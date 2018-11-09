«Ответ будет сдержанным»: как в России отреагировали на введение новых санкций со стороны США

В четверг, 8 ноября, Минфин США ввёл очередные санкции в отношении России из-за ситуации на востоке Украины и присоединения Крыма. Финансовые рестрикции затронули трёх физических лиц и девять организаций. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, попытки воздействовать на Москву посредством ограничительных мер обречены на провал. В Госдуме отметили, что ответ России будет сдержанным, а крымские власти поблагодарили Вашингтон за рекламу санаториев, которые вошли в санкционный список.

Россия не приемлет санкционную политику Соединённых Штатов, поскольку подобные меры обречены на провал и не имеют какого-либо воздействия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, новые финансовые рестрикции Вашингтона никак не повлияют на взятый Россией курс на экономическое развитие Крыма.

«Мы подтверждаем все дававшиеся ранее оценки неприятия односторонней санкционной политики США во всех её проявлениях. Разумеется, попытки через этот санкционный ограничительный инструментарий воздействовать на наше твёрдое решение никоим образом не поддаваться нажиму со стороны США обречены на провал», — цитирует Рябкова ТАСС.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва настроена на нормализацию отношений с Вашингтоном.

«Продолжаем двигаться принципиальным курсом на нормализацию отношений с США, когда они будут к этому готовы, что, в свою очередь, предполагает отказ от попыток шантажа и нажима», — подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее в четверг, 8 ноября, стало известно о введении Соединёнными Штатами новых финансовых ограничений в отношении России в связи с ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с РФ.

Объявил о них спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер. По его словам, чтобы Вашингтон отменил санкции, российская сторона должна «шаг за шагом выполнить Минские соглашения».

«Они коснутся трёх физических лиц и девяти организаций, которые либо поддержали российские проекты в Крыму, либо связаны с нарушениями прав человека», — сказал Волкер.

Вскоре после этого объявления на сайте Министерства финансов США был опубликован обновлённый санкционный список с указанием трёх физических лиц и девяти организаций.

Так, под новые ограничения подпали заместитель главы Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Басов и бывший подполковник СБУ Андрей Сушко, а также гражданин России, бывший начальник Ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ Владимир Зарицкий.

В списке юридических лиц значатся: крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, компании АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ), ООО «Гарант-СВ», ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» и ООО «Южный проект», принадлежащее банку «Россия» Юрия Ковальчука.

Кроме того, в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») под ограничения подпало Министерство государственной безопасности ЛНР.

Заметим, что новый раунд санкций, введённых США в отношении России, стал 63-м с 2011 года.

«Продолжим разъяснять свою позицию»

Соединённые Штаты ведут такую деструктивную политику не только в отношении России, их действия подрывают систему международных отношений во всём мире. С таким мнением выступил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Он также напомнил, что ввод ограничительных мер так и не привёл «к разрыву российской экономики в клочья», что обещал ещё экс-президент США Барак Обама.

«Мы видим, что наша экономика, несмотря на внешнее давление и санкции, показывает достаточно уверенный рост. Конечно, новых поводов для введения ограничительных мер у США нет, поэтому они поют одну и ту же песню относительно воссоединения Крыма с РФ — факта, который в мире признают всё больше и больше людей. В том числе это понимание есть и у граждан США. Но американцы в своей санкционной войне не собираются останавливаться», — сказал Ганжара в беседе с RT.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов выразил надежду, что рано или поздно в Вашингтоне образумятся и начнут выстраивать взаимоотношения при помощи переговоров, а не санкций.

«Реакция России будет сдержанной. Мы с пониманием относимся к тому, что они живут в своём собственном информационном мире, в котором сформирован некий русофобский мейнстрим, поэтому многие политики просто не понимают, что на самом деле происходит в Крыму, в России в целом и каковы перспективы урегулирования украинского конфликта. Будем продолжать дальше разъяснять свою позицию и пытаться просветить американских партнёров о реальной ситуации», — заявил Морозов RT.

Между тем глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв заявил, что Россия ответит на санкции в политической плоскости зеркально, а в экономической — избирательно.

«Ответ будет. Политически — зеркально. Экономически — избирательно, чтобы не допустить ущерба собственным интересам», — цитирует Косачёва РИА Новости.

Вводом новых санкций Вашингтон лишь накаляет отношения между государствами и демонстрирует поддержку Киеву. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он также отметил, что новые американские рестрикции были синхронизированы с подписанным президентом Украины Петром Порошенко законом о введении с 8 ноября уголовной ответственности за «незаконное пересечение государственной границы» гражданами России, который затронет россиян, посещающих Крым и республики Донбасса.

«Такие высказывания и жёсткая риторика со стороны Америки продолжаются уже четыре года. Мы к этому привыкли, у нас есть прививка против действий Госдепа в отношении России. Мы относимся к этому ровно. Экономика России находится на подъёме. В ближайшие дни представители американских крупных компаний приедут в Россию для того, чтобы продолжать развивать экономическое сотрудничество. Санкции санкциями, но бизнес превыше всего. Для Америки это главная национальная идея», — сказал Водолацкий в беседе с RT.

Как отметили в Министерстве энергетики России, новые американские санкции не окажут влияния на энергоснабжение потребителей полуострова и работу АО «КрымТЭЦ».

«Модернизация и расширение одного из объектов КрымТЭЦ — Сакской ТЭЦ — проводится с использованием российского оборудования», — подчеркнули в ведомстве.

Между тем в Крыму поблагодарили США за рекламу санаториев полуострова.

«Благодаря этим санкциям в мире популяризируется не только Крым, но и его санаторно-курортные объекты. Эти санкции, с одной стороны, не нанесут Крыму никакого ущерба, а с другой — станут хорошей дополнительной международной рекламой трём лечебно-оздоровительным центрам. Теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США. Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества наших объектов оздоровления», — приводит РИА Новости слова главы комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.