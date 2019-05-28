Ответ на обстрел? Израиль поспешил оправдать свою атаку на Сирию

Об этом написали в официальном аккаунте израильской армии в Twitter. Как пишет РИА Новости, там военные подтвердили, что нанесли удар по системе ПВО в Сирии.

В итоге от удара погиб сирийский солдат, еще один ранен. В Тель-Авиве тем временем заявили, что отвечали на обстрел своего самолета, который якобы был обстрелян в своем же воздушном пространстве. Заявление сделал и премьер-министр Биньямин Нетаньяху – дескать, он не намерен терпеть агрессию в сторону своей страны.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.

В понедельник, 27 мая, армия Израиля сообщила, что зафиксировала огонь с сирийской стороны по израильскому самолету. По информации военных, борт выполнял стандартный полет на севере страны.

По данным армии, зенитный снаряд упал на территории Сирии. В ответ на удар военные еврейского государства уничтожили поисковую установку, из которой был открыт огонь.

Вновь удар

Удары по сирийской территории со стороны Израиля происходят регулярно. Из последних - воздушная атака по иранским объектам 18 мая.

По данным местных СМИ, ракетные удары по пригородам Дамаска нанес Израиль. При этом Сирия отбилась: воздушные цели поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра и окрестностями сирийской столицы.

Примечательно, что в Сети в это же время распространилась информация о нахождении в ливанском воздушном пространстве истребителей F-16. Свой полет лётчики проводили в непосредственной близости с ливано-сирийской границей, однако, как пишут в сетях, стать мишенями для ПВО Сирии израильтяне не захотели.

Передряги в Израиле

Тем временем на политическом поприще Израиля бушуют страсти. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, политика страны ясна - "мы не готовы терпеть никакая агрессию против нас, мы ответим на нее сильно и решительно". При этом, как решить вопрос в парламенте, у Нетаньяху пока нет ответа.

В понедельник, 27 мая, парламент страны принял в первом чтении законопроект о самороспуске. После полутора месяцев переговоров партии Нетаньяху "Ликуд" не привели к созданию коалиции.

В результате "Ликуд" внесла на рассмотрение Кнессета законопроект о самороспуске, что означает очередные парламентские выборы.

Впрочем, в США все же делают ставку на то, что израильский премьер сможет разрешить кризис.

На странице в Twitter президент США Дональд Трамп пожелал, чтобы Беньямин Нетаньяху сохранил свой пост и сумел сформировать коалиционное правительство.