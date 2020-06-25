Оттуда ветер дует: Общественная палата взялась за иностранные фейки о поправках

За последние три недели появилось как минимум 150 публикаций в СМИ-иноагентах, где есть откровенные манипуляции, вбросы и глумление над поправками в Конституцию и процедурой голосования. На этом фоне Общественная палата (ОП) намерена активизировать деятельность по развенчиванию фейков . Об этом «Известиям» рассказали в ОП по итогам встречи с президентом России, который призвал общественников вести плотный мониторинг хода голосования . Между тем, там отметили, что первый день волеизъявления прошел спокойно, хотя возникли и небольшие проблемы . В частности, в Хабаровском крае наблюдателям с утра не предоставили средства индивидуальной защиты, сообщили «Известиям» в Общественной палате.

«Никакой принудиловки»

Владимир Путин после участия в массовых мероприятиях на этой неделе, включая Парад Победы и посещение Главного храма ВС РФ, в четверг вернулся к привычному формату работы для коронавирусной эпохи. В режиме видеоконференции глава государства встретился с членами Общественной палаты нового, седьмого состава, который будет работать до 2023 года.

Мероприятие началось с обсуждения голосования по внесению изменений в Конституцию, которое проходит с 25 июня по 1 июля. По мнению президента, важнейшая задача сейчас заключается в том, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными и легитимными.

— Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, «накрутки» явки , — подчеркнул он. — Не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России.

На этом фоне Владимир Путин призвал Общественные палаты вести плотный мониторинг хода голосования с точки зрения неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая вопросы санитарной безопасности на участках. Должна быть обеспечена гарантия свободного волеизъявления по важнейшему вопросу для настоящего и будущего РФ, добавил он.

В Общественной палате заверили, что внимательно наблюдают за ходом голосования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Мы все проверяем и отслеживаем. У нас беспрецедентное количество наблюдателей , — отметил в беседе с «Известиями» руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю над голосованием Максим Григорьев.

По его словам, первый день голосования прошел спокойно, хотя и возникали отдельные проблемы.

— В Хабаровском крае нашим наблюдателям не дали с утра средства индивидуальной защиты. Но Общественная палата России, ОП региона при содействии ЦИК эту проблему решили , — сообщил он «Известиям».

Кроме того, ОП планирует активизировать деятельность по развенчиванию фейков, рассказал первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

— Мы вместе с лигой безопасного интернета мониторим социальные сети. Мы собрали основные фейки об общероссийском голосовании. Это очень серьезная проблема, которую нужно будет законодательно обрамлять после 1 июля. Минимум 150 публикаций за последние три недели вышло в СМИ-иноагентах, где откровенные манипуляции, вбросы и глумление над процедурой голосования и поправками, — заявил общественник «Известиям».

Усилить контроль

Между тем Владимир Путин на встрече призвал усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Это касается вопросов, связанных с социальной поддержкой граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса и НКО.

Президент также вернулся к своему недавнему предложению увеличить ставку НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Эти средства будут направлены целевым образом на лечение детей, страдающих редкими, тяжелыми заболеваниями, напомнил президент.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Повторю, потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе, — заявил Владимир Путин, предложив Общественной палате внести свои инициативы по этому вопросу.

У общественности есть запрос на распределение налоговой нагрузки, сказал в беседе с «Известиями» первый зампред комиссии ОП по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

— Средства от повышения НДФЛ пойдут на четкие и понятные цели . В том числе по орфанным заболеваниям. Будет определенная работа по расширению списка этих заболеваний. Общество хочет, чтобы любое повышение налоговых ставок было мотивированным, — добавил специалист.

По его словам, осуществление общественного контроля наиболее эффективно при прозрачных условиях.

— Есть бюджетная строка и деньги собраны, деятельность абсолютно прозрачна. И уже потом собранные деньги распределяются по конкретным рубрикаторам, конкретным регионам. Мы со стороны общественного контроля сможем четко понимать, как освоены эти средства и кого нам наказывать. Если что-то пошло не так, то легче выявить нарушения законодательства и наказать с точки зрения имеющейся контрольно-надзорной системы, — подытожил Артем Кирьянов.

Контроля со стороны Общественной палаты потребует и предстоящая реализация долгосрочного плана действий по восстановлению экономики, деловой жизни и занятости, считает президент. Кроме того, Владимир Путин попросил ОП подключиться к текущей корректировке и мониторингу национальных проектов, которые, по его словам, должны быть понятны гражданам, принося им ощутимую пользу и меняя их жизнь в лучшую сторону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Более того, ОП может взять на себя значительную часть усилий по более активному продвижению важных проектов по улучшению качества жизни по всей стране, уверен президент. Это касается, к примеру, инициатив, связанных с поддержкой здравоохранения, предпринимательства и развития общественной инфраструктуры.

«Все всё знают»

Во время встречи поднимались и другие важные темы. В частности, Владимир Путин пообещал проработать вопрос о создании единого реестра общественных организаций, а также изучить возможность поиска пропавших людей по геолокации мобильных телефонов. Кроме того, он положительно оценил идею подготовки общественных докладов по народосбережению.

Однако основное внимание привлекло обсуждение Второй мировой войны, ставшей главной повесткой последних дней. Владимир Путин вновь напомнил, что политики и историки на Западе прекрасно знают правду об страшных событиях того времени.

— Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что это, не известно, что ли? Все всё знают, — подчеркнул Владимир Путин.

Зеленский намерен стать разведчиком Солдаты Красной Армии поднимают Знамя Победы над Рейхстагом, 2 мая 1945 года Фото: ТАСС/Zuma/Евгений Халдей

По словам президента, ровно также специалистам в других странах известно, «кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин». Тем не менее, эти факты зачастую умалчиваются не только в СМИ, но и в школьных учебниках, где продвигаются другие идеи, отметил глава государства.

От штурма Берлина президент перешел к японским городам — Хиросиме и Нагасаки, которые подверглись атомным бомбардировкам со стороны ВС США в 1945 году.

— Но в учебниках Японии что пишут? Союзники. Какие союзники? У союзников не было никакого ядерного оружия. Оно было только у Соединенных Штатов, — подчеркнул президент.