«Отсутствие стратегии»: почему ВВС США призывают готовиться к отражению электромагнитного удара

У Вашингтона нет стратегии защиты от мощного электромагнитного импульса, который может возникнуть в результате ядерного взрыва, в том числе атмосферного. Системы энергообеспечения страны будут выведены из строя, что приведёт к серьёзным последствиям. Об этом заявляют в своём докладе аналитики Университета ВВС США и Центра развития доктрины и образования им. Кёртиса Э. Лемея при ВВС США. Однако российские эксперты напоминают, что полную защиту от электромагнитного воздействия обеспечить невозможно. При этом, по их оценке, ущерб от него по сравнению с другими последствиями ядерного удара ничтожно мал. Таким образом, аналитики делают вывод, что Пентагон привлекает внимание к «электромагнитной угрозе», чтобы добиться увеличения оборонного бюджета США.

В случае ядерного удара противника, в том числе атмосферного, инфраструктура США может серьёзно пострадать от вызванного взрывом электромагнитного импульса. Об этом говорится в докладе рабочей группы по разработке методов защиты от электромагнитного воздействия, который был подготовлен Университетом Военно-воздушных сил США, а также Центром развития доктрины и образования им. Кёртиса Э. Лемея при ВВС США.

Согласно выводам американских экспертов, электромагнитный импульс отрицательно скажется на боеспособности Вооружённых сил США, а также приведёт к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В качестве одного из примеров негативного воздействия электромагнитного импульса на человека в докладе приводятся инциденты, якобы произошедшие с американскими дипломатами на Кубе и в Китае.

«Хорошо известно, что электромагнитный импульс, геомагнитное возмущение и другие явления электромагнитного характера напрямую не наносят человеку вреда, однако определённые типы воздействия могут представлять серьёзную и потенциально смертельную угрозу. События на Кубе и в Китае показали, что воздействие электромагнитного спектра может негативно отражаться на самочувствии людей. Хотя природа электромагнитного воздействия, вызвавшего резкое недомогание более чем у 20 дипломатов, понятна не до конца, последствия вполне очевидны. Коротко говоря, сотрудники посольства, спавшие в своих постелях, получили поражения мозга, характерные для черепно-мозговых травм», — отмечается в документе.

То, что при ядерной атаке возникает электромагнитный импульс, не является открытием, отмечается в докладе. Его действие и последствия уже были описаны в специальном армейском формуляре FC-50-16 от 1986 года. Однако, как уверяют авторы документа, многие аспекты электромагнитного импульса остаются неизученными.

«Наше понимание этого феномена находится в низшей точке, в то время как риски и угрозы, связанные с ним, представляют наивысшую опасность, учитывая современное технологическое развитие», — сообщается в докладе.

Опасность реактора

Одним из факторов риска в случае электромагнитной атаки станет отключение электроэнергии на ядерных объектах США, а остановка систем охлаждения реакторов приведёт к расплавлению активной зоны ядерных установок. В качестве примера подобной катастрофы в докладе приводится авария на японской АЭС «Фукусима-1».

«Важно отметить, что на «Фукусиме» работали реакторы производства компании General Electric, японская регулирующая система была устроена по образцу американской, а персонал АЭС проходил подготовку в соответствии со стандартами и процедурами США. Иными словами, на объекте применялись передовые технологии в соответствии с передовой американской практикой», — отмечается в докладе.

Электромагнитный импульс выведет из строя всю энергосистему США, предупреждают аналитики ВВС

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Аналитики подчёркивают, что из-за отказа системы охлаждения на «Фукусиме» произошло три расплавления активных зон ядерных реакторов.

«Авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии — наглядный пример того, какие проблемы могут возникнуть и каких из них можно избежать, когда АЭС на длительное время лишается внутренних и внешних источников электроснабжения», — напоминают авторы документа.

Национальная кампания

Рабочая группа по разработке методов защиты от электромагнитного воздействия призывает развернуть кампанию по подготовке к возможным последствиям такой атаки на национальном уровне.

«Возможность наших врагов нанести существенный урон с помощью электромагнитной атаки серьёзно возросла. Такая атака будет эффективна против всех приборов, построенных на принципе твердотельной электроники, и приведёт в негодность всю энергетическую распределительную сеть, включая запасные генераторы», — предупреждают эксперты.

Авторы доклада отмечают, что в области организации кризисного управления в подобном случае наблюдается «полное отсутствие какой-либо стратегии».

Это не первый документ об опасностях электромагнитного воздействия, появившийся в США. Так, в октябре этого года в конгресс поступил экспертный доклад, в котором говорилось, что электромагнитный импульс, вызванный ядерным взрывом, проведённым КНДР, и направленный против американской электросети, может привести к обесточиванию всего континента и убить 90% населения США.

Скрытая угроза

Одним из способов генерации электромагнитного импульса в наступательных целях может стать запуск ракеты с ядерным боеприпасом с целью произвести атмосферный взрыв над территорией США, отмечается в докладе.

Атмосферный ядерный взрыв происходит в воздухе на высоте до 100 км. Подобную атаку, по мнению авторов документа, можно провести, в частности, с помощью современных контейнерных комплексов ракетного оружия, например таких, как российский Club-K.

«Баллистическая ракетная система Club-K (по кодификации НАТО — Sizzler) может быть использована в региональном масштабе и запущена из модифицированного стандартного грузового контейнера», — указывается в докладе.

Иллюстрация из доклада, на которой изображён российский ракетный комплекс

В качестве примера того, как может быть осуществлена подобная операция, в докладе описан инцидент 2012 года, когда торговое судно из КНДР было остановлено при переходе через Панамский канал. Во время осмотра корабля выяснилось, что на его борту находилась ракетная система С-75 «Десна» (по классификации НАТО — SA-2) российского производства. По мнению американских аналитиков, «если такие системы оснастить ядерными зарядами и запустить с корабля вблизи береговой линии Соединённых Штатов, вероятность взрыва на высоте, достаточной для электромагнитного импульса, который накроет всё страну, становится весьма высока».

Пересмотр стратегии

Атмосферный ядерный взрыв действительно накрывает большую площадь и может генерировать электромагнитный импульс, способный вывести из строя всю инфраструктуру, которая работает на электричестве, пояснил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

«Такой электромагнитный импульс вызывает множественные перегрузки электрической сети, в результате которых электрооборудование полностью выходит из строя. Есть, конечно, и средства защиты от последствий электромагнитного им пульса, но они предназначены только для защиты специальных военных объектов», — пояснил эксперт.

Вопросы защиты от электромагнитного поражения гражданских объектов, безусловно, должны рассматриваться, однако добиться полного экранирования электроники практически невозможно, добавил Леонков.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что, когда речь идёт о полномасштабном применении ядерного оружия, электромагнитный импульс является далеко не единственным и не основным поражающим фактором.

«Электромагнитный импульс может возникнуть только при массированной ядерной атаке. Однако на сам этот импульс приходится лишь 1% энергии ядерного взрыва, остальные 99% уходят на другие факторы — ударную волну, тепловое излучение, проникающую радиацию и радиационное заражение», — отметил Батюк.

Учитывая минимальную роль электромагнитного импульса в разрушительной силе ядерного взрыва, с большой долей вероятности можно утверждать, что появление подобного доклада является частью обычной лоббистской кампании. По мнению эксперта, военные таким образом стремятся получить от конгресса дополнительные средства на финансирование новых исследовательских программ ВВС США.

Эту точку зрения разделяет и политолог Александр Асафов. По мнению эксперта, цель данного доклада — поиск очередных угроз, на защиту от которых можно потратить бюджетные деньги.

«Бюджет надо увеличивать, исследования вести и деньги тратить, а для этого нужны основания. Этот доклад и является таким основанием», — отметил Асафов.