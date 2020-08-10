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"Ответ будет адекватный: Лукашенко назвал "овцами" вышедших на улицы белорусов

10 августа 2020, 14:35  •  154 • Политика
Фото: EPA
Батька рассказал, кто управлял митингующими
Победивший на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко высказался о прошедшем голосовании. По его словам, воскресенье стало праздником для народа.
Глава страны сообщил, что выборы прошли при рекордной явке – столько людей не приходили за всю историю государства. При этом народ шел семьями вместе с детьми. Однако, как уточнил Лукашенко, нашлись те, кто захотел испортить этот праздник. Батька сообщил, что были зафиксированы звонки из Польши, Чехии и Великобритании. Он подчеркнул, передает телеграм-канал "Говорит Москва", что к беспорядкам также причастны люди из России и Украины.
" [Они] управляли нашими, извините меня, овцами",
– цитирует БелТА президента, который уточнил, что люди не понимают, что делают.
Лукашенко также заявил, что майдана в стране не будет, а ответ на беспорядки "будет адекватным". Глава государства отметил, что не позволит разорвать страну, передает телеграм-канал НТВ. По его словам, организаторы протестов кинули 200 – 300 человек на юг Белоруссии, где те попытались захватить органы власти в одном из городов, пишет телеграм-канал RT.
При этом по просьбе Лукашенко было продлено голосование. Он также сообщил, что 25 сотрудников ОМОНа пострадали при столкновениях, уточняет телеграм-канал RT.
Как напоминает "Пятый канал", ЦИК озвучил предварительные результаты выборов – победил Лукашенко. При этом соперница Батьки Светлана Тихановская объявила себя победителем голосования.

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