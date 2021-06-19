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Ответ Лукашенко Киеву уместился в русской народной пословице
19 июня 2021, 15:05 • 99 • Политика
Ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко официальному Киеву, решившему закрыть своё небо для белорусских самолётов, уместился в русской народной пословице.
Как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", глава Белоруссии зеркально ответил на решение Киева запретить самолётам из Белоруссии летать над Украиной.
"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолёты", - цитирует Лукашенко Telegram-канал.
В Сети прокомментировали ответ президента Белоруссии русской народной пословицей.
"Молодец, Батька! "Долг платежом красен". "Каков привет, таков ответ" (рус. нар. посл.)", - пишет Майк Помпеи.
"Молодец Батько, показал пример, как надо санкционировать бандеровцев", - добавил Гаврила Мудрый.
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