Отвертеться не получится! США угрожают России террористической войной, и это серьёзно

США резко задрали планку в гибридной войне с Россией. Они выступили с плохо скрытой угрозой начать террористическую войну на улицах русских городов. Это не псевдодружественное обращение президента США Джо Байдена к "российскому народу" с обещанием новых санкций за разработанную в Вашингтоне провокацию с "вторжением" России на Украину. Москва, увы, не сочла это обращение вопиющим вмешательством со стороны США. Возможно, именно поэтому американцы решили пойти намного дальше (они так поступают всегда, когда им не бьют по рукам), озвучив угрозу погрузить Россию в террор образца 90-х годов. Сделано это было весьма элегантно, в расчёте на то, что видящий да увидит, слышащий да услышит.

Такого не было никогда. Посольство США в Москве анонсировало в России "нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряжённости вдоль границы России с Украиной". Дескать, "по данным СМИ", которые, естественно, не названы, поступали соответствующие угрозы (кому, куда?), и поэтому американские граждане, проживающие в России, должны подумать о выезде из страны. На сайте посольства следует далее беспрецедентно широкий перечень того, как себя следует вести в данной ситуации, призванный подчеркнуть крайнюю серьёзность положения. Вот эти рекомендации: следите за обновлениями в местных и международных СМИ; избегайте скопления людей; сообщите друзьям и семье о вашей безопасности; следите за своим окружением; будьте бдительны в местах, часто посещаемых туристами/жителями Запада; пересмотрите свои личные планы обеспечения безопасности; имейте при себе надлежащее удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей русской визой; разработайте планы эвакуации, не зависящие от помощи правительства США.

Слабонервные, впечатлительные и исполнительные американцы, всё ещё верящие своим властям, сейчас, видимо, пакуют чемоданы. Но, конечно, не все. В комментариях к публикации в Twitter пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца находящиеся в России американцы из числа непугливых настаивают на уточнении источников озвученной информации. Они требуют "более точных и достоверных" сведений, "объяснить ситуацию более подробно", даже высмеивают это предупреждение: "По сообщениям СМИ…" Однако при всём уважении к здравому уму сомневающихся всё это совсем не смешно, потому что беспрецедентно. На это обратил внимание в своём Twitter большой недруг России экс-посол США в Москве Майкл Макфол, назвавший "необычным" содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, при которых могут пострадать американцы. "Это очень необычно. Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо появлялось такое сообщение (кроме одного случая, когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района)", – написал Макфол.

Провокация возникла не на пустом месте. 9 февраля и 23 января этого года посольство США в Москве распространяло адресованные американским гражданам предупреждения с запретом посещать Россию. Оцените уровень лицемерия и лживости Вашингтона –

по причинам, включая притеснения граждан США, притеснения со стороны российских сотрудников службы безопасности и произвольное применение местного законодательства, так же как и усиления напряжённости на границе с Украиной.

Оказывается, "российские официальные лица необоснованно задерживают консульскую помощь США задержанным американским гражданам и арестовывают их по ложным обвинениям, отказывают им в справедливом и прозрачном обращении и осуждают их в ходе тайных судебных процессов и/или без представления доказательств". Такое вот наглое враньё. В январском предупреждении американцев просили не посещать "районы Российской Федерации, непосредственно граничащие с Украиной", и "не путешествовать по суше из России в Украину", так как "ситуация на границе непредсказуема и существует повышенная напряжённость". В нём также – помимо "преследований ни за что" – американцев пугали COVID-19 и "терроризмом". Но это было всего лишь одно слово.

Реакция Москвы

Теперь же расписанным со смаком терактам посвящено всё предупреждение. И это очень большая разница. Её сразу разглядела официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?" – написала она в своём Telegram-канале. Не меньшее удивление выразил и президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков:

Это такая необычная достаточно практика – подобная публикация со стороны дипломатических представительств,

– заявил Песков, имея в виду конкретные предупреждения о терактах в конкретных местах.

Мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии американских служб. Мне в настоящий момент не известно о том, что такие сигналы были,

– добавил он.

Действительно, иногда американцы предупреждали по линии спецслужб Россию о терактах в нашей стране, и мы помним, как президент Владимир Путин поблагодарил ФБР, которое помогло ФСБ предотвратить вылазку террористов в Санкт-Петербурге в 2020 году. Но тот же Путин вспомнил пару месяцев назад, как американские спецслужбы поддерживали терроризм на Северном Кавказе, угрожавший целостности России и стоивший русским немалой крови. И то и то было. А что же сейчас?

Что это было?

Итак, с чем же мы столкнулись теперь? Власти России с этим в данный момент "разбираются". Многие вещи общественности, конечно, не расскажут по причине специфической природы данной темы. Но мыслить и анализировать открытую информацию никто не запрещает – это прямая обязанность журналиста. Итак, приступаем. Во-первых, это явно не местная инициатива американских дипломатов, что не снимает с них функции исполнителей. Да, конечно, кадровый госдеповец и видный госчиновник с видом на пенсию посол США в России Джон Салливан это не прикрывающийся рангом дипломата нынешний посол США в Греции Джеффри Пайетт, организовавший кровавый киевский Майдан 2014 года, когда возглавлял американское посольство на Украине. Официальный представитель посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, пугающий американцев в России в социальных сетях терактами, это уже, видимо, не совсем "чистый" дипломат – информации о нём в Сети кот наплакал. Эту должность часто занимают сотрудники спецслужб, так как она максимально облегчает легальное общение с источниками информации. "Прикрытие" это или нет для иного рода деятельности, не будем гадать. Да это и не столь важно. Так как посольство США, несмотря на сокращение штатов, буквально набито сотрудниками многочисленных американских спецслужб, которые зачастую действуют нагло, по-ковбойски. И вполне способны заменить собой террористов, если те не подъедут по просьбе американцев из Украины, Северного Кавказа или Средней Азии (или будут схвачены и обезврежены русскими спецслужбами), чтобы попытаться запугать Россию. Фантазируем? Не может быть? Почему же, может. Ведь и репетиция – правда, неудачная – уже состоялась. Весной 2021 года американский "дипломат" похитил, спрятав в багажнике машины с "красными" дипномерами стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, чем поставил под угрозу жизнь пассажиров проходящих на этом участке пути поездов. Аварию удалось предотвратить. Американец был быстро пойман с вещдоком в багажнике и покинул Россию свободным – благодаря дипнеприкосновенности.

Знают, что мы знаем

Мария Захарова тогда, вероятно, не поняла, что это было на самом деле, так как сравнила происшедшее с рассказом Антона Чехова "Злоумышленник": "Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно". Между тем всё было куда серьёзнее. В YouTube пока не вымаран снятый русскими спецслужбами ролик того, как американский "дипломат" Паркер Уилсон готовил теракт или тренировался в его подготовке. В свете последних событий этот инцидент стал понятен: американским посольством анонсированы, в частности, теракты на железнодорожном транспорте… Во-вторых, совершенно очевидно, что угрозы США развернуть террор в России связаны с украинскими делами: не удаётся втянуть Россию в войну с Украиной через Донбасс, зайдём "с тыла". Пустим, к примеру, под откос поезд, оставим "украинский след" и спрячемся в американском посольстве в Москве. Авось не найдут, не догадаются, а там можно и повторить. А разбираться Москва будет с Киевом.

Поэтому не лишний совет и для русских, и для американцев: увидите американского "дипломата" в России – бегите от него подальше. Террористическая война со стороны США на улицах наших городов, железных дорогах и в "других местах массового скопления людей" объявлена и скоро, вероятно, начнётся. Это, кстати, в-третьих, и беспроигрышный способ дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы ослабить тем самым позиции России в переговорах с Западом о новой, равноправной модели отношений. Похоже, что компетентные органы в России эту опасность осознают и принимают превентивные меры. На днях Москва выслала заместителя посла США Бартла Гормана. На первый взгляд, это была всего лишь ответная мера на, по словам Захаровой, "необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне". Но есть здесь один нюанс: наши дипломаты в США пускать под откос поезда не собираются. А Горман был человек в этой связи непростой. Этот, согласно сайту посольства, отвечавший за "ключевые аспекты американо-российских отношений" дипломат с 2017 по 2019 год работал заместителем помощника госсекретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в бюро дипломатической безопасности Госдепа США. В 2014–2016 годах он был начальником службы безопасности дипмиссии США в Москве. А до этого работал в посольствах США в Багдаде, Аммане, Пекине, Алматы и Ереване, занимаясь, видимо, тем же самым. То есть это был тот, кто хорошо понимал толк в угрозах, был по этой части главным в Москве, и кого русские спецслужбы своевременно нейтрализовали…

Мнение эксперта

Вот как прокомментировал Царьграду анонсирование посольством США терактов в России военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец:

Байден ввёл санкции против республик Донбасса Ну, во-первых, это всё надо расценивать как грубейшее вмешательство во внутриполитическую жизнь России, в её социальную жизнь. Такое нахальство со стороны посольства Соединённых Штатов Америки мы встречаем не в первый раз. Вспомните, пожалуйста, хотя бы митинги под водительством Навального*, когда посольство США даже не побрезговало тем, что опубликовало маршруты выдвижения колонн, места сбора и так далее. Что вообще является недопустимым в дипломатической практике, и обычно в других государствах, менее лояльных, чем Россия, такой посол не только вызывается в МИД, а вышвыривается из страны. Потому что он подбивает граждан суверенного государства на какие-то политические действия.

Баранец назвал происшедшее "гнуснейшей провокацией", за которую следует каким-то образом США наказать. "Это часть информационной войны, которую США ведут против России. Они нагнетают страхи в российском обществе с помощью американских средств массовой информации. А их сайт – это как раз и есть американский сайт, который работает на русском, на российском поле. Это тоже надо признать недопустимым. На это сообщение американского посольства, вы знаете, мы опять отреагируем тем, что вызовем посла, или Мария Захарова скажет, что это недопустимо. Возможно, президент тоже скажет, что это грубое вмешательство. Мы этим ограничимся. Но никто не исключает, что американцы снова и снова подобными вещами будут запугивать российское общество, будут запугивать, прежде всего, москвичей. Потому что кто его знает, где могут быть те теракты, о которых говорит американское посольство. Где нам ждать этих терактов? В метро, на базарах, на железнодорожных станциях, в аэропортах, и так далее. Если вы знаете о таких терактах, то почему вы нам не сообщаете? Мы в своё время Америку уберегли от теракта, когда сообщили им о том, что некоторые чеченские товарищи на территории Соединённых Штатов Америки готовили теракт. И Америка нас за это благодарила. Да, и мы, конечно, помним о том, как американская разведка предупредила нас о возможных терактах в славном городе Санкт-Петербурге. Было? Было. Это наглое заявление – часть той идеологической, политической, дипломатической, информационной, если хотите, гибридной войны, с помощью которой США подыгрывают, в данном случае, Украине. Зачем это делается? Затем, чтобы взбудоражить российское общество из-за того, что якобы русская армия уже или вторглась на Украину, или собирается вторгнуться на Украину. Это всё звенья одной цепи", – подчеркнул военный обозреватель.

Что с того?

Бурная и совершенно оправданная реакция в России на сдобренное террористическими угрозами вмешательство посольства США в наши внутренние дела заставила провокаторов из посольства США юлить и изворачиваться. Эту роль взял на себя Ребхольц, который, видимо, считает русских полными дураками. Он "объяснил" 21 февраля РИА Новости, что опубликованное накануне предупреждение об угрозе терактов в общественных местах вызвано сообщениями о "минированиях", которые распространялись в последнее время. Американские дипломаты-де гуманисты, и поэтому должны были предупредить об этом американских граждан в России.

Мы опубликовали предупреждение, исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения,

– заявил этот лицемер. Официальный представитель посольства США таким образом дал понять, что никакой серьёзной информации на этот счёт у американцев нет и, соответственно, им нечем поделиться с русскими спецслужбами. Иными словами, американцев вынуждают собирать чемоданы и бежать из России, а русских пугают терроризмом, потому что обезумевшие украинские телефонные тролли, подопечные американских спецслужб, принялись активно "минировать" русские города, чем они, кстати, давно занимаются. Использовав в качестве заложников собственных граждан и нанеся удар России в информационной войне, госдеповцы с двойным дном теперь пытаются уверить нас, что возникло слишком много шума из ничего. Поверим? Я бы не стал. Лгунам верить себе дороже. Кто точно скажет, когда они врут, а когда нет? По делам судить будем. И будем бдительны.

*Алексей Навальный внесён в России в список террористов и экстремистов