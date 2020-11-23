|
Ответ Лукашенко: В Белоруссии рассказали о новых санкциях против Евросоюза
23 ноября 2020, 13:55 • 140 • Политика
По словам министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, Минск принял решение расширить санкции против Евросоюза в ответ на действия Брюсселя. Глава ведомства подчеркнул, что инициатива была согласована с президентом Александром Лукашенко.
О новых санкциях против Евросоюза Макей рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, ограничения распространятся на руководство ЕС, такое решение было принято на совещании по внешней политике с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко 17 ноября.
Макей подчеркнул, что это ответные меры на предпринятые европейскими лидерами шаги.
"Мы, обсуждая эту ситуацию, вынуждены были констатировать, что мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", - заявил глава белорусского МИД.
Наполним, что ЕС 2 октября ввёл индивидуальные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации президентских выборов и насилии над участниками протестов.
140
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2020, 09:50
|
18 ноября 2020, 23:55
|
22 ноября 2020, 08:35
|
16 ноября 2020, 20:35
|
20 ноября 2020, 02:30
|
19 ноября 2020, 03:35
|
17 ноября 2020, 21:20