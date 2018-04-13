«Ответ на акции давления»: Россия готовит пакет санкций против США и их партнёров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли проект закона, предусматривающий ответные меры на антироссийскую политику Вашингтона и союзников США. Рассмотрение законопроекта состоится в понедельник, 16 апреля. В частности, Москва оставляет за собой право на санкции в разных отраслях промышленности. Среди возможных мер — ограничение сотрудничества в авиа- и двигателестроении и введение эмбарго на алкоголь и табачную продукцию. В Кремле уже подчеркнули, что решения Москвы будут направлены на защиту национальных интересов России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли проект закона, предусматривающий ответные меры на антироссийскую политику США и ряда других западных стран. Документ предусматривает введение ограничительных мер в ответ на санкции Вашингтона. В частности, может быть установлено эмбарго на ввоз американских товаров и импорт российской продукции в США. Санкции могут затронуть различные отрасли промышленности, в том числе авиастроение.

«Речь идёт о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли», — пояснил первый вице-спикер ГД Иван Мельников.

Так, Россия может прекратить поставки в Соединённые Штаты двигателей РД-180, которые производит НПО «Энергия», заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин. «Эти двигатели использует на своих спутниках не только NASA, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники», — подчеркнул он.

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Кроме того, может быть введён запрет или ограничительный доступ «технологического оборудования и программного обеспечения» в Россию. А гражданам некоторых зарубежных стран, возможно, запретят участвовать в приватизации государственного и муниципального имущества.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов пояснил, что ограничение на импорт зарубежных товаров не будет распространяться на ввоз товаров гражданами для личного пользования.

По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, на территории России не смогут работать граждане США, в том числе «специалисты высокого класса». Российские законодатели также могут принять решение о запрете на въезд в страну конкретных лиц.

Лекарства, алкоголь и сельхозпродукция

Депутаты готовы рассмотреть также запрет на ввоз в Россию американского алкоголя, табачной продукции и сельхозтоваров.

«В этом законопроекте речь идёт о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США и (или) другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к нашей стране. Речь идет об алкогольной и табачной продукции», — пояснил Мельников.

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Что касается алкогольной продукции, потребителям беспокоиться не о чем, так как на рынке не так много спиртного из США. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"Заявление Порошенко о выходе из СНГ - декоративо-политическое": Михаил Погребинский «У нас продаются американские калифорнийские вина, бурбоны, но серьёзную долю на рынке они всё равно не занимают. Вина — около 0,3% доли на рынке, а бурбон менее 10% в сегменте виски. Общий импорт крепких напитков тоже очень мал. Что касается табачной продукции, у нас из США практически ничего не ввозится. В основном это сигары и сигареты для дьюти-фри. В общем-то всё остальное производится на территории России», — пояснил Шапкин.

Эксперт также напомнил, что ограничения на ввоз зарубежного алкоголя уже вводили ранее в России — и никакого урона это не нанесло. «Раньше это касалось в основном Грузии и Молдавии. Теперь дошли до США, и в перспективе развитие такого подхода вполне возможно», — заключил он.

Кроме того, может быть предусмотрен запрет на ввоз лекарственных препаратов. При этом подчёркивается, что российские потребители не пострадают.

«Запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведённых в Соединённых Штатах Америки и (или) иных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому правительством Российской Федерации​​​.

Указанный запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах», — приводит РИА Новости текст документа.

Сирийский вопрос

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пояснил RT, что по этому вопросу уже создана рабочая группа. «Сейчас председатели комитетов обсуждают и готовят свои предложения по ответным мерам», — подчеркнул депутат.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа

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Он также отметил, что санкции затронут не только США, но и некоторые страны Европы. Определяющей, по его словам, будет позиция руководства этих государств относительно ситуации в Сирии.

«Это и Великобритания, и Франция. Это в первую очередь те страны, которые имеют определённую позицию по Сирии», — пояснил зампред комитета Госдумы по международным делам.

При этом в Госдуме уверены, что новые ограничительные меры послужат развитию российской экономики. Такую же точку зрения высказал ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«И это правильно»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT пояснил, что Москва вправе ввести ответные меры и просто обязана это сделать, чтобы защитить свои интересы в экономической и политической сферах.

«Россия, безусловно, может принять ответные меры как в экономическом, так и в политическом аспекте, так как она является одним из игроков глобальной экономики. Это могут быть санкции против американских компаний, меры протекционизма для отечественных предприятий или направленные против организаций, которые являются иностранными агентами, против средств массовой информации», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, могут быть приняты все перечисленные меры в качестве как ответных, так и зеркальных.

«И это правильно, потому что Россия должна отвечать на акции давления, которые ведут США и другие страны по собственному желанию или по принуждению», — заключил Безпалько.

В Кремле же сообщили, что пока не ознакомились со всем списком предлагаемых Госдумой мер, но подтвердили, что все они будут приняты исключительно в национальных интересах.

«Можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут приниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заверив, что национальные интересы и интересы граждан представляют собой «единую субстанцию».

В Совете Федерации сообщили, что намерены поддержать инициативу Госдумы. Глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что «бесполезно пытаться убеждать Госдеп США в том, что они нарушают международное право, много лет навязывая всему миру правила ВТО, а теперь, глумясь над международным правом и нормами ВТО, вводят и заставляют своих вассалов вводить санкции против нас».