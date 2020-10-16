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"Отвесили американцам пощечину": в Китае одобрили ответ Лаврова на заявление США

16 октября 2020, 10:50  •  20 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политик ответил на требование Вашингтона по СНВ-3
Китайцы высоко оценили ответ российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ответ на требования США по продлению ДСНВ-3. Они в восторге от "прямолинейности русских" и считают, что Россия высказала справедливую оценку на этот счет.
Напомним, некоторое время назад Лавров дал большое интервью российским журналистам по различным общемировым вопросам. Одним из них стал разговор о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Министр обвинил Штаты в нечистоплотности из-за заявлений Вашингтона, что Россия их поддержала по этому вопросу и мечтает о присоединении Китая к договору. Он полагает, что все это объявление было приурочено к грядущим выборам в стране.
"Он сказал, что американцы "спекулируют беспардонно, как наперсточники" – русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину сильную пощечину, одобряю", – написали пользователи портала Guancha, приводит перевод ИноСМИ.
Другие комментаторы заявили, что "наказывать" Китай не в интересах России, однако если вдруг их страна ослабнет, то Москва откажется от сотрудничества с Пекином, поскольку американцы израсходовали весь ее кредит доверия – "Один раз обманули и больше никакой веры".
"Россия: я тоже являюсь объектом санкций, зачем мне наказывать Китай? Нам лучше с ним сплотиться и работать вместе. Сами дураки и других дураками считаете, что ли?", – приводят пример размышлений китайцы.
Сейчас между странами продолжаются переговоры по вопросу ядерного вооружения. Штаты требуют, чтобы Россия подключила к этому вопросу Китай – в противном случае они отказываются участвовать. Однако китайцы заявляют, что их ядерный арсенал в разы меньше, чем в тех же Штатах и РФ, и он нужен для обеспечения минимальной национальной безопасности. Требование по участию в трехсторонних переговорах "несправедливо и необоснованно".

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