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Ответ на обстрел? Израиль поспешил оправдать свою атаку на Сирию

28 мая 2019, 04:09  •  12 • В мире
Израиль поспешил оправдать свою атаку на Сирию. Представители армии страны заявили, что якобы ответили огнем на обстрел их самолета.
Об этом написали в официальном аккаунте израильской армии в Twitter. Как пишет РИА Новости, там военные подтвердили, что нанесли удар по системе ПВО в Сирии.
В итоге от удара погиб сирийский солдат, еще один ранен. В Тель-Авиве тем временем заявили, что отвечали на обстрел своего самолета, который якобы был обстрелян в своем же воздушном пространстве. Заявление сделал и премьер-министр Биньямин Нетаньяху – дескать, он не намерен терпеть агрессию в сторону своей страны.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.
В понедельник, 27 мая, армия Израиля сообщила, что зафиксировала огонь с сирийской стороны по израильскому самолету. По информации военных, борт выполнял стандартный полет на севере страны.
По данным армии, зенитный снаряд упал на территории Сирии. В ответ на удар военные еврейского государства уничтожили поисковую установку, из которой был открыт огонь.
Вновь удар
Удары по сирийской территории со стороны Израиля происходят регулярно. Из последних - воздушная атака по иранским объектам 18 мая.
По данным местных СМИ, ракетные удары по пригородам Дамаска нанес Израиль. При этом Сирия отбилась: воздушные цели поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра и окрестностями сирийской столицы.
Примечательно, что в Сети в это же время распространилась информация о нахождении в ливанском воздушном пространстве истребителей F-16. Свой полет лётчики проводили в непосредственной близости с ливано-сирийской границей, однако, как пишут в сетях, стать мишенями для ПВО Сирии израильтяне не захотели.
Передряги в Израиле
Тем временем на политическом поприще Израиля бушуют страсти. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, политика страны ясна - "мы не готовы терпеть никакая агрессию против нас, мы ответим на нее сильно и решительно". При этом, как решить вопрос в парламенте, у Нетаньяху пока нет ответа.
В понедельник, 27 мая, парламент страны принял в первом чтении законопроект о самороспуске. После полутора месяцев переговоров партии Нетаньяху "Ликуд" не привели к созданию коалиции.
В результате "Ликуд" внесла на рассмотрение Кнессета законопроект о самороспуске, что означает очередные парламентские выборы.
Впрочем, в США все же делают ставку на то, что израильский премьер сможет разрешить кризис.
На странице в Twitter президент США Дональд Трамп пожелал, чтобы Беньямин Нетаньяху сохранил свой пост и сумел сформировать коалиционное правительство.

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