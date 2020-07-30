«Отсутствует информация о противоправных действиях»: в Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

Москва рассчитывает получить от Минска исчерпывающую информацию о задержании россиян в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле знают, что белорусскими спецслужбами были задержаны 33 российских гражданина, ещё 200 человек находятся в розыске. Однако данных о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной задержания, нет, уточнил Песков.

Москва рассчитывает получить полную информацию по факту задержания россиян в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — сказал он.

Песков пояснил, что в Кремле пока знают, что белорусскими спецслужбами были задержаны 33 российских гражданина, ещё 200 человек находятся в розыске.

«Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно», — уточнил он.

Вместе с тем Москва видит официальные заявления представителей Минска о том, что россияне якобы причастны к планам по дестабилизации обстановки на территории республики в преддверии президентских выборов.

Он также прокомментировал сообщения о том, что у ряда задержанных россиян есть украинское гражданство.

«Мы не признаём их украинского гражданства. Они граждане России», — заявил пресс-секретарь президента.

На вопрос, какую позицию займёт Москва, если этих задержанных передадут Украине, Песков ответил, что необходимо сначала понять, в чём они обвиняются.

Пресс-секретарь президента выразил надежду на то, что права задержанных будут соблюдаться в полной мере. Он добавил, что телефонный разговор между лидерами России и Белоруссии по поводу сложившейся ситуации пока не планируется.

«Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Поэтому будем надеяться, что этих каналов будет достаточно для того, чтобы прояснить ситуацию», — пояснил он, отвечая на вопрос журналистов.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Он добавил, что белорусы для России являются союзниками и ближайшими партнёрами, однако инцидент с задержанием россиян подлежит прояснению.

Напомним, накануне белорусское информагентство БЕЛТА сообщило, что под Минском якобы задержали «32 боевика иностранной частной компании Вагнера», ещё один был задержан на юге страны. По утверждению агентства, все задержанные оказались гражданами России.

В публикации утверждалось, что они переехали в санаторий неподалёку от Минска. По сообщению агентства, приезжие привлекли внимание «нехарактерным для российских туристов поведением» и внешним видом.

Позже глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик подтвердил информацию о гражданстве.

При этом, согласно сообщению БЕЛТА, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Через некоторое время посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании россиян.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разобраться в ситуации, заявив, что у республики «нет никаких целей опорочить близкую страну».

30 июля стало известно, что следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян. Госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков уточнил, что дело касается подготовки террористических актов.

Позже в МИД Белоруссии состоялись встречи с руководителями дипломатических миссий России и Украины. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз уточнил, что в МИД поочерёдно были приглашены посол России в Белоруссии Дмитрий Фёдорович Мезенцев и временный поверенный в делах Украины, исполняющий обязанности руководителя загранучреждения, Пётр Врублевский. Глаз добавил, что заявление белорусского внешнеполитического ведомства по итогам встречи будет опубликовано позже.

В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выразил готовность оказать поддержку российским гражданам, если их права будут ущемлены.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров высказал мнение, что сложившаяся ситуация будет расследована и инцидент не повлияет на отношения стран.

«Если там просто россияне, которые ехали по своим планам через республику, а их использовали, то это одно», — заявил он.

Сенатор напомнил, что Россия и Белоруссия — это единое Союзное государство, и выразил надежду, что в ближайшее время эта ситуация разрешится.