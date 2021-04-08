|
Отведал борща, но зачем прилетал? Причины визита Зеленского в Донбасс озадачили экспертов
08 апреля 2021, 21:20 • 101 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения. Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, он отведал солдатского борща в армейской столовой, вручил отличившимся воинам подарки. Впрочем, цель его приезда до конца так и не поняли. Мнения экспертов по этому поводу разошлись.
Украинский лидер Владимир Зеленский в каске и бронежилете встретился с военными на линии разграничения в Донбассе. Он спустился в окопы, отведал солдатского борща, а также вручил награды военным.
Отмечается, что он прибыл в регион из-за обострения ситуации на линии соприкосновения. Впрочем, его визита до конца так и не поняли.
Так, отметил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, приезд Зеленского может быть демонстрацией лояльности и серьёзности намерений для кураторов Запада.
По его мнению, таким способом он пытается поднять свой рейтинг, передают "Дни.ру".
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер усомнился, что поездка президента Украины может как-то повлиять на ситуацию в Донбассе. По его словам, Зеленский захотел лишь выставить себя в роли миротворца.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 апреля 2021, 15:25
|
06 апреля 2021, 03:20
|
05 апреля 2021, 09:55
|
04 апреля 2021, 09:10
|
04 апреля 2021, 00:00
|
03 апреля 2021, 04:45
|
07 апреля 2021, 09:35