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Ответ Лукашенко: В Белоруссии рассказали о новых санкциях против Евросоюза

23 ноября 2020, 13:55  •  140 • Политика
По словам министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, Минск принял решение расширить санкции против Евросоюза в ответ на действия Брюсселя. Глава ведомства подчеркнул, что инициатива была согласована с президентом Александром Лукашенко.
О новых санкциях против Евросоюза Макей рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, ограничения распространятся на руководство ЕС, такое решение было принято на совещании по внешней политике с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко 17 ноября.
Макей подчеркнул, что это ответные меры на предпринятые европейскими лидерами шаги.
"Мы, обсуждая эту ситуацию, вынуждены были констатировать, что мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", - заявил глава белорусского МИД.
Наполним, что ЕС 2 октября ввёл индивидуальные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации президентских выборов и насилии над участниками протестов.

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