Ответ Медведева Осаке, призыв Тунберг к Федереру и отношения Квята с Пике: околоспортивные события прошедшей недели

Даниил Медведев оригинально отреагировал на заявление американки Наоми Осаки о желании встретиться с ним. Знаменитая экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с призывом к теннисисту Роджеру Федереру. Даниила Квята заподозрили в разрыве отношений с Келли Пике. А чемпиона мира по боксу с Украины Василия Ломаченко на родине обвинили в симпатии к России из-за видео в социальных сетях. RT рассказывает о главных околоспортивных событиях прошедшей недели.

Обвинения в адрес Ломаченко

На уходящей неделе в спорте хватало скандалов. Пожалуй, одним из самых громких стала история с обвинениями в адрес украинского чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко в симпатии к России. 9 января он разместил в Instagram двухминутный видеоролик о вере и силе православного духа, в котором фигурирует спецназ. При этом в титрах за помощь в съёмках благодарили «вежливых людей».

Подписчики Ломаченко быстро вычислили, что оригинал был опубликован на YouTube-канале российского монастыря «Корсунская пустынь», и идентифицировали на видео российских военных и флаг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

На критику Василий ответил ещё одним постом в стихотворной форме. В частности, боксёр заявил, что суть его посыла была совсем не в триколоре.

«И брат на брата да не лез чтоб при раздоре... Забыли мы, что Бог у нас один», — резюмировал спортсмен.

Интересно, что полгода назад обструкции подвергся другой известный украинский боксёр — Александр Гвоздик. Тогда он отверг тезис о том, что Россия якобы «напала на Украину, чтобы забрать территории», и подчеркнул, что война нужна украинским политическим элитам для обогащения. В ответ многие обвинили Гвоздика в предательстве, а также в дружбе с россиянами.

Экоактивисты против Федерера

Не обошла стороной спорт и Грета Тунберг. Известная шведская экоактивистка раскритиковала Роджера Федерера за сотрудничество с банком Credit Suisse, который инвестирует в добычу полезных ископаемых. Она поддержала акцию с хештегом #rogerwakeupnow («Роджер, проснись сейчас же»), к которой уже присоединились многие неравнодушные к вопросам экологии пользователи.

Сам Роджер не оставил претензии без ответа и признал, что очень серьёзно относится к данной теме.

«Как отец четверых детей, с глубоким уважением и восхищением отношусь к молодёжному климатическому движению. Благодарен молодым активистам за то, что заставляют всех нас пересматривать своё поведение и искать инновационные решения. Мы обязаны — как им, так и себе самим — прислушиваться к мнению», — цитирует Федерера Daily Еxpress.

Кровати из картона на Олимпиаде

К вопросам экологии серьёзно относятся и организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио. Так, стало известно, что спортсменам во время соревнований придётся спать на кроватях из картона, которые затем можно будет переработать.

«Хороший и здоровый сон — один из важнейших элементов для любого спортсмена. Мы уверены, что разработанные нами по случаю Игр кровати смогут обеспечить атлетам именно такой сон», — приводит ТАСС слова представителей Олимпийского комитета Японии.

Всего будет изготовлено 18 тыс. подобных кроватей для участников Олимпиады и 8 тыс. — для паралимпийцев. При этом длина кроватей будет варьироваться от 210 до 230 см, они смогут выдержать до 200 кг.

Одиночество Квята

К сожалению, не обошлось на неделе без грустных новостей. Болельщики подозревают, что российский автогонщик Даниил Квят разошёлся с дочерью трёхкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике, хотя официального подтверждения данная информация пока не получила. Пара встречалась более трёх лет, а в июне прошлого года у них родилась дочь Пенелопа.

Слухи о разладе появились ещё в декабре, когда Келли Пике удалила из своего аккаунта в Instagram почти все совместные фото с Даниилом и отписалась от него.

Не оказалось Квята и на последних фотографиях Пике с семьёй. Российские же подписчики пилота пытаются помирить пару и даже дают девушке советы. Некоторые обвиняют во всём молодую маму и сетуют на то, что она выкладывает в своём аккаунте слишком много фотографий с различных вечеринок.