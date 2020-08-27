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Отвернувшиеся от "Северного потока - 2" эстонцы остались без денег

27 августа 2020, 19:10  •  123 • Политика
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Эксперт заявил, что все "перекочевало" в сторону Финляндии
Политизация ситуации с проектом "Северный поток – 2" стала причиной, по которой Эстония оказалась лишена прибыли от принятия участия в строительстве газопровода. Такое мнение выразил экс-глава минтранса Эстонии, экономист Райво Варе.
Эксперт уверен: участие Таллина в проекте могло бы принести в казну неплохой доход. Первоначально газопровод хотели провести через порт Силламяэ, который расположен на севере страны. Однако политическая ситуация привела к тому, что все "перекочевало" на территорию Финляндии.
"Там они получают определенные деньги за хранение труб, простой судов и прочее. Это хорошие деньги для портов и для экономики", – заявил Варе.
Ранее эстонский премьер Юри Ратас назвал строительство газопровода "политическим проектом", который должен соответствовать "газовым директивам" Евросоюза. По его словам, возведение "второй трубы" не имеет смысла, а Таллин не поддерживает ни первый "Поток", ни второй, сообщает Baltnews.
Представитель Фонда энергобезопасности Игорь Юшков заявил, что задержание норвержца на территории его же страны по подозрению в шпионаже в польщу России приведет к негативным последствиям по "Северному потоку – 2". Вашингтон может выступить с заявлением о том, что РФ не только пытается строить газопровод, но и применять шпионаж.

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