Ответ Евросоюзу — центров для беженцев в Ливии не будет

Европа не хочет больше принимать мигрантов, но просит, чтобы Ливия приняла «сотни тысяч»

Массовое немецкое издание газета Bild поместила интервью с Фаизом Сараджем, премьер-министром ливийского правительства национального единства. Интервью касается темы миграционного кризиса.

Сарадж категорически отверг идею обустройства на территории Ливии центров для беженцев: «Нет, такого у нас не будет. Мы решительно против того, чтобы Европа на официальных основаниях размещала у нас нелегальных мигрантов, которых не желает принять сама», – заявил Сарадж. Он решительно отклонил возможность заключения денежной сделки с Евросоюзом и высказал удивление тем, что Европа не хочет больше принимать мигрантов, но просит, чтобы «Ливия приняла у себя сотни тысяч». Он порекомендовал Евросоюзу «вести переговоры со странами, из которых едут люди и там оказывать своё давление».

Напомним, что на прошедшем в июне саммите страны ЕС договорились ужесточить миграционную политику. В частности, предусматривается создание центров по приему беженцев за пределами Евросоюза. Интервью Сараджа лишний раз подтверждает обоснованность скептической оценки европейских планов.

Зимой 2017 г. накануне Мальтийского саммита ЕС стало ясно, что применить к Ливии опыт заключения сделки с Турцией не получится. Во-первых, после «арабской весны» Ливия погружена в хаос. Во-вторых, правительство Сараджа контролирует лишь часть территории Ливии: как писала Tageszeitung, он «не может предложить европейцам ничего, кроме своей подписи, потому что у него нет ни войск, ни влияния на конкурирующие междоусобной вооруженные отряды».

Ливия стала перевалочным пунктом для большинства африканских мигрантов: в настоящее время через неё проходят 70%, а в 2016 г. проходило 90% миграционного потока из Африки. В стране возник криминальный бизнес по переправке в Европу платёжеспособных мигрантов.

Соб. корр. ФСК