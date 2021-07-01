Ответ на реакцию: о чем рассказал и что пообещал президент на прямой линии

Прививочная кампания остается единственным способом остановить распространение коронавируса в стране, и решение ряда регионов ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан соответствует законодательству. Об этом в ходе прямой линии заявил Владимир Путин, который 30 июня впервые сообщил, что привился российским препаратом «Спутник V». К президенту обращались с просьбами разобраться с проблемами аварийного состояния зданий, помочь с получением детских льгот и даже защитить от угроз. Глава государства ответил на вопросы о причинах роста цен на продукты и пообещал решить вопросы с ЖКХ. Обсудил Владимир Путин и актуальные темы международной повестки, рассказав о готовности к диалогу с руководством Украины, отношениях с США и последствиях недавнего инцидента у берегов Крыма. В общей сложности на прямую линию поступило свыше 2 млн обращений — во время программы, которая продлилась 3 часа 42 минуты, президенту удалось ответить на 68 вопросов. Тем не менее глава государства заверил: внимание будет уделено всем сообщениям. Более того, некоторые проблемы обратившихся к президенту были решены уже до окончания программы.

Вакцинация и закон

Начало прямой линии было посвящено борьбе с коронавирусом. Владимир Путин заверил, что остается противником обязательной вакцинации, однако пояснил, что текущая прививочная кампания соответствует российскому законодательству. Президент напомнил: согласно закону от 1998 года, в случае подъема заболеваемости в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители субъектов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. По его словам, именно этой нормой закона власти ряда регионов и воспользовались.

— В России ежедневно умирает более 600 человек. Словно упали два больших пассажирских самолета. Борцам за свободу выбора и права человека стоит представить себе эти жертвы, — заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский. — Не стоит забывать и про долговременные последствия для тех, кто перенес COVID. Обязательная вакцинация должна быть, если не получается убедить людей иначе. В какой-то момент не останется другого выхода. Сейчас нужно прививаться и не валять дурака.

Действия властей направлены на то, чтобы предотвратить введение всеобщего локдауна, поскольку дальнейшее распространение инфекции можно остановить только вакцинацией, добавил президент. В настоящий момент, по его словам, прививку получили уже около 23 млн россиян, и никаких трагических последствий зафиксировано не было.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сам Владимир Путин наконец-то раскрыл секрет, что привился именно «Cпутником V» и не ощутил никаких побочных эффектов. И хотя привитые люди могут заболеть коронавирусом, болезнь у них проходит в легкой форме, подчеркнул президент. После вакцинации болеют 2,5% привившихся, уточнила в этот же день вице-премьер Татьяна Голикова.

Глава государства пообещал, что власти выделят серьезные средства на создание системы реабилитации после коронавируса. Отвечая на вопрос зрителя-школьника о начале нового учебного года, он выразил надежду, что младшеклассники будут учиться в обычном режиме. Что касается старших классов, тут придется исходить из конкретной ситуации. Тем не менее президент рассчитывает, что к сентябрю в России удастся достичь коллективного иммунитета.

Отвечая на вопрос москвича Евгения Цветкова, Владимир Путин назвал незаконным увольнение граждан за отказ от прививки при наличии медотвода. Зритель посетовал, что от его супруги — преподавателя в одной из столичных школ — требуют до 15 июля предоставить документы о прохождении вакцинации, несмотря на хроническое заболевание.

Защита и безопасность

Волновала россиян и международная обстановка: Владимир Путин пояснил, почему Украина не была включена в список недружественных государств, в котором сейчас числятся США и Чехия.

— Я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ, — отметил президент.

При этом, напомнил он, Киев ведет недружественную политику не только в отношении Москвы, но и русского населения в стране.

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin/Alexei Nikolskyi

— Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными. К чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, потому что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Знаете, это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, — возмутился Владимир Путин.

На этом фоне президент пообещал написать статью по истории русского народа и связи с Украиной. Несмотря на действия Киева, российский лидер подтвердил готовность провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако сначала надо понять, о чем стороны будут разговаривать, поскольку украинский президент отдал свою страну под «полное внешнее управление» — ключевые вопросы ее жизнедеятельности сейчас решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже, уверен Владимир Путин.

Для диалога России и Украины должны быть обеспечены дружественные условия, считает сенатор от Крыма, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. В частности, Киев должен забыть о воинственной риторике, а также признать факт воссоединения Крыма с РФ, пояснил он.

— Если говорить о краткосрочной перспективе, вряд ли такой диалог возможен. При Владимире Зеленском это невозможно, потому что он воспринимает Россию как врага и агрессора и следует всем указаниям, которые поступают из других стран, — заявил парламентарий «Известиям».

Британский эсминец Defender в порту Одессы, Украина, 18 июня 2021 года Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev

А вот недавний инцидент с британским эсминцем в Черном море, который пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму, Владимир Путин назвал провокацией. В акции участвовал не только Лондон, но и американская сторона, считает он. Тем не менее на пороге полномасштабной войны из-за этого эпизода мир не оказался.

— Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны, — успокоил граждан Владимир Путин.

Речь зашла и на тему отношений с США. Вопреки тому, что период однополярного мира закончился, Штаты по-прежнему пытаются сохранить статус гегемона. В итоге со стороны Вашингтона вводятся санкции и осуществляются провокации. Тем не менее глава РФ надеется, что в конечном счете эти отношения всё же нормализуются.

Помочь людям

Многие вопросы, разумеется, были связаны с социальной сферой. Так, жительница Астраханской области Оксана Плужникова задала вопрос от лица «всех мамочек региона» по поводу выплат на детей от трех до семи лет. Она посетовала, что в субъекте отказывают в пособиях, если не было дохода за 12 месяцев прошлого года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.

— Человек работал 11 месяцев, одного месяца не хватает, на этом основании отказывают, — пояснила женщина.

— Это незаконно. Но в вашем конкретном случае мы поразбираемся отдельно, я правительству такое поручение обязательно дам, — отреагировал Владимир Путин.

Прямая линия не успела закончиться, а в Минтруде уже согласились, что требования местных властей незаконны. В связи с этим в субъекте должны изменить региональную норму. По словам Владимира Путина, цель государства — подставлять плечо семьям с детьми, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

— Наверное, выплата на детей от трех до семи лет — одна из самых сложных, — сказала «Известиям» председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. — Она реализуется по электронному документообороту: ты подаешь одно заявление и ждешь. Есть большой список критериев нуждаемости. Чтобы всё правильно подсчитать, в тонусе находится большое количество ведомств — от налоговой до Минсельхоза. Еще каждый регион хочет как-то «подкрутить» критерии нуждаемости, и иногда происходят такие перекосы.

Пожаловались Владимиру Путину и на действия банков, которые порой не обращают внимания на сложное финансовое положение отдельных граждан. Президент сообщил, что уже подписан закон, который запрещает взимать средства со счета в качестве оплаты кредитов средства, если оставшаяся сумма меньше прожиточного минимума.

Жители приморского села Воздвиженка посетовали на плачевное состояние местной средней школы №1, где в ночь с 14 на 15 апреля обрушилась стена. Президент признал, что 10% российских школ сейчас нуждаются в капитальном ремонте, 40% — в текущем ремонте. Он сообщил, что в стране должно быть построено 1,3 тыс. новых учебных заведений.

Президент пообещал помочь и пожилой женщине из Кемеровской области, которой пригрозили лишением опеки над внучкой за жалобу из-за протекающей крыши в детском саду.

— Елена Владимировна, если вы нас слышите, не беспокойтесь об опекунстве над внучкой: такой проблемы не существует. Пусть беспокоятся те, кто вам угрожает, — сказал президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ходе программы Владимир Путин вновь заявил о необходимости вернуть показатели безработицы в стране на докризисный уровень 4,6–4,7%. За время пандемии COVID-19 безработица на пике достигла 6,5%. Сейчас она опустилась до уровня 5,9% и продолжает снижаться, отметил президент.

Телефонных мошенников, выманивающих последние деньги у людей, глава государства назвал подонками. Рост преступлений подобного рода в стране довольно значителен — 25%. По словам Владимира Путина, связано это с незаконным оборотом личных данных граждан. Еще одна из причин — большое количество фишинговых сайтов. Усилить работу на этом направлении глава РФ призвал правоохранительные органы.

В минимизации ущерба от мошенничества в отношении клиентов заинтересованы и сами банки, отметил технический директор компании RuSIEM Антон Фишман. Поэтому передача актуальной информации о фишинговых сайтах в ЦБ также в их интересах.

— Так как 62% операций без согласия клиента приходятся на социальную инженерию, то есть совершаются в результате разглашения клиентами конфиденциальной информации, банки не возмещают ущерб по ним, и единственный способ попытаться вернуть деньги — это обратиться в полицию. Для которой фактор полноты информации и скорости ее получения — решающий, — сказал эксперт «Известиям». — Что касается предварительного обращения ЦБ в правоохранительные органы, вопрос может быть решен путем введения определенных требований к форме и срокам рассмотрения заявления потерпевших от мошенничества в банк, которые будут предусматривать оперативное предоставление клиенту информации, полезной для полиции с точки зрения как квалификации дела при принятии решения о его возбуждении, так и для следственных действий.

Ценовой рывок

Не обошли россияне стороной и рост цен на продукты. Владимир Путин заметил, что иногда решения на этом направлении принимались несвоевременно, а проблемы с ростом стоимости так называемого борщевого набора остаются.

— Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие, — отметил президент.

Он напомнил, что правительство уже приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты.

— Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями — первая мера. Вторая — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные вывозные таможенные пошлины, — добавил глава государства.

Ограничения на рост цен эффективны в краткосрочный период, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Но если меры будут продлеваться на долгосрочную перспективу, то их эффективность снижается, добавил специалист.

Сейчас годовая инфляция в России находится на уровне 5,9%, сообщил президент.

— Конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. И рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели — к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться, — отметил Владимир Путин.

Помимо продуктов в России дорожает и жилье, напомнили президенту. Владимир Путин признал проблему, однако отметил положительную роль льготной ипотеки, заверив, что эта мера поддержки будет продлена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Проблемы газификации также стали одним из важных блоков программы. Отвечая на обращение, президент сообщил, что доведение внутрипоселкового газопровода в России до границ участка будет обеспечено.

— Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается внутри участка, этим мы займемся отдельно, — пообещал Владимир Путин, отметив, что правительство уже обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам.

Прислали граждане и ряд вопросов, связанных с ростом цен на услуги ЖКХ и их низкое качество. В частности, общаясь с жителями поселка Демьянка Тюменской области, президент выразил недоумение в связи со стоимостью услуг и пообещал уделить этой проблеме внимание. В этот же день Следственный комитет региона уже сообщил о начале проверки по завышению тарифов ЖКХ.

Новые грани

У российских властей нет планов закрывать иностранные социальные сети, но они должны соблюдать законодательство РФ, считает президент.

— Мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми хотя бы можно было вести диалог, — отметил Владимир Путин.

Прозвучала на прямой линии и социально-политическая новость. Президент сообщил, что за важными территориями в правительстве будет закреплен куратор. Глава государства напомнил, что сейчас такая практика применяется по Дальнему Востоку, Арктике и Южному федеральному округу.

— Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили — в целом практика себя оправдывает. Договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством территорий, — сказал Владимир Путин.

Также главе государства предложили перевезти федеральное правительство в Омск, чтобы оно на месте оценило состояние экологии в регионе. Впрочем, по мнению президента, проблем это не решит.

— В Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве, — отреагировал Владимир Путин.

Не обошли вниманием и духовную сферу. Российский лидер заявил, что правительство обсуждает создание «Пушкинской карты», по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Молодым людям от 14 до 22 лет будут предоставлять средства — 3 тыс. рублей на четыре месяца, которые они смогут тратить на культурные мероприятия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Это хорошее дело, — поделился с «Известиями» ректор Санкт-Петербургской академии художеств, член совета при президенте РФ по культуре Семен Михайловский. — Меня удручает уровень культуры наших воспитанников. Они не только музыку не слушают, но и в музеи нечасто ходят. Возможно, причины как раз в материальных проблемах: билеты бывают недешевыми. Так что проект «Пушкинской карты» поможет просвещению, приобщению молодых людей культурному достоянию. Даже если в нем и есть доля популизма, он всё равно полезен.

По мнению лауреата литературных премий, члена совета по культуре при президенте Евгения Водолазкина, это очень важная инициатива для молодежи, у которой не всегда есть деньги на подобные мероприятия. Конечно, 3 тыс. рублей — сумма скромная, но, «если проект будет успешным, государство сможет увеличить эти зачисления», сказал он «Известиям».

— «Пушкинская карта». Александр Сергеевич бы это одобрил и, как мне кажется, попросил бы еще, — добавил писатель.

Колобок, Чайковский и Толстой

Не обошлось мероприятие и без личных вопросов. Так, Владимир Путин признался, что допускает ошибки в немецком языке, а самая большая проблема — потеря словарного запаса из-за недостаточной практики. Важнейшими произведениями, которые оказали на него влияние, президент назвал роман «Война и мир», концерт №1 Петра Чайковского и сказку «Колобок».

— Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, вы рискуете быть съеденными, — добавил он.

А вот лучший период в истории России Владимир Путин выбрать затруднился. Тем не менее он упомянул петровские реформы, приобретение территорий при Екатерине II и становление сверхдержавы во время правления Александра I.

Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool

Вспомнил глава государства и о начале своего политического пути, пришедшемся на времена президентства Бориса Ельцина. Он пояснил, что первый руководитель страны не передавал ему власть — в соответствии с законодательством Владимир Путин стал временно исполняющим обязанности президента, поскольку на тот момент занимал должность председателя правительства. А решение, кто станет главой государства, принимал российский народ.

Рассказал Владимир Путин и о том, чем будет заниматься после своей отставки.

— А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть, — пошутил президент и отметил, что для счастья необходимо чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

Над материалом работали: Дмитрий Лару, Максим Ходыкин, Любовь Лежнева, Сергей Уваров, Дарья Ефремова, Инна Григорьева