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Отважный грызун дал отпор: Видео борьбы за жизнь покоряет соцсети

09 октября 2019, 02:24  •  84 • В мире
На видео рыжий кот преследует на улице крысу. Но после неудачной попытки нападения крыса дает отпор и сама нападает на хищника.
Ночью в Стамбуле опаснее гулять животным, нежели людям. Рыжий кот был замечен преследующим большую крысу в темном переулке, сообщает The Daily Mail. Однако крыса не торопится убегать от преследователя. Вместо этого она отбивается и вводит кота в состояние шока.
Когда грызун падает за бордюрный камень, кот встает прямо над ним в намерении наброситься. Крыса, кажется, чувствует опасность и сначала бежит, но кот быстро хватает ее за хвост. Внезапно крыса меняет свою стратегию и прыгает назад перед котом, чтобы противостоять врагу.
Отважный грызун даже, кажется, издает громкий шипящий звук, который останавливает кота на его пути к добыче. Успешно отбиваясь от кота, крыса убегает за небольшую щель в заколоченном здании.
Кот совершенно смущен ситуацией и, похоже, не может понять, как и куда исчезла его добыча.

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