«Ответ на слабость европейских партнёров»: может ли Иран вернуться к ядерной программе

Иран начинает наращивать производственные мощности для обогащения урана. Соответствующее уведомление будет направлено МАГАТЭ, заявил информагентствам официальный представитель атомной отрасли страны. Ранее исламская республика выдвинула европейским партнёрам по ядерной сделке ряд условий, но они не были выполнены. По мнению экспертов, сейчас ИРИ пытается надавить на Запад, давая понять, что в случае необходимости готова расширить свою активность в атомной сфере, однако о выходе из СВПД речь пока не идёт. Какие последствия может иметь инициатива Тегерана, выяснял RT.

Официальный Тегеран проинформирует МАГАТЭ о начале работ по наращиванию производственных мощностей для обогащения урана. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, слова иранского чиновника приводит агентство ISNA.

Речь идёт о расширении возможностей производства в стране гексафторида урана (UF6). Вещество является необходимым компонентом для обогащения урана — как в мирных, так и в оружейных целях. Сейчас власти ИРИ намерены увеличить количество центрифуг, на которых получаются данные соединения.

Как пояснил Камальванди, распоряжение расширить мощности для производства обогащённого урана на случай необходимости «продвинуться вперёд» отдал ранее верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Атомный дисбаланс

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан властями Ирана и «шестёрки» (Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции) в 2015 году. В соответствии с договором Тегеран отказался от оружейных атомных разработок, сохранив за собой право развивать атомную энергетику.

Взамен страны — участницы сделки гарантировали ИРИ отмену экономических санкций. Однако с самого начала сделка вызывала недовольство в Тель-Авиве: израильской стороне не понравилось, что после отмены санкций иранская экономика получила стимул для развития и роста.

Поэтому, когда 8 мая 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД, в Израиле эту новость встретили с энтузиазмом. Выйдя из сделки, гарантирующей отказ ИРИ от создания ядерного оружия, Тель-Авив и Вашингтон тем не менее сегодня активно ищут повод обвинить иранскую сторону в создании таких вооружений.

В начале мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в том, что иранская сторона якобы сохранила всю техническую документацию по ядерной программе после подписания СВПД. Впрочем, на предложение передать доказательства МАГАТЭ, прозвучавшее со стороны Берлина, власти Израиля не отреагировали. Хотя поначалу Вашингтон подхватил обвинения в адрес Ирана, вскоре в Белом доме сообщили, что, говоря об иранской ядерной программе, американская сторона подразумевала события прошлых лет.

При этом сам Израиль предпочитает не присоединяться к Договору о нераспространении ядерного оружия. По оценкам российских экспертов, арсенал Тель-Авива может составлять от 100 до 200 ядерных боезарядов. В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) полагают, что на вооружении ЦАХАЛ стоит около 80 боезарядов.

Израильские власти не опровергают эти предположения, но и не подтверждают. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста CNN, Нетаньяху лишь заявил, что Израиль «не станет первым прибегать к применению» подобного оружия.

Зато по отношению к предполагаемой иранской ядерной программе Тель-Авив настроен бескомпромиссно: израильские власти подчёркивают, что не позволят ИРИ обзавестись ядерным оружием.

По мнению экспертов, несмотря на грозные выступления, Израиль всё же не способен атаковать Иран без внешней поддержки даже в том случае, если Тегеран возобновит свою ядерную программу. Как отметила в интервью RT политолог, востоковед Каринэ Геворгян, вокруг этого события поднимется большой шум, западные политики и СМИ будут атаковать Тегеран в информационном поле.

«Мы попадаем под удар первыми»: мировые авиаперевозчики обеспокоены введёнными США пошлинами на сталь и алюминий «Но, учитывая мобилизационные ресурсы Израиля и его возможности для ведения широкомасштабной войны, вряд ли израильская сторона решится напасть, — пояснила эксперт. — Это возможно только при условии, что поддержку Израилю окажут Саудовская Аравия и США. Свой ядерный арсенал израильтяне тоже не могут применить — это было бы самоубийственным шагом».

Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Сейчас Израиль и США сближаются, и рассматривать эти страны нужно в тандеме, потому что израильская сторона сама не решится на какие-то военные превентивные акции против ИРИ. Это возможно только при американской поддержке, наверняка Тель-Авив постарается усилить давление на Иран с помощью США. Насколько далеко всё может зайти, дойдёт ли дело до прямого конфликта — покажет время», — заявил эксперт в интервью RT.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уточнил, что НАТО не станет поддерживать Израиль в случае конфликта с Ираном, так как еврейское государство не является членом военного блока.

Отток капитала

Решение Вашингтона о выходе из сделки с Ираном вызвало негативную реакцию в Европе. Дело в том, что согласно принятому властями США закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) американские санкции распространяются и на компании третьих стран, замеченные в сотрудничестве с государствами, против которых Вашингтон ввёл санкции.

Хотя уход с перспективного иранского рынка является серьёзной потерей для европейского бизнеса, возможные американские санкции могут привести к большим издержкам для многих компаний, отмечают эксперты.

В мае американский Минфин объявил, что у корпораций есть срок до 4 ноября 2018 года, чтобы выйти из совместных проектов с иранской стороной. В ответ Еврокомиссия заявила об актуализации закона от 1996 года, призванного защитить европейский бизнес от санкций. Однако многие компании уже начали сворачивать контракты с Ираном. В частности, в руководстве французской Total сообщили, что компания будет вынуждена отказаться от участия в газовом проекте «Южный Парс», если на эти работы не даст разрешения американская сторона. Дело в том, что около 90% кредитного финансирования Total получает от банков США — потерять эти связи компания не может.

Нефтегазовое месторождение Южный Парс, Иран

Reuters

© Raheb Homavandi

С проблемами столкнулась и германская Wintershall. Энергетическая корпорация предупредила Тегеран о трудностях при поиске финансирования для совместных с ИРИ проектов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Также 4 июня стало известно, что к уходу с иранского рынка готовится и французский автоконцерн PSA Group, об этом со ссылкой на заявление автопроизводителя сообщило AFP.

Представители европейского бизнеса пытаются договориться с американской администрацией, чтобы добиться для себя исключения из CAATSA. Однако перспективы этих переговоров пока довольно туманны.

Во время своей недавней поездки в КНР Ангела Меркель признала, что ряду европейских компаний придётся прекратить выгодное сотрудничество с иранскими партнёрами из опасений попасть под санкции США.

Последнее иранское предупреждение

Со своей стороны, Иран обозначил требования к европейским странам — участницам СВПД, в случае невыполнения которых Тегеран пообещал выйти из сделки. Перечень условий, выдвинутых верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи, состоит из 12 пунктов. Во–первых, Великобритания, Германия и Франция должны выступить с официальным осуждением действий Вашингтона в специальной резолюции. Кроме того, европейские державы не должны каким-либо образом пытаться вмешаться в ракетную программу ИРИ. Также для сохранения сделки страны ЕС должны гарантировать возможность проведения банковских транзакций и экспорта углеводородов. Напомним, Вашингтон выступает за отключение Ирана от международной системы межбанковских финансовых каналов связи SWIFT.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Reuters

© Morteza Nikoubazl

По мнению руководителя Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, сейчас Иран просто пытается надавить на западные страны, давая понять, что он готов расширить свою активность в атомной сфере в случае необходимости.

«Однако Тегеран пока не выходит из СВПД», — отметил эксперт в интервью RT.

Шаг Тегерана выглядит грозно, но в то же время он «является предложением каких-то форм сотрудничества и диалога» — в противном случае об этом не объявили бы публично, считает Каринэ Геворгян. Хотя до окончательного разрыва сделки пока не дошло, в Тегеране разочарованы тем, что европейские партнёры не смогли на практике отстоять соглашение.

«Европейские участники СВПД всё-таки поддаются на американское давление, в этом смысле сегодняшнее заявление иранской стороны является ответом на слабость европейских партнёров. Это значит, что в Тегеране пришли к выводу, что европейцы не выполняют выдвинутые им ранее условия», — подчеркнула Геворгян.

Эксперт призвала не забывать, что участниками СВПД являются также Россия и Китай — страны, которые не поддаются американскому давлению.

«С ними диалог, конечно, продолжится — возможно, уже в новом формате», — добавила она.

Борис Долгов также полагает, что наращивание Ираном потенциала для обогащения урана является реакцией на события последних недель.