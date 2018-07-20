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Ответ Евросоюзу — центров для беженцев в Ливии не будет

20 июля 2018, 21:24  •  114 • В мире
Европа не хочет больше принимать мигрантов, но просит, чтобы Ливия приняла «сотни тысяч»
Массовое немецкое издание газета Bild поместила интервью с Фаизом Сараджем, премьер-министром ливийского правительства национального единства. Интервью касается темы миграционного кризиса.
Сарадж категорически отверг идею обустройства на территории Ливии центров для беженцев: «Нет, такого у нас не будет. Мы решительно против того, чтобы Европа на официальных основаниях размещала у нас нелегальных мигрантов, которых не желает принять сама», – заявил Сарадж. Он решительно отклонил возможность заключения денежной сделки с Евросоюзом и высказал удивление тем, что Европа не хочет больше принимать мигрантов, но просит, чтобы «Ливия приняла у себя сотни тысяч». Он порекомендовал Евросоюзу «вести переговоры со странами, из которых едут люди и там оказывать своё давление».
Напомним, что на прошедшем в июне саммите страны ЕС договорились ужесточить миграционную политику. В частности, предусматривается создание центров по приему беженцев за пределами Евросоюза. Интервью Сараджа лишний раз подтверждает обоснованность скептической оценки европейских планов.
Зимой 2017 г. накануне Мальтийского саммита ЕС стало ясно, что применить к Ливии опыт заключения сделки с Турцией не получится. Во-первых, после «арабской весны» Ливия погружена в хаос. Во-вторых, правительство Сараджа контролирует лишь часть территории Ливии: как писала Tageszeitung, он «не может предложить европейцам ничего, кроме своей подписи, потому что у него нет ни войск, ни влияния на конкурирующие междоусобной вооруженные отряды».
Ливия стала перевалочным пунктом для большинства африканских мигрантов: в настоящее время через неё проходят 70%, а в 2016 г. проходило 90% миграционного потока из Африки. В стране возник криминальный бизнес по переправке в Европу платёжеспособных мигрантов.
Соб. корр. ФСК
Фото РИА Новости
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