«Оттеснить Россию и сместить Асада»: какие цели преследует резолюция Франции, США и Великобритании по Сирии

Франция, США и Великобритания распространили свою версию резолюции ООН по Сирии. В ней Дамаск обвиняется в незаконном производстве, хранении и применении химического оружия. Кроме того, ставятся под сомнение существующие механизмы контроля за нераспространением запрещённых веществ. Эксперты отмечают, что текст сформулирован таким образом, чтобы оправдать нанесение ракетного удара по территории Сирии. Что стоит за действиями Вашингтона, Парижа и Лондона — в материале RT.

США, Великобритания и Франция, которые в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли серию ракетных ударов по Сирии, распространили свой проект резолюции по ситуации в САР. Текст документа, подготовленного французской делегацией, содержит осуждение применения химического оружия, которым якобы воспользовались правительственные силы Сирии. Также в нём изложено требование о создании независимого механизма расследования подобных инцидентов.

Вашингтон и его союзники призывают провести независимое расследование, «основанное на принципах объективности и профессионализма». Кроме того, резолюция осуждает «в категорической форме все случаи применения химического оружия в Сирии, особенно атаки в Думе 7 апреля».

Проект призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Авторы текста настаивают также на установлении «прочного перемирия» в Сирии и «обеспечении беспрепятственных поставок гумпомощи, прекращении огня, а также требуют участия Дамаска в мирных переговорах под руководством Организации объединённых наций».

Кроме того, авторы документа требуют от сирийских властей прекратить огонь и начать «добросовестно и конструктивно» участвовать в мирных переговорах без предварительных условий.

При этом коалиция США нанесла серию ударов по Сирии накануне прибытия в Дамаск экспертов ОЗХО.

Как подчеркнули в российском Министерстве иностранных дел, Вашингтон и его союзники не стали дожидаться итогов расследования всемирной организации намеренно и пытались помешать проведению инспекции. В качестве оправдания своих действий Соединённые Штаты, Британия и Франция использовали сфальсифицированные фото- и видеоматериалы.

При этом западные страны продолжают настаивать, что в распоряжении сирийского президента Башара Асада остаётся арсенал химического оружия. Однако никаких доказательств этого не приводится. При этом ранее ОЗХО заявила, что Дамаск выполнил все обязательства по ликвидации запрещённых вооружений.

Кроме того, как указал глава МИД России Сергей Лавров, утверждения о том, что Дамаск препятствовал прибытию на место происшествия в Думе специалистов ОЗХО, не соответствуют действительности. В воскресенье, 15 апреля, Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник в Дамаске сообщил, что все эксперты получили сирийские визы, в том числе и те, кто известен своим негативным отношением к властям республики.

«Проблем с выдачей виз экспертам ОЗХО быть не должно, их выдали даже тем представителям ОЗХО, которые известны своей антисирийской ангажированностью», — заявил источник.

Российская резолюция

Накануне Россия внесла на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции по Сирии. Текст документа призывал осудить «агрессию в отношении Сирии со стороны Соединённых Штатов и их союзников». Кроме того, Москва потребовала, чтобы Вашингтон, Лондон и Париж немедленно прекратили агрессию в отношении арабской республики, а также воздержались от продолжения военной операции в нарушение Устава ООН и международного права.

Совбез ООН отклонил российский проект. За принятие резолюции проголосовали три государства — Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, ещё четыре воздержались.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил осуществившие бомбардировку страны в попытке переписать международное право и назвал их действия хулиганством. Он также напомнил, что предлогом для ракетного удара стали бездоказательные обвинения в химатаке, основанные на данных из интернета и социальных сетей. Дипломат констатировал, что всё происходит «по отработанной схеме: провокация — ложные обвинения — фальшивый приговор — наказание».

При этом американский постпред Никки Хейли заявила, что Сирия сама вынудила Запад нанести удары. Она не исключила, что США в будущем могут повторить атаку.

Оправдать агрессию

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT разъяснил, что США, Великобритания и Франция пытаются оправдать свои несанкционированные действия. Поэтому совершенно логично, что российский проект резолюции отклонили и теперь на рассмотрение вынесена резолюция, в которой как данность подаются обвинения в адрес Дамаска.

«Если эта фраза (о химической атаке в Думе 7 апреля. — RT) пройдёт в резолюции, то получается, что действия британцев, американцев и французов были правильными. А Асад — «тиран», который должен немедленно покинуть политическую сцену. Думаю, именно к этому всё и подтягивается», — пояснил Джабаров.

Президент Сирии Башар Асад

Reuters

Кроме того, по мнению Джабарова, США пытаются дискредитировать все российские достижения и инициативы.

«Скорее всего, они хотят, чтобы Россия перестала играть главенствующую роль в сирийском урегулировании. Лавры нашей страны как победительницы в конфликте с ИГ* не дают им покоя. К слову сказать, террористы были очень счастливы после того, как США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии… Поэтому я боюсь, что этот проект резолюции прикрывает ООН и имеет именно такую цель: оттеснить Россию и сместить Башара Асада», — заключил первый зампред комитета Совета Федерации.

Вопросы по тексту

Политолог Александр Асафов сравнил тексты двух резолюций. Он указывает, что у них абсолютно разные задачи. Авторы французской версии стремятся перекроить все существующие и утверждённые процедуры, чтобы подогнать их под задачи США и их союзников.

«По тексту резолюции есть существенные вопросы. Если оттуда убрать даже практически не завуалированные угрозы Асаду и различные ему предупреждения, то из неё следует, что существующие механизмы расследования наличия либо отсутствия химического оружия, либо программы по созданию химического оружия (я имею в виду ОЗХО), видимо, являются недостаточно прозрачными и демократическими, не соответствуют тем самым широким международным стандартам. На самом деле это, конечно, не так. К ОЗХО есть много вопросов, но тем не менее технический регламент они соблюдают», — подчеркнул эксперт.

Он указывает, что коалиция во главе с США нанесла удары именно по тем объектам, куда должна была отправиться комиссия ОЗХО и расследовать наличие предполагаемого химоружия. «Видимо, тут есть определённая связь, поскольку существовал риск, что комиссия не найдёт ничего», — считает политолог. Далее Вашингтону необходимо закрепить идею о наличии химоружия у Дамаска, поэтому эта формулировка содержится в тексте резолюции.

Политолог отмечает, что США и их союзники могут продолжить конфронтацию.

Ядерная оттепель: сможет ли Ким Чен Ын добиться от Дональда Трампа ослабления санкций «Этот документ (новая резолюция ООН по Сирии. — RT) нужен для выполнения политических и тактических задач на территории Сирии. Плюс, конечно, это декларация чистоты намерений при отсутствии таковых. Думаю, этот удар по Сирии был не последним. Думаю, что стратегия не изменится. Тем не менее этому нужно оформление, которое выглядело бы максимально прилично», — подчеркнул Александр Асафов.

Также французская резолюция содержит намёки на возвращение к идее о смещении Асада и предоставлении свободы так называемой умеренной оппозиции. «И для этого используется старый добрый инструмент — химическое оружие», — заключил эксперт.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия.

С 3:42 до 5:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, 71 из которых были сбиты средствами сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал военную операцию актом агрессии против суверенного государства, напомнив, что факт химической атаки подтверждён не был.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.