комплекса «Авангард» и шахтного комплекса пятого поколения «Сармат». Путин подчеркнул, что новейший лазерный комплекс «Пересвет» и гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» доказали свою эффективность, а межконтинентальная крылатая ядерная ракета неограниченной дальности «Буревестник» и глубоководный беспилотный аппарат «Посейдон» успешно проходят испытания.

В декабре американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведсообщества США выпустил подробный материал о новой российской ракете «Циркон». Американская разведка предполагает, что эти ракеты начнут производить в 2021 году, а на вооружение Военно-морского флота РФ «Циркон» поступит не ранее 2022 года. США не способны сейчас эффективно противостоять этой ракете, признают американские спецслужбы.

Британский таблоид Daily Mirror опубликовал статью, в которой заявлялось, что «Циркон» несет в себе угрозу для Королевского флота Великобритании и может изменить расстановку сил на международной арене. Одна такая ракета сможет пустить ко дну два новых британских авианосца стоимостью £6 млрд.

Возможными носителями «Цирконов» могут стать тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», флагман Северного флота тяжелый атомный крейсер «Петр Великий», атомные эсминцы проекта «Лидер», а также атомные подводные лодки «Ясень-М» и «Хаски».

Кораблям с «Цирконами» на борту необходимо будет подойти к берегу лишь на 500 км, чтобы поразить цели, находящиеся в 500 км от береговой линии. При этом за пять минут, пока ракета летит, ее нельзя ни обнаружить, ни перехватить, подчеркнул контр-адмирал в отставке Владимир Хмыров.

«У «Циркона» точно такие же цели и задачи, как у «Авангарда», «Калибра» и «Кинжала». Только в отличие от них, он имеет уже 20 махов скорость. Ракету практически невозможно ни перехватить, ни уничтожить. Это не единственная его уникальная черта. Его невозможно обнаружить и уничтожить ни средствами ПРО, ни ПВО.

Если «Циркон» пущен, то он выполняет все поставленные задачи», – заявил в разговоре с НСН экс-командующий объединенной системой ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, американские военные отстают от России «на пять лет, все они копируют у России». Создание военно-космических сил США президентом Дональдом Трампом – это попытка противопоставить российским новейшим средствам нападения средства для отражения первого удара, добавил генерал-лейтенант.