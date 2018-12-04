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«Ответ будет дан незамедлительно»: Сенатор на угрозу Помпео напомнил США обещание Путина

04 декабря 2018, 22:39  •  124 • Политика
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон дает России 60 дней для возвращения к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В противном случае Вашингтон готов приостановить свои обязательства по этому договору. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Царьграду напомнил слова президента РФ Владимира Путина на демарш США по данному соглашению. В Сочи глава государства заявил, что ответ Москвы на действия США будет незамедлительным.
Россия даст незамедлительный ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также размещение новых ракет. Об этом в ходе своего ноябрьского выступления в Сочи заявлял президент РФ Владимир Путин. Слова главы государства напомнил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он пояснил, что уже тогда Путин объяснил, какие меры предпримет РФ в случае демарша американской стороны.
Во вторник, 4 декабря, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон дает России 60 дней для возвращения к исполнению ДРСМД, в противном случае, заявил он, США остановят выполнение своих обязательств по данному соглашению.
Предоставление России «последнего шанса» стало предметом обсуждения на встрече глав МИД стран - членов НАТО, которая проходила в Брюсселе.
По мнению сенатора, речь Помпео для России не была неожиданной.
«Уже во время визита [советника Дональда Трампа Джона] Болтона было понятно, что американцы решение для себя приняли. Они, соблюдая некое приличие, еще задали несколько вопросов, на которые мы отправили ответы, но они на это не среагировали. Теперь они пытаются нас обвинить, выдвигают ультиматум, который Россия, конечно же, не примет, это однозначно», - убежден политик.
Он подчеркнул, что на данный момент после высказанного ультиматума есть два варианта действий по данному вопросу - либо через 60 дней США выходят из договора, либо за это время они проявят инициативу провести переговоры с другими странами.
Россия готова к проведению переговоров, но идти у США Москва не намерена.
«Я еще раз просмотрел выступление нашего президента в Сочи, когда он встречался с высшим руководством оборонного комплекса. Путин сказал конкретно, что мы готовы к переговорам, но, если американцы все-таки выйдут с ДРСМД и начнут размещать новые ракеты, ответ будет незамедлительным», - подчеркнул Джабаров.

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