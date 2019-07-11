Ответ будет зеркальным: МИД России пригрозил наказать британские СМИ за недопуск RT и Sputnik

Заявление российского внешнеполитического ведомства цитирует ТАСС. Мы рассматриваем данные действия как пропагандистскую атаку на российские СМИ", - отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее решение МИД Великобритании не допустить RT и Sputnik прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Королевстве. По его словам, это является цензурой и вмешательством в деятельность прессы, что выглядит особенно вопиющим, так как Sputnik и RT работают в Великобритании на законных основаниях и находятся под контролем регулирующих органов.