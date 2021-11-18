Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света • 133 • Украина

На Украине из-за нехватки угля отключились уже 90% мощностей государственных теплоэлектростанций. В Киеве осознали, что если ничего не сделать, то украинцы останутся без света.



А, возможно, и без тепла тоже. Ведь сегодня "Газпром" сообщил, что в украинских хранилищах газа в этом году на 37% меньше, чем в прошлом.



Шутки шутками, а реально свечками, кизяками, дровами и соломой никто, как шутили, не запасался. Поэтому в Киеве всерьез забеспокоились, что украинцы скоро, чтобы согреться, начнут прыгать и жечь покрышки.



И придется киевским властям срочно бежать в аэропорт. Но бежать пока рано, т.к. еще не все из них заработали на квартиру в Лондоне. Да и в Британии сейчас тоже с энергетикой дела не очень. В такой ситуации самый безумный план - это тоже план. Например, купить угля у Донбасса.



Отбросив последние остатки стыда и совести, киевские власти, в перерывах между обстрелами Донбасса, обратились к нему с просьбой продать им немного угля. Не мерзнуть же им, как французам в 1812 году.



Недогадливый Наполеон мог бы и попросить у Кутузова пару обозов с дровами. Да и Гитлер что-то не догадался попросить у Сталина помощь, когда немцы замерзали под Москвой. А киевские власти и догадались и не постеснялись обратиться к тем, против кого воюют, с подобной просьбой.



Правда сегодня выяснились некоторые детали. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев пытался договориться об этом по-тихому:



"Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений", - Пасечник.

Оно и понятно. Договоришься у всех на виду, как-то неудобно получится, да еще и придется признавать этим самым республики ЛДНР подобными переговорами. Но по-тихому не получилось и о переговорах узнали все.



А тут еще Пасечник условие выдвинул - хотите уголь, прекращайте обстрелы. Иначе никакой торговли не будет. Выходит, чтобы Украине получить от ЛДНР уголь, надо и войну прекратить и через подписание торговой сделки еще и власть ЛНР и ДНР официально признавать.



Но на такой шаг в Киеве пойти никак не могут. Ведь они уже пообещали, что вернут и Донбасс и Крым и может даже Кубань. Стоит только пойти на переговоры и прекратить обстрелы, как националисты сметут власть.



А если не договориться о поставках, не выдержат обычные граждане Украины, выступающие за прекращение войны и электричество в своих квартирах. Какое решение не прими - а так и эдак ситуация тупиковая.



Еще по ту сторону океана, в Вашингтоне постоянно напоминают киевским властям, кто над ними хозяин. И не в их интересах, чтобы в Киеве признавали Донбасс. Ведь тогда исчезнет повод для конфликта и станет нечем давить на Россию, когда в очередной раз обострятся отношения.



Пока что Байден, судя по всему, заключил с Путиным временное перемирие. Т.к. решил сосредоточиться на Китае и пытается добиться от России хотя бы нейтралитета и для этого даже готов надавить на Киев, чтобы там прекратили обстрелы. Но лишь на какое-то время, а не совсем.



Киевские власти еще могли по-хитрому извернуться и все же получить уголь, выдав это как "временное перемирие с сепаратистами". А когда наступила бы весна и потеплело, снова возобновили бы обстрелы.



Но в ЛДНР все это прекрасно понимали. Единственный шанс для Киева заключался в крайне тяжелом экономическом положении Донбасса, которое Украина создала республикам путем экономической блокады.



Но тут Россия оказала помощь - Путин поручил допустить товары из ЛНР и ДНР на внутренний рынок наравне с российскими и подписал указ об оказании гуманитарной помощи Донбассу, так что теперь киевским властям не получится выпросить уголь даже обыкновенным шантажом.



Поэтому Кличко уже выступил с обращением к жителям, сообщив им, что веерные отключения электричества, скорее всего, реально будут. А также вырастут цены на продукты, т.к. они зависят от цен на энергоносители.



Отсюда вывод: по-тихому договориться с ЛДНР не смогли, а в открытую не позволяют обстоятельства. Надавить на Донбасс методом шантажа тоже не получилось. Значит эту зиму украинцам все же придется просидеть без света и подумать в темноте, туда ли они вообще идут.

На Украине из-за нехватки угля отключились уже 90% мощностей государственных теплоэлектростанций. В Киеве осознали, что если ничего не сделать, то украинцы останутся без света.А, возможно, и без тепла тоже. Ведь сегодня "Газпром" сообщил, что в украинских хранилищах газа в этом году на 37% меньше, чем в прошлом.Шутки шутками, а реально свечками, кизяками, дровами и соломой никто, как шутили, не запасался. Поэтому в Киеве всерьез забеспокоились, что украинцы скоро, чтобы согреться, начнут прыгать и жечь покрышки.И придется киевским властям срочно бежать в аэропорт. Но бежать пока рано, т.к. еще не все из них заработали на квартиру в Лондоне. Да и в Британии сейчас тоже с энергетикой дела не очень. В такой ситуации самый безумный план - это тоже план. Например, купить угля у Донбасса.Отбросив последние остатки стыда и совести, киевские власти, в перерывах между обстрелами Донбасса, обратились к нему с просьбой продать им немного угля. Не мерзнуть же им, как французам в 1812 году.Недогадливый Наполеон мог бы и попросить у Кутузова пару обозов с дровами. Да и Гитлер что-то не догадался попросить у Сталина помощь, когда немцы замерзали под Москвой. А киевские власти и догадались и не постеснялись обратиться к тем, против кого воюют, с подобной просьбой.Правда сегодня выяснились некоторые детали. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев пытался договориться об этом по-тихому:"Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений", - Пасечник.Оно и понятно. Договоришься у всех на виду, как-то неудобно получится, да еще и придется признавать этим самым республики ЛДНР подобными переговорами. Но по-тихому не получилось и о переговорах узнали все.А тут еще Пасечник условие выдвинул - хотите уголь, прекращайте обстрелы. Иначе никакой торговли не будет. Выходит, чтобы Украине получить от ЛДНР уголь, надо и войну прекратить и через подписание торговой сделки еще и власть ЛНР и ДНР официально признавать.Но на такой шаг в Киеве пойти никак не могут. Ведь они уже пообещали, что вернут и Донбасс и Крым и может даже Кубань. Стоит только пойти на переговоры и прекратить обстрелы, как националисты сметут власть.А если не договориться о поставках, не выдержат обычные граждане Украины, выступающие за прекращение войны и электричество в своих квартирах. Какое решение не прими - а так и эдак ситуация тупиковая.Еще по ту сторону океана, в Вашингтоне постоянно напоминают киевским властям, кто над ними хозяин. И не в их интересах, чтобы в Киеве признавали Донбасс. Ведь тогда исчезнет повод для конфликта и станет нечем давить на Россию, когда в очередной раз обострятся отношения.Пока что Байден, судя по всему, заключил с Путиным временное перемирие. Т.к. решил сосредоточиться на Китае и пытается добиться от России хотя бы нейтралитета и для этого даже готов надавить на Киев, чтобы там прекратили обстрелы. Но лишь на какое-то время, а не совсем.Киевские власти еще могли по-хитрому извернуться и все же получить уголь, выдав это как "временное перемирие с сепаратистами". А когда наступила бы весна и потеплело, снова возобновили бы обстрелы.Но в ЛДНР все это прекрасно понимали. Единственный шанс для Киева заключался в крайне тяжелом экономическом положении Донбасса, которое Украина создала республикам путем экономической блокады.Но тут Россия оказала помощь - Путин поручил допустить товары из ЛНР и ДНР на внутренний рынок наравне с российскими и подписал указ об оказании гуманитарной помощи Донбассу, так что теперь киевским властям не получится выпросить уголь даже обыкновенным шантажом.Поэтому Кличко уже выступил с обращением к жителям, сообщив им, что веерные отключения электричества, скорее всего, реально будут. А также вырастут цены на продукты, т.к. они зависят от цен на энергоносители.Отсюда вывод: по-тихому договориться с ЛДНР не смогли, а в открытую не позволяют обстоятельства. Надавить на Донбасс методом шантажа тоже не получилось. Значит эту зиму украинцам все же придется просидеть без света и подумать в темноте, туда ли они вообще идут. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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