|
Отважный грызун дал отпор: Видео борьбы за жизнь покоряет соцсети
09 октября 2019, 02:24 • 84 • В мире
На видео рыжий кот преследует на улице крысу. Но после неудачной попытки нападения крыса дает отпор и сама нападает на хищника.
Ночью в Стамбуле опаснее гулять животным, нежели людям. Рыжий кот был замечен преследующим большую крысу в темном переулке, сообщает The Daily Mail. Однако крыса не торопится убегать от преследователя. Вместо этого она отбивается и вводит кота в состояние шока.
Когда грызун падает за бордюрный камень, кот встает прямо над ним в намерении наброситься. Крыса, кажется, чувствует опасность и сначала бежит, но кот быстро хватает ее за хвост. Внезапно крыса меняет свою стратегию и прыгает назад перед котом, чтобы противостоять врагу.
Отважный грызун даже, кажется, издает громкий шипящий звук, который останавливает кота на его пути к добыче. Успешно отбиваясь от кота, крыса убегает за небольшую щель в заколоченном здании.
Кот совершенно смущен ситуацией и, похоже, не может понять, как и куда исчезла его добыча.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 октября 2019, 04:54
|
03 октября 2019, 09:39
|
02 октября 2019, 11:09
|
05 октября 2019, 04:09
|
07 октября 2019, 01:39
|
05 октября 2019, 00:39
|
04 октября 2019, 05:24