Отведал борща, но зачем прилетал? Причины визита Зеленского в Донбасс озадачили экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения. Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, он отведал солдатского борща в армейской столовой, вручил отличившимся воинам подарки. Впрочем, цель его приезда до конца так и не поняли. Мнения экспертов по этому поводу разошлись.

Украинский лидер Владимир Зеленский в каске и бронежилете встретился с военными на линии разграничения в Донбассе. Он спустился в окопы, отведал солдатского борща, а также вручил награды военным.

Отмечается, что он прибыл в регион из-за обострения ситуации на линии соприкосновения. Впрочем, его визита до конца так и не поняли.

Так, отметил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, приезд Зеленского может быть демонстрацией лояльности и серьёзности намерений для кураторов Запада.

По его мнению, таким способом он пытается поднять свой рейтинг, передают "Дни.ру".

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер усомнился, что поездка президента Украины может как-то повлиять на ситуацию в Донбассе. По его словам, Зеленский захотел лишь выставить себя в роли миротворца.