Отважный грызун дал отпор: Видео борьбы за жизнь покоряет соцсети

Ночью в Стамбуле опаснее гулять животным, нежели людям. Рыжий кот был замечен преследующим большую крысу в темном переулке, сообщает The Daily Mail . Однако крыса не торопится убегать от преследователя. Вместо этого она отбивается и вводит кота в состояние шока.

Когда грызун падает за бордюрный камень, кот встает прямо над ним в намерении наброситься. Крыса, кажется, чувствует опасность и сначала бежит, но кот быстро хватает ее за хвост. Внезапно крыса меняет свою стратегию и прыгает назад перед котом, чтобы противостоять врагу.

Отважный грызун даже, кажется, издает громкий шипящий звук, который останавливает кота на его пути к добыче. Успешно отбиваясь от кота, крыса убегает за небольшую щель в заколоченном здании.

Кот совершенно смущен ситуацией и, похоже, не может понять, как и куда исчезла его добыча.