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Ответ будет зеркальным: МИД России пригрозил наказать британские СМИ за недопуск RT и Sputnik
11 июля 2019, 17:24 • 80 • Политика
МИД России прокомментировал недопуск российских СМИ RT и Sputnik на открывающуюся в среду в Лондоне конференцию по свободе СМИ. Как говорится в тексте заявления ведомства, британским СМИ в России следует готовиться к зеркальным мерам.
Заявление российского внешнеполитического ведомства цитирует ТАСС. Мы рассматриваем данные действия как пропагандистскую атаку на российские СМИ", - отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее решение МИД Великобритании не допустить RT и Sputnik прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Королевстве. По его словам, это является цензурой и вмешательством в деятельность прессы, что выглядит особенно вопиющим, так как Sputnik и RT работают в Великобритании на законных основаниях и находятся под контролем регулирующих органов.
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