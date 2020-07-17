«Отвечает требованиям XXI века»: как развивается программа по созданию самолётов Ил-96-400М

В Объединённой авиастроительной корпорации заявили о начале испытаний модернизированного навигационного комплекса для широкофюзеляжных авиалайнеров семейства Ил-96. Отмечается, что в дальнейшем элементы обновлённого оборудования будут применены при создании перспективного лайнера Ил-96-400М. По словам экспертов, возможность производить такие суда является для государства вопросом стратегической важности.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) начала сертификационные испытания модернизированного навигационного комплекса для широкофюзеляжных авиалайнеров семейства Ил-96. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что модернизированное оборудование получат самолёты типа Ил-96-300. В дальнейшем часть элементов обновлённого пилотажно-навигационного комплекса будет применяться на перспективном Ил-96-400М.

«Оборудование позволяет лайнеру следовать по маршруту с допустимым отклонением не более 1 морской мили и осуществлять приземление в условиях плохой видимости с допустимым отклонением не более 0,3 морской мили. Применение модернизированного навигационного комплекса повысит безопасность полётов и позволит упростить экипажам процесс захода на посадку», — говорится в пресс-релизе компании.

В ОАК отмечают, что разработка «соответствует последним требованиям к навигационному оборудованию широкофюзеляжных лайнеров, совершающих полёты в Европейской общей авиационной зоне, в том числе над безориентирной местностью — океанами, пустынями, протяжёнными лесными массивами». Данные маршруты являются наиболее сложными для навигации, «поскольку пилоты не могут определить местоположение самолёта визуально и ориентируются в пространстве с помощью приборов», уточняют в компании.

Модернизацией комплекса занимались специалисты концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех»). Отмечается, что тестирование пройдёт на борту летающей лаборатории Ил-96-300.

По словам исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко, сертификационные испытания должны завершиться до конца 2020 года.

«Разрабатывая новые и модернизируя действующие системы, мы решаем задачи импортозамещения и развиваем производство конкурентоспособной отечественной авионики. Новый навигационный комплекс создан на российской элементной базе с учётом действующих международных требований к системам навигации. Мы планируем завершить его сертификацию к концу этого года», — заявил Евтушенко.

Дальнемагистральный и широкофюзеляжный

Перспективный лайнер Ил-96-400М, о котором говорится в сообщении ОАК, является глубокой модернизацией самолёта Ил-96-300. Решение о его разработке было принято в 2017 году.

«Президентом России по представлению коллегии Военно-промышленной комиссии России выделены средства для финансирования в 2018—2019 годах работ по модернизации региональных самолётов Ил-114-300 (20,4 млрд рублей), дальнемагистральных Ил-96-400М (17,2 млрд рублей) и двигателя нового поколения ПД-35 (7,8 млрд рублей)», — заявил в 2017 году на заседании авиационной коллегии тогдашний вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ил-96-400М в сборочном цехе

© ilyushin.org

Почти два года спустя на заводе Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО) была завершена стапельная сборка опытного образца судна. Полностью закончить строительство планируется в 2020 году. Как отмечают в ОАК, «в настоящее время завершается стыковка агрегатов планера и ведётся монтаж самолётных систем».

На 2021 год намечен первый полёт опытного образца и начало сертификационных испытаний Ил-96-400М.

Как отмечают представители ПАО «Ил», Ил-96-400М полностью состоит из российских комплектующих. Самолёт будет оборудован современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием отечественного производства, которое будет соответствовать действующим и перспективным требованиям международных авиационных властей к системам навигации, наблюдения и связи.

На Ил-96-400М будут установлены российские двигатели ПС-90А1.

Пассажирский салон будет выполнен в трёх вариантах: трёхклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел соответственно, а также в одноклассном исполнении на 402 места.

Среди отличий от ныне действующего Ил-96-300 стоит упомянуть изменение в конструкции лайнера. У Ил-96-400М фюзеляж будет длиннее на 9,35 м, что, как полагают эксперты, позволит повысить экономическую рентабельность судна за счёт большей вместимости.

По словам Юрия Грудинина, который ранее был гендиректором ПАО «Ил» (в июне 2020 года его сменил на этом посту Сергей Ярковой), создание Ил-96-400М позволит России сохранить и развить свои компетенции в области производства самолётов данного класса.

«Россия является одной из трёх стран, где существуют компетенции по разработке и производству широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов, и реализация проекта Ил-96-400М позволит нам ещё больше развить свои компетенции и сделать новый шаг в развитии отечественного самолётостроения больших пассажирских воздушных судов», — отметил Грудинин в интервью РИА Новости в июне 2019 года.

Лайнер с непростой судьбой

Первый полёт опытный образец Ил-96-300 совершил 28 сентября 1988 года, а четыре года спустя ему был выдан сертификат лётной годности. Пассажирские перевозки начались в июле 1993 года.

На момент создания лайнер соответствовал всем современным технологиям, отмечают эксперты, однако экономические трудности, обусловленные распадом СССР, помешали данному перспективному проекту развиваться.

Ил-96-300

РИА Новости

© Скрынников

Негативно сказался на его судьбе и высокий расход топлива по сравнению с зарубежными аналогами, который объясняется наличием четырёх двигателей, а не двух, как у аналогичных моделей Boeing и Airbus.

В итоге в 2009 году тогдашний глава Минпромторга Виктор Христенко объявил о снятии лайнера с производства. Однако через семь лет, в условиях санкций, данное решение было пересмотрено. По словам экспертов, в руководстве страны признали, что государству нужен собственный дальнемагистральный лайнер. Выпуск обновлённого самолёта поручили ВАСО, на котором для этих целей была проведена модернизация производства.

По мнению заслуженного лётчика РФ заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимира Попова, в случае если на Ил-96-400 со временем появится схема с двумя двигателями большей тяги, самолёт станет экономичней.

«Можно заменить четырёхдвигательную систему этого самолёта на двухдвигательную, и тогда это будет один из самых экономичных и удачных российских проектов», — сказал эксперт в интервью RT.

Он также отметил, что Ил-96-400М во многом будет новым самолётом.

«Базовые Ил-96 — это достаточно эффективные и надёжные машины. Потребность в таких лайнерах есть. Если будет сделана глубокая модернизация, то получится почти новое воздушное судно, которое отвечает всем требованиям XXI века: и по авионике, и по двигателям, и по экономическим соображениям», — рассказал Попов.

«Если пытаться реализовывать этот проект и параллельно заниматься вопросами сервисного обслуживания, то Ил-96-400М может оказаться востребованным и за рубежом», — полагает военный эксперт Юрий Кнутов.

Возможность производить такие самолёты самостоятельно является для страны стратегической задачей, подчеркнул Кнутов.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Попов.

«Мы в своё время занимали передовые позиции не только в военной авиации, но и в гражданской. Наши самолёты летали по всему миру. А потом, в конце 1990-х и начале 2000-х годов всё было фактически уничтожено. К счастью, сейчас мы начинаем возрождать наш потенциал в этой области», — заключил эксперт.