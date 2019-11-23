Отсутствие стратегии — тоже стратегия. Что нам делать с Украиной • 82 • Аналитика

Часто слышишь такой упрёк: у России нет стратегии по отношению к Украине. Может быть, и нет, а может быть, мы о ней не знаем, нам о ней не докладывают. С другой стороны, отсутствие стратегии – это тоже своеобразная стратегия. Москва, может быть, действительно не знает, что со всем этим, что творится на наших границах, делать?



Вечные вопросы

Если у вас скандал с соседом, если он третирует ваших родственников и объявляет себя то шумером, то цэевропейцем, и бахвалится, что он — «анти-Россия», что с этим делать? Что России делать с «анти-Россией»? Ответ очевиден, поэтому Москва не нагнетает страсти, а процесс идёт как бы сам собой по своей железной логике.





Другой как бы извечный наш вопрос: кто виноват в том, что происходит на Украине и вообще в постсоветском пространстве? Ответов много, от вины царизма и коммунизма до провальной политики Москвы на постсоветском пространстве в 90-е годы.



Между тем есть ведь прямые виновники: США и Европа. Идеолог Запада покойный Збигнев Бжезинским в начале нулевых годов обнародовал стратегию построения западного мирового порядка: против России, за счёт России, на костях России и прочее. Никто на Западе эту стратегию, по сути, не дезавуировал. В принципе, Россия должна была бы вводить санкции против Запада за вмешательство и агрессию на постсоветском пространстве, но… не по Сеньке пока эта шапка. Россия сама едва спаслась от экспансии Запада в 90-е годы, да и сегодня не может дать ответ по существу поставленного Западом вопроса, ограничиваясь контратаками. И сегодня России приходится лавировать в противостоянии с Западом и консолидироваться с Китаем и с другими незападными странами, чтобы на Западе поняли, как они неправы.



Поворот 2014 года

С года прямой агрессии США и Европы на Украине путём госпереворота стратегия России по Украине всё-таки начала вырисовываться. В общем, она заключается в том, чтобы возложить издержки этих событий и содержание образовавшегося «проукраинского» режима на США и Европу, тем более что последняя официально ассоциировала Украину. Вот пусть теперь её и несёт, сколько сможет.



Осуществить эту стратегию «изоляции» непросто, потому что от резкого обрыва всех связей пострадает и экономика России: слишком тесно связал свои республики СССР, от этого бремени невозможно освободиться «вдруг». Тем не менее, эта стратегия началась с политики импортозамещения Украины в военных отраслях, постепенно она распространяется на невоенные отрасли, мы видим это в объявленных прошедшим летом контрсанкциях против Украины.



Стратегия «изоляции» осуществляется Россией и в отношении Запада в целом, поскольку «Украина» — это только часть проблемы, эпизод в гибридной войне с Западом. Хотя большая взаимозависимость России и Европы делает этот процесс и трудным, и противоречивым. Однако импортозамещение Европы и США в России тоже происходит, в первую очередь за счёт развития экономических отношений с Китаем и странами БРИКС. Газопроводы «Турецкий поток», «Сила Сибири» в Китай – это именно начало импортозамещения Европы. В Париже и в Берлине это понимают, поэтому ухватились за СП-2 и вдруг вспомнили о «Европе от Лиссабона до Владивостока».



Майданное чудо

Никогда не бывает худа без добра, в этом смысле украинская витрина достижений Запада за шесть евромайданных лет действует на Россию и весь мир весьма отрезвляюще. Проявились наши собственные латентные бандеровцы, и многие перебрались-таки на Украину и даже взяли в руки кто перо, а кто и оружие, а ведь иначе морочили бы нам до сих пор голову своими «правами человека».



Пришедшие к власти на Украине бандеровцы «правдивые» истории сочиняют, зато плохо работают и управляют страной. Это стало понятно уже в 2014 году, когда майданные наци-батальоны вторглись на Донбасс: они ведь шли с нашивками «Рабовласники» («Рабовладельцы»). Они шли за рабами, которые работали бы на «проукраинцев», а они бы «панувалы». Но самый индустриальный русскоязычный регион от них ушёл. Да, с помощью России, но спасся от бандеровского рабства. Майданная же страна разваливается даже на кредитах Запада: рабовладельческий строй неэффективен, а панов слишком много. Пан Коломойский только что сделал по этому поводу свою независимую экспертизу.



Вот кто во всём этом виноват? Россия, возможно, чего-то не сделала: не сумела, не смогла, прошляпила, но вины в этом никакой нет! Вина наступает за сделанное, почувствуйте разницу! Переворот на Украине сделали США и Европа, поддержав бандеровских националистов. Вот они во всём и виноваты.



Минский тупик

Президент Зеленский впервые с 2016 года начал с большим трудом выполнять хоть что-то по Минским соглашениям и даже подписал «формулу Штайнмайера»! Вообще, это говорит о том, что именно Киев саботировал выполнение Минских соглашений. Нормандские же гаранты Берлин и Париж как бы гарантировали, что Киев будет выполнять Минские соглашения, но вместо этого кинули третьего «гаранта» — Москву, обвинили Москву в невыполнении «Минска» и ввели санкции!



Майданный режим с молчаливого согласия своих «гарантов» придумал войну с «Россией-оккупантом», чтобы прекратить её на выгодных условиях и получить большую контрибуцию. Придуманную войну ведь легко прекратить – просто перестать сочинять дальше эту войну. Что теперь со всем этим делать, будут решать 9 декабря в Париже, но решить по существу ничего не смогут. Потому что в минском тупике вся стратегия Европы – стратегия постоянного «кидания» России.





По иронии судьбы в этот ответственный момент Европу «кинул» президент Трамп: он требует оплатить все расходы Америки за безбедно прожитые Европой годы. Поэтому Берлин и Париж вдруг вспомнили о России и осознали, что Украина не выполняет «формулу Штайнмайера»! За что санкции против России вводили?



На таком общем фоне Россия может продолжить свою стратегию «изоляции» в виде постановки вопроса об ответственности нацистских военизированных формированиях на Украине, ведущих обстрелы Донбасса и террористическую устрашающую деятельность уже по всей территории Украины. Если вопрос о причислении полка нацгвардии Украины «Азов» к террористическим организациям ставят в Конгрессе США, то России, как говорится, сам бог велел это сделать. Часто слышишь такой упрёк: у России нет стратегии по отношению к Украине. Может быть, и нет, а может быть, мы о ней не знаем, нам о ней не докладывают. С другой стороны, отсутствие стратегии – это тоже своеобразная стратегия. Москва, может быть, действительно не знает, что со всем этим, что творится на наших границах, делать?Если у вас скандал с соседом, если он третирует ваших родственников и объявляет себя то шумером, то цэевропейцем, и бахвалится, что он — «анти-Россия», что с этим делать? Что России делать с «анти-Россией»? Ответ очевиден, поэтому Москва не нагнетает страсти, а процесс идёт как бы сам собой по своей железной логике.Другой как бы извечный наш вопрос: кто виноват в том, что происходит на Украине и вообще в постсоветском пространстве? Ответов много, от вины царизма и коммунизма до провальной политики Москвы на постсоветском пространстве в 90-е годы.Между тем есть ведь прямые виновники: США и Европа. Идеолог Запада покойный Збигнев Бжезинским в начале нулевых годов обнародовал стратегию построения западного мирового порядка: против России, за счёт России, на костях России и прочее. Никто на Западе эту стратегию, по сути, не дезавуировал. В принципе, Россия должна была бы вводить санкции против Запада за вмешательство и агрессию на постсоветском пространстве, но… не по Сеньке пока эта шапка. Россия сама едва спаслась от экспансии Запада в 90-е годы, да и сегодня не может дать ответ по существу поставленного Западом вопроса, ограничиваясь контратаками. И сегодня России приходится лавировать в противостоянии с Западом и консолидироваться с Китаем и с другими незападными странами, чтобы на Западе поняли, как они неправы.С года прямой агрессии США и Европы на Украине путём госпереворота стратегия России по Украине всё-таки начала вырисовываться. В общем, она заключается в том, чтобы возложить издержки этих событий и содержание образовавшегося «проукраинского» режима на США и Европу, тем более что последняя официально ассоциировала Украину. Вот пусть теперь её и несёт, сколько сможет.Осуществить эту стратегию «изоляции» непросто, потому что от резкого обрыва всех связей пострадает и экономика России: слишком тесно связал свои республики СССР, от этого бремени невозможно освободиться «вдруг». Тем не менее, эта стратегия началась с политики импортозамещения Украины в военных отраслях, постепенно она распространяется на невоенные отрасли, мы видим это в объявленных прошедшим летом контрсанкциях против Украины.Стратегия «изоляции» осуществляется Россией и в отношении Запада в целом, поскольку «Украина» — это только часть проблемы, эпизод в гибридной войне с Западом. Хотя большая взаимозависимость России и Европы делает этот процесс и трудным, и противоречивым. Однако импортозамещение Европы и США в России тоже происходит, в первую очередь за счёт развития экономических отношений с Китаем и странами БРИКС. Газопроводы «Турецкий поток», «Сила Сибири» в Китай – это именно начало импортозамещения Европы. В Париже и в Берлине это понимают, поэтому ухватились за СП-2 и вдруг вспомнили о «Европе от Лиссабона до Владивостока».Никогда не бывает худа без добра, в этом смысле украинская витрина достижений Запада за шесть евромайданных лет действует на Россию и весь мир весьма отрезвляюще. Проявились наши собственные латентные бандеровцы, и многие перебрались-таки на Украину и даже взяли в руки кто перо, а кто и оружие, а ведь иначе морочили бы нам до сих пор голову своими «правами человека».Пришедшие к власти на Украине бандеровцы «правдивые» истории сочиняют, зато плохо работают и управляют страной. Это стало понятно уже в 2014 году, когда майданные наци-батальоны вторглись на Донбасс: они ведь шли с нашивками «Рабовласники» («Рабовладельцы»). Они шли за рабами, которые работали бы на «проукраинцев», а они бы «панувалы». Но самый индустриальный русскоязычный регион от них ушёл. Да, с помощью России, но спасся от бандеровского рабства. Майданная же страна разваливается даже на кредитах Запада: рабовладельческий строй неэффективен, а панов слишком много. Пан Коломойский только что сделал по этому поводу свою независимую экспертизу.Вот кто во всём этом виноват? Россия, возможно, чего-то не сделала: не сумела, не смогла, прошляпила, но вины в этом никакой нет! Вина наступает за сделанное, почувствуйте разницу! Переворот на Украине сделали США и Европа, поддержав бандеровских националистов. Вот они во всём и виноваты.Президент Зеленский впервые с 2016 года начал с большим трудом выполнять хоть что-то по Минским соглашениям и даже подписал «формулу Штайнмайера»! Вообще, это говорит о том, что именно Киев саботировал выполнение Минских соглашений. Нормандские же гаранты Берлин и Париж как бы гарантировали, что Киев будет выполнять Минские соглашения, но вместо этого кинули третьего «гаранта» — Москву, обвинили Москву в невыполнении «Минска» и ввели санкции!Майданный режим с молчаливого согласия своих «гарантов» придумал войну с «Россией-оккупантом», чтобы прекратить её на выгодных условиях и получить большую контрибуцию. Придуманную войну ведь легко прекратить – просто перестать сочинять дальше эту войну. Что теперь со всем этим делать, будут решать 9 декабря в Париже, но решить по существу ничего не смогут. Потому что в минском тупике вся стратегия Европы – стратегия постоянного «кидания» России.По иронии судьбы в этот ответственный момент Европу «кинул» президент Трамп: он требует оплатить все расходы Америки за безбедно прожитые Европой годы. Поэтому Берлин и Париж вдруг вспомнили о России и осознали, что Украина не выполняет «формулу Штайнмайера»! За что санкции против России вводили?На таком общем фоне Россия может продолжить свою стратегию «изоляции» в виде постановки вопроса об ответственности нацистских военизированных формированиях на Украине, ведущих обстрелы Донбасса и террористическую устрашающую деятельность уже по всей территории Украины. Если вопрос о причислении полка нацгвардии Украины «Азов» к террористическим организациям ставят в Конгрессе США, то России, как говорится, сам бог велел это сделать. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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