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Ответ Москвы на русофобию Вильнюса обрушит литовский бизнес в РФ

10 июля 2020, 20:00  •  131 • Политика
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Власти планируют запретить иностранцам вести здесь дела
Деятельность литовских предпринимателей может быть запрещена на территории России, и это связано с недоброжелательной политикой Вильнюса по отношению к Москве.
В среду, 8 июля, литовская комиссия по телевидению и радиовещанию запретила выход в эфир пяти программам телеканала RT, связанных с попавшим под санкции ЕС ведущим Дмитрием Киселевым. После этого депутат Государственной думы Евгений Марченко высказался в поддержку жестких ответных мер на проявление русофобии со стороны Литвы.
Он отметил, что необходимо арестовать счета компаний литовских предпринимателей в российских банках и запретить им вести бизнес на территории страны. Так, арест счетов не даст предпринимателям возможности выплачивать дивиденды своим вкладчикам. Марченко подчеркнул, что необходимо остановить вывод средств из банков РФ литовскими предприятиями.
Свое мнение по сложившейся ситуации в интервью изданию "Блокнот" высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он оценил возможные ответные действия России и выразил мнение, что прекращение деятельности литовских предпринимателей на территории РФ лишит финансовой сектор этой страны тридцати процентов дохода, что будет ощутимым ударом по ее экономике. Оленченко заявил, что, по информации Евростата, Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Вильнюса.
Так же эксперт добавил, что именно правящие элиты принимают антироссийские решения, в том числе и запрет на трансляцию RT, а ответственность за это понесут литовские бизнесмены и обычные граждане.
Ранее депутат Виталий Милонов выступал с инициативой, которая значительно усложнит работу прибалтийских предпринимателей в РФ. Он предложил взимать специальные сборы для литовских компаний за осуществление переводов между банковскими системами и ввести для них дополнительные налоги. Милонов подчеркнул, что данные меры смогут исключить вливание российских финансов в Литву, продолжающую реализовывать проекты, направленные против РФ.

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