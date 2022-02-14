Ответ на реакцию: что содержит документ США по гарантиям безопасности

Ответы США на ключевые требования России по гарантиям безопасности отрицательные и удовлетворить РФ не могут. Об этом во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил глава МИД Сергей Лавров. В качестве примеров министр привел отказы по нерасширению НАТО, неразмещению ударных вооружений и возвращению к положениям договора 1997 года между нашей страной и альянсом. Вместе с этим Сергей Лавров отметил и важность продолжения переговоров — по его мнению, шансы на достижение договоренностей по ключевым позициям остаются. Дипломатия — единственный выход из сложившейся ситуации, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Однако суть проблемы стороны понимают по-разному, отмечают они.

Ответный ход

Рабочий график президента 14 февраля начался встречей с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Владимир Путин обсудил с министром ответы по гарантиям безопасности и попросил доложить о вариантах ответа России в адрес США и НАТО. Начиная беседу, глава государства напомнил о расширении НАТО на восток — «теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину».

В середине декабря Москва опубликовала предложения для США и НАТО. Среди основных пунктов документа для альянса — прекращение его расширения, принцип неделимой безопасности и возвращение к положениям договора России и НАТО 1997 года. К Вашингтону были предъявлены похожие требования, но добавлен пункт о том, что стороны должны вернуть все ядерное оружие обратно на свою территорию и не развертывать его за ее пределами. Одним из самых острых вопросов ожидаемо стало расширение НАТО. Однако в альянсе и США отказались гарантировать невступление Украины в военные организации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Интересно, что официальных публикаций ответов со стороны западных союзников до сих пор не было. Глава российского МИД на встрече с президентом приоткрыл «завесу тайны» и рассказал о том, что же было написано в документах, присланных в Москву из Вашингтона и Брюсселя. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство прежде всего интересует реакция США, «потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере». По словам министра, ответ американцев состоит из двух частей.

— Первая часть реагирует на три наших ключевых проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может, — сообщил министр.

Он рассказал и о попытках «натовских коллег и ищущего свое место Евросоюза каким-то образом сделать так, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента». Россия будет продолжать добиваться конкретной реакции от каждой страны, подчеркнул Сергей Лавров.

К слову, вторая часть американского ответа носит конструктивный характер, добавил глава МИД. В ней предусмотрены конкретные меры и в отношении решения проблемы ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Там же содержатся конкретные предложения по целому ряду мер снижения военных рисков, мер доверия и военной транспарентности, подытожил министр. Он добавил, что все эти направления можно рассмотреть, но «исключительно в рамках сохранения целостности нашей инициативы от декабря прошлого года».

Поинтересовался президент и шансами на договоренности с западными партнерами по ключевым вопросам. Шанс есть всегда, ответил Сергей Лавров, а возможности не исчерпаны. Исходя из этого, глава МИД РФ выступил за продолжение и наращивание переговоров. Ответ на документы, которые поступили из Брюсселя и Вашингтона, уже «сформулирован на десяти страницах», добавил он.

Уже после встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин концептуально одобрил представленный МИД проект.

Экспертные оценки

Опубликованные в ряде СМИ ответы США и НАТО свидетельствуют о том, что западные партнеры готовы к переговорам по целому комплексу проблем, отметил в разговоре с «Известиями» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— Нужно разговаривать по тем проблемам, по которым готовы говорить американцы и европейцы. Я считаю, что в ответах США и НАТО содержится основа для переговоров, которые не велись уже много лет, — подчеркнул эксперт. — Надо разговаривать с НАТО о взаимодействии и ставить вопрос, каким образом сделать постсоветское пространство безопасным для России. Одним махом этого не добиться. Но если встать на путь переговоров, то в итоге появится новая система европейской безопасности.

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Наиболее острый вопрос, по которому РФ будет сложно найти общий язык с США и их союзниками, касается требования о нерасширении НАТО, поскольку принцип «открытых дверей» закреплен в уставе военно-политического блока, считает научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков. Особенно процесс этих переговоров затруднен в условиях сложных российско-украинских отношений.

— Ведь для того, чтобы добиться нерасширения НАТО, стоило бы вести прямые переговоры с Украиной для поиска решения, которое устроит Москву и Киев, — пояснил эксперт «Известиям».

По его словам, дипломатия остается единственным выходом из ситуации, однако Россия и коллективный Запад смотрят на суть проблемы абсолютно по-разному.

— Текущий кризис происходит на фоне информационно-позиционной войны. Все анонсы "вторжения" исходят из западных стран. При этом никто не может ответить, зачем это нужно Москве. Тем не менее, этот вопрос обсуждается, по сути, ежедневно уже на протяжении нескольких месяцев, — добавил Павел Шариков. — Что даст война? Последствия будут катастрофическими. И дело даже не в санкциях, а в международной изоляции, в которой окажется Россия.

В учениях свет

После беседы с главой МИД президент провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Владимир Путин попросил его рассказать об учениях, которые проходят «на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военной округе и с нашими друзьями в Белоруссии».

— Учения масштабные, учения проходят и в Западном военном округе, практически на всех флотах — это и в Баренцевом море, и в Чёрном море, Балтийское море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов, включая Восточный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот, — начал свой доклад министр обороны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Он также подчеркнул, что некоторые из этих учений уже заканчиваются, а часть будет завершена в ближайшее время.

Рассказал министр и о недавнем инциденте с американской подводной лодкой около Курильских островов.

— В результате действий — почти трехчасовых — лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — это более четырёх километров, — сообщил Сергей Шойгу.

Из российских территориальных вод американская субмарина была выдворена в результате "трёхкратных специальных действий", уточнил глава Минобороны.