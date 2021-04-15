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«Ответ будет неотвратимым»: в России отреагировали на новые санкции США
15 апреля 2021, 20:05 • 331 • В мире
Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничительные меры распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний. После введения санкций МИД России вызвал посла США в Москве Джона Салливана. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что агрессивное поведение Вашингтона получит «решительный отпор», а ответ на санкции будет неотвратимым.
© РИА Новости / Reuters
МИД России вызвал посла США в Москве Джона Салливана, после того как Вашингтон объявил о введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжёлым», — уточнила Захарова.
Она отметила, что «подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор», и добавила, что ответственность за происходящее целиком лежит на Соединённых Штатах.
Захарова обратила внимание, что Вашингтон делает ставку на санкционное давление и вмешательство во внутренние дела России, а введение рестрикций явно говорит о том, что Белый дом не заинтересован в нормализации отношений.
15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Согласно сообщению на сайте Белого дома, ограничительные меры введены в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие действия по дезинформации. В Белом доме введение новых санкций объяснили намерением возложить на Россию «издержки за действия, направленные против суверенитета и интересов США».
«Президент подписал новый всеобъемлющий документ, чтобы противостоять продолжающемуся и всё более активному злонамеренному поведению России», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
В Минфине США отметили, что санкции включают введение новых запретов на определённые операции с российским суверенным долгом, а также ограничительные меры в отношении технологических компаний, которые якобы «поддерживают усилия российских спецслужб по осуществлению в киберпространстве злонамеренных действий против США».
Согласно подписанному Баденом указу, американским банкам и другим финансовым институтам запрещено приобретать на первичном рынке облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также кредитовать указанные организации.
Помимо этого, США объявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Кроме того, пять человек и три организации РФ попали под санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией.
О том, что администрация Байдена намерена объявить о новых санкциях, ранее сообщили несколько американских изданий, в частности The New York Times и The Wall Street Journal. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации, подчеркнул, что на любые санкции Вашингтона Москва будет отвечать по принципу взаимности. Он также заметил, что Москва не хочет выстраивать отношения с Вашингтоном по принципу «шаг вперёд, два шага назад».
Кроме того, представитель Кремля отметил, что подобные действия США не способствуют встрече Владимира Путина и Джо Байдена, которая обсуждалась ранее.
13 апреля Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого главы государств обсудили текущее состояние отношений между странами, а также возможность проведения личной встречи. С предложением провести переговоры с Байденом в открытой дискуссии ранее выступал и Путин.
Напомним, в марте был опубликован доклад офиса директора Национальной разведки, в котором утверждалось, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году. В посольстве России в Вашингтоне доклад назвали набором безосновательных обвинений в адрес Москвы.
Примечательно, что непосредственно после состоявшихся в США выборов президента в американском Министерстве внутренней безопасности заявили, что не видят подтверждённых данных о попытках влияния на процедуру из-за границы.
В Кремле неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы, а также в причастности к кибератакам. В частности, в декабре 2020 года Дмитрий Песков призвал американскую сторону прекратить «голословно обвинять во всём русских», а также напомнил, что Владимир Путин предлагал США заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности.
«Эта инициатива Путина не получила отклик в Соединённых Штатах Америки», — отметил Песков.
Также в июле 2020 года Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран.
«Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — сказал он.
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