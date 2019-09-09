«Отсутствие события преступления»: в Омске с матери, жаловавшейся на травлю сына в школе, сняли подозрения в экстремизме

В Омске не стали возбуждать уголовное дело в отношении местной жительницы Натальи Граф, подозревавшейся в экстремизме из-за поста в Facebook. Женщина пожаловалась на действия педагогов школы, которые устроили травлю её сына. После проведённой проверки выяснилось, что учителя и администрация школы действительно оказывали на школьника психологическое давление, которое нанесло вред его здоровью. Мать подала иск против учебного учреждения, после чего в прокуратуру поступило анонимное сообщение с просьбой проверить запись Граф в соцсети.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении жительницы Омска Натальи Граф, которую подозревали в «призывах к оружию» и «решению межличностных конфликтов с помощью насилия и самоубийства». Основание — «отсутствие события преступления». Об этом сообщили в Управлении МВД по Омской области, куда накануне RT направлял запрос о материалах в отношении Натальи Граф.

Историей Натальи прокуратура Омской области заинтересовалась после анонимного сообщения от имени несуществующего «родительского комитета «Росток». Неизвестный просил провести проверку и изучить пост Граф, опубликованный в Facebook 3 декабря 2018 года. Наталья написала его после того, как её сын, теперь уже бывший ученик омской гимназии №62, оказался в неврологическом стационаре после травли и конфликта с классным руководителем.

«Не знаю, что делать в той ситуации, когда ребёнка травят не другие дети, а учителя... Когда изранено не тело, а душа маленького человека, и эти «побои» нельзя зафиксировать на освидетельствовании... Что в это время происходит в душе у 14-летнего подростка? Взять в руки ружьё или пойти и прыгнуть с крыши? Я не знаю, как его защитить, как его уберечь, у меня руки опускаются от бессилия», — написала тогда Наталья Граф.

По словам женщины, обращение к директору гимназии не только не решило проблему, но и усугубило её. Запросы в прокуратуру, уполномоченному по правам ребёнка и в департамент образования, как отмечает Граф, поначалу тоже не дали результата.

Пост набрал 1,6 тыс. лайков и почти 900 репостов. Позднее в школе прошли проверки, которые подтвердили тот факт, что ребёнка травили. В итоге Наталья перевела сына в другую школу, а администрации гимназии №62 предъявила судебный иск о возмещении причинённого ущерба здоровью.

Именно после этого в прокуратуру и поступила анонимка: якобы вышеупомянутый пост Натальи «содержит призыв к оружию, агитацию решать межличностные конфликты школьникам с помощью насилия и самоубийства». Аноним также указывал на возбуждение ненависти и вражды к педагогам.

Заявление из прокуратуры было передано в УМВД по Омской области — дела об экстремизме расследует полиция.

Граф считает, что анонимный запрос и последующая проверка напрямую связаны с её конфликтом с администрацией гимназии. Наталью вызывали для объяснений в региональное управление по противодействию экстремизму. Была назначена экспертиза поста в Facebook.

Больше месяца шла проверка. И только 9 сентября было принято решение.

«По результатам проверки в связи с отсутствием события преступления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — в частности, говорится в официальном ответе УМВД по Омской области на запрос RT.

Ответ на запрос RT из ОМВД по Омской области об отказе в возбуждении уголовного дела

Также в понедельник утром, в 07:00 по московскому времени, корреспонденту RT позвонили из гимназии №62 и сообщили, что директор Марина Дюкова с завтрашнего дня (то есть 10 сентября) уволена. Информацию подтвердили и в мэрии Омска.

Директор омской гимназии N62 Марина Дюкова уволена после конфликта с Натальей Граф

Facebook

«Конфликтная ситуация, развернувшаяся более года назад в гимназии №62, достигла своего апогея. Ожидать, что она разрешится каким-то чудесным образом, к сожалению, не представляется возможным. После многократных согласительных комиссий и обсуждения происходящего со всеми сторонами спора принято решение освободить от должности директора гимназии Марину Петровну Дюкову. Да, это педагог с большим стажем, неплохой администратор, гимназия находится на хорошем счету, однако ключевое слово в этой цепочке — педагог. Учитель должен слышать и чувствовать родителей. Конечно, мы — мамы и папы — все разные, со своими жизненными принципами и взглядами, но каждый из нас руководствуется желанием защитить своё чадо. И если ты как педагог этого не понимаешь и происходит не разрешение, а эскалация конфликта, которая, безусловно, вредит ребёнку — мешает ему нормально учиться, контактировать со сверстниками, нарушает его душевный покой — значит, что-то в твоей профессиональной деятельности пошло не так», — прокомментировала ситуацию мэр Омска Оксана Фадина.

Подробный материал об истории Натальи Граф читайте на RT в ближайшее время.

