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Отвергнутый Байденом: выяснилась причина стремительного визита Эрдогана к Путину

30 сентября 2021, 16:30  •  37 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Турецкий лидер примчался в Сочи после фиаско в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так хотел понравиться лидеру США Джо Байдену и встретиться с ним, что позволил себе на Генассамблее ООН толкнуть антироссийскую речью по Крыму. Однако в результате хозяин Белого дома проигнорировал турецкого коллегу, и тот вынужден был мчаться в Сочи на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.
Такую точку зрения на неожиданный визит Эрдогана в Россию высказала политолог-востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио "Аврора".
"Байден отказался от встречи с Эрдоганом, и Эрдоган был очень расстроен этим фактом. Он хотел понравиться, он все сказал про Крым, про то, какая плохая Россия", – отметила специалист.
При этом она не исключила того, что Эрдоган договорился о встрече с Путиным заранее. Тому есть объективная причина. Дело в том, что в декабре истекает срок контракта на поставки газа из РФ в Турцию на восемь миллиардов кубометров. По мнению эксперта, Анкара может рассчитывать на возобновление соглашения "по стабильной и, возможно, не самой высокой цене".
"Это очевидно. То есть российская сторона здесь пошла навстречу. Но все "ай-я-яй" российская сторона как-то бессловесно высказывает турецкой стороне", – полагает Геворгян.
Напомним, накануне Эрдоган встретился с Путиным в Сочи. Лидеры стран провели почти трехчасовые переговоры. По их окончании никакого брифинга не проводилось. Турецкий президент лишь в своем телеграм-канале написал, что встреча прошла продуктивно.
Позже российские эксперты выразили мнение, что на переговорах Путин мог выставить Эрдогану ультиматум из-за действий Анкары в сирийском Идлибе и на Закавказском направлении. Они уверены, что для этого у Москвы есть все инструменты.
Сегодня же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков несколько раскрыл завесу того, какие темы обсуждались на этих переговорах. В частности, стороны говорили об экономическом сотрудничестве, само собой, как и предполагалось, коснулись сирийского вопроса. Также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, Ливии и в Нагорном Карабахе. И, конечно же, на встрече речь шла о ненавистных США поставках туркам очередного дивизиона С-400.

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