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Ответ "военной агрессии": Запад готовит России новые санкции

15 ноября 2021, 21:50  •  64 • Политика
Фото: depositphotos.com
Администрация Байдена подняла вопрос с европейскими союзниками
Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками изучают возможность введения новых санкционных мер против Российской Федерации, а также рассматривают вероятность расширения военной помощи для Украины. Предлогом стала потенциальная "военная агрессия" со стороны России, которая может обрушиться на Незалежную, утверждают западные журналисты.
Американские чиновники утверждают, что вопрос об очередном санкционном пакете в отношении Кремля поднимался в ходе недавних контактов представителей Вашингтона с европейскими коллегами – союзники обсудили возможные рестрикции в отношении России, которые, полагают в Белом доме, станут противодействием для "агрессивных шагов" Москвы в отношении Киева.
Вопрос, однако, в настоящее время не проработан. Как пишет агентство Bloomberg, пока что процесс находится на ранней стадии, для дальнейшей реализации плана Вашингтону и Брюсселю требуются дальнейшие обсуждения.
"Это произошло после того, как официальные лица США забили тревогу о том, что Россия может задуматься о вторжении на Украину. Между Москвой и Европейским союзом разгорается напряженность по всем вопросам – от мигрантов до поставок энергоносителей", – говорится в материале.
По информации агентства, тем самым коллективный Запад посылает сигнал о готовности к решительному и скоординированному ответу в случае "дальнейшей агрессии против Украины". Однако, учитывая то, что множество секторов российской экономики, включая оборонный и финансовый, уже давно действуют в санкционных условиях, удар будет направлен на энергетическую отрасль.
В немецком и франузском МИД уже заявили, что любые посягательства на территориальную целостность Украины возымеют для России серьезные последствия.
Ранее WP заявил, что Конгресс лишил Белый дом возможности вводить новые санкции против "Северного потока – 2".

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