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Ответ на нарушение "красных линий": Что означают ассиметричные санкции Путина
01 июля 2021, 00:15 • 93 • Политика
Путин рассказал об ответе на нарушение США "красных линий". Политолог объяснил суть ассиметричного подхода главы государства к санкциям.
Россия не будет делать ответных шагов во вред себе, реагируя на нарушение США "красных линий", заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Ассиметричный подход главы государства к санкциям прокомментировал политолог и журналист Юрий Светов.
Путин подчеркнул, что никакие санкции Запада не смогли остановить развитие России. Экономический суверенитет страны неуклонно повышается, а обороноспособность достигла невероятных высот. Поэтому вводить контрсанкции, которые идут во вред государству, Россия не будет. А если "западные партнёры" начнут переходить границы, то будут приняты ассиметричные меры, которые ударят по достаточно чувствительным местам.
По мнению Юрия Светова, слова президента России говорят о его логичности и последовательности во внешней политике. Санкции Евросоюза нанесли урон ему же самому. Так зачем России идти по тому же пути?
- сказал политолог в беседе с Nation News.
Напомним, что санкционная война, затеянная Евросоюзом против России, нанесла Европе убытки в несколько миллиардов. В то же время в России санкции способствовали развитию сельского хозяйства и внутренних производств.
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