Ответ Лукашенко: В Белоруссии рассказали о новых санкциях против Евросоюза

О новых санкциях против Евросоюза Макей рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, ограничения распространятся на руководство ЕС, такое решение было принято на совещании по внешней политике с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко 17 ноября.

Макей подчеркнул, что это ответные меры на предпринятые европейскими лидерами шаги.

"Мы, обсуждая эту ситуацию, вынуждены были констатировать, что мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", - заявил глава белорусского МИД.

Наполним, что ЕС 2 октября ввёл индивидуальные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации президентских выборов и насилии над участниками протестов.