«Отвечает антироссийским задачам»: к каким результатам привела декоммунизация на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко, который сложит свои полномочия 20 мая, заявил о фактическом завершении процесса декоммунизации в стране. Он также отметил, что возвращение «в лоно Российской Федерации» недопустимо. Закон о декоммунизации был принят в 2015 году и предполагает запрет на использование символики и распространение идеологии коммунизма и нацизма. Однако на деле власти закрывают глаза на националистические силы, сделавшие своими героями коллаборационистов и открыто использующие атрибутику Третьего рейха. Тем не менее, по словам экспертов, задача разорвать все связи с советским прошлым и Россией не была полностью выполнена. Впрочем, аналитики полагают, что избранный президент Владимир Зеленский не станет отменять этот закон, хотя раскол в обществе, который лишь усугубляется декоммунизацией, уже давно стал одной из главных проблем украинского государства.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о фактическом завершении процесса декоммунизации в стране. По его словам, одним из итогов этого процесса стал запрет коммунистической идеологии. Пока ещё действующий глава государства сказал, что уроки, который вынесла Украина из «террора» в советский период, должны послужить «надёжным предохранителем» от попыток «реанимировать русский мир».

«Фактически завершён за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве, запрещена коммунистическая идеология. Православная церковь Украины получила от вселенского патриарха томос об автокефалии. Создана боеспособная украинская армия, которая надёжно защищает нас от захватчиков в развязанной московским режимом войне», — сообщил Порошенко, выступая на церемонии памяти жертв политических репрессий в мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» в Киеве.

Порошенко считает, что преступления «коммунистического режима против человечности» стали возможными в том числе из-за потери Украиной государственности по итогам гражданской войны (Киев называет период 1917—1921 годов «украинской революцией»), и заявил о недопустимости возвращения современной Украины «в лоно Российской Федерации».

«Сегодня Украина на восточной границе Европы сдерживает новое нашествие, теперь уже со стороны правопреемника большевистской империи — Российской Федерации. Противостоять гораздо более сильному, многочисленному и до зубов вооружённому агрессору стало возможным благодаря эффективным и слаженным действиям Украины и лидеров свободного мира — США, ЕС, стран «Большой семёрки», — сказал Порошенко.

Культурная борьба

Украинский президент неоднократно называл декоммунизацию одним из главных достижений своего правления. По его словам, этот процесс имеет огромное значение для культурного обновления страны, «прощания» с Россией и СССР, а также «деколонизации коллективной памяти».

Официально декоммунизация Украины должна была сопровождаться денацификацией. Оба процесса регламентируют четыре закона, принятых в мае 2015 года: «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов», «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов», «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» и «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики».

Вместе с тем, направив все свои усилия на борьбу с советским прошлым, украинские власти не стали ограничивать деятельность радикальных организаций, широко использующих национал-социалистическую символику. В частности, влившийся в Нацгвардию полк «Азов» сохранил эмблему и шевроны сдвоенной молнии, которую использовали подразделения нацистской Германии. Также каждый год во Львове проходит «Марш величия и духа», посвящённый образованию дивизии СС «Галичина».

Боевики полка «Азов»

Reuters

© Gleb Garanich

Радикалы свободно используют символику Третьего рейха, исходя из того что в подписанных Порошенко законах не упоминается атрибутика гестапо, СС и СД — службы безопасности нацистской Германии. Мало того, коллаборационистам из ОУН-УПА* был предоставлен статус борцов за независимость Украины.

При этом правоохранительные органы Украины преследуют граждан, которые носят георгиевские ленточки и красные флаги в День Победы. 9 мая 2019 года в разных городах страны прошла акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка». — RT). По её окончании полицейские составили 13 административных протоколов и завели пять уголовных производств по фактам демонстрации «коммунистической» символики.

В беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что постмайданные власти отказались от проведения денацификации, опасаясь мятежа радикалов. Эксперт напомнил, что многие представители националистических группировок получили боевой опыт в Донбассе и вернулись из зоны АТО с оружием.

«Опьянённые правыми идеями украинские радикалы представляют собой весьма серьёзную силу. Это не мирные участники «Бессмертного полка», которых можно задерживать за ленточки. В марте в Черкассах во время предвыборного турне Порошенко пришлось буквально бежать от националистов, прорвавшихся к сцене, где он выступал. Ни полиция, ни охрана ничего поделать не смогли. Поэтому весь свой гнев Порошенко направил на коммунистов, которых в основном поддерживает старшее поколение», — пояснил Коктыш.

По словам эксперта, пакет законов о декоммунизации привёл к исчезновению на Украине левых сил. К примеру, сегодня на территории страны фактически запрещена деятельность Коммунистической партии, представители которой находились в Верховной раде до 2014 года. Украинским коммунистам запрещено демонстрировать символику, проводить публичные акции и участвовать в выборах.

Также декоммунизация предполагала своеобразную культурную революцию. Законы Порошенко дали старт кампании по переименованию сотен населённых пунктов, получивших в советские годы «коммунистические» названия. С карты Украины исчезли Днепропетровск (сейчас — Днепр), Кировоград (Кропивницкий), Артёмовск (Бахмут) и др.

Помимо этого были переименованы улицы, причём часть из них были названы именами видных деятелей украинского национализма и пособников Третьего рейха. Так, в 2016 году в Киеве появились проспекты Степана Бандеры (ранее — Московский) и Романа Шухевича (ранее — Генерала Ватутина).

Волна переименований затронула и Крым, который руководство Украины по-прежнему считает своим. Но, не имея возможности провести декоммунизацию на «оккупированном» полуострове, Киев ограничился сменой названий нескольких сёл на карте. Не избежало декоммунизации и принадлежащее Порошенко предприятие «Ленинская кузня», ставшее в 2017 году «Кузницей на Рыбальском».

Ещё одной масштабной акцией, которую инициировали власти и националисты, стал массовый снос памятников Владимиру Ленину. Демонтаж проходил под лозунгами о разрыве с «тоталитарным прошлым» и Россией.

Всё это время процесс декоммунизации активно поддерживал Институт национальной памяти, который возглавляет Владимир Вятрович, известный восхвалением ОУН-УПА. Под руководством Вятровича был составлен чёрный список из 520 исторических личностей, которые также подпали под действие закона о декоммунизации.

В том же «идейном русле»

Борьба с памятниками и вычёркивание памяти о Великой Отечественной войне стали отличительными чертами режима Порошенко, считает Коктыш. Таким образом, по мнению эксперта, президент Украины пытался сплотить радикальный электорат, заработать политические очки на антироссийской пропаганде и выслужиться перед «западными партнёрами».

«Декоммунизация, на мой взгляд, была выгодна США, так как отвечает антироссийским задачам. Её главный смысл заключался в разрыве исторических и духовных связей с Россией. По этой причине Порошенко и говорит о прощании с «русским миром». Вся эта риторика на выборах ему не помогла, но он продолжает как заведённый нахваливать результаты своего правления», — сказал Коктыш.

Новый президент Украины Владимир Зеленский не будет отменять закон о декоммунизации, уверен президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. В одном из первых же своих интервью в апреле 2019 года Зеленский назвал декоммунизацию нормальным явлением.

«В целом я нормально отношусь к декоммунизации. Общество выбрало — и нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», — заявил Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».

Ищенко отметил, что избранный президент Украины будет действовать в том же «идейном русле». Эксперт считает, что Зеленский не станет пересматривать основы культурной политики Порошенко. При этом Ищенко напомнил о сложных отношениях между избранным главой государства и Верховной радой — проект поправок в закон о декоммунизации или акт о его отмене в ближайшие месяцы будет просто невозможен.

Участники факельного шествия, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры

РИА Новости

«Сейчас Зеленский будет погружён в решение совсем других вопросов. С таким составом парламента он не сможет принять какой-либо закон или утвердить кандидатуру в правительстве. Споры об исторической памяти его пока мало волнуют, хотя раскол в обществе, который лишь углубил закон о декоммунизации, является главной проблемой современной Украины», — подытожил Ищенко.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).