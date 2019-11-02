Ответ Кремля Украине перевели с дипломатического языка на народный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал неудачной идею выплатить некие репарации Киеву за Донбасс. Такое предложение прозвучало от украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По мнению украинца, Киев якобы ждёт от Москвы выплат.

В Кремле на этот очередной абсурд Незалежной отреагировали сдержанно. По словам пресс-секретаря российского лидера, заявление о репарациях можно отнести к разряду неудачных.

"Давайте не будем забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс", - указал в разговоре с журналистами Дмитрий Песков.

В Сети оценили дипломатичный ответ Пескова и перевели для украинцев на доступный язык.

"Представитель президента РФ назвал неудачной идею украинского министра о репарациях со стороны России за войну в Донбассе. Понимаю, дипломатия. Как с душевнобольными разговаривают. Вместо "дебильная" говорят "неудачная", - написал в Twitter блогер под ником "Радио Стыдоба".

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв указал, что украинцам, вещающим о неких репарациях, пора прийти в чувство.

"У меня такое ощущение, что они ведут себя как маленькие дети, которым кажется: чем глупее перед важной для них встречей будут себя вести, тем легче будет уговорить взрослых дать им ещё одну конфетку. Они думают, что так готовятся к встрече в "нормандском формате"? Они заблуждаются, скажем так вежливо. Пока они ведут себя очень недальновидно", - приводит его слова "Комсомольская правда".